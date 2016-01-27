Блестящая голова. С чем Спаллетти вернулся в Рим?

Возвращение Спаллетти в «Рому» – событие громкое не только с точки зрения ностальгии. Отличный тактик всегда умел удивлять. «Бомбардир» открывает новую рубрику «Тактическая среда» и выясняет, насколько Лучано нынешний отличается от Лучано прежнего.

Возвращение Спаллетти в «Рому» – событие громкое не только для Италии и не только с точки зрения ностальгии. Отличный, во многих смыслах, тактик всегда умел удивлять. «Бомбардир» открывает новую рубрику «Тактическая среда» и выясняет, насколько Лучано нынешний отличается от Лучано почти десятилетней давности.

Перед матчем с «Ювентусом» от Спаллетти ждали многого. Далеко не все, правда, трех очков и решения многих проблем «джаллоросси». Просто чего-то интересного, каких-то ответов. Лучано и былые времена слыл знатоком тактических извращений. Отправившись в Россию, он выпал на периферию зрения нормального европейского болельщика. Так что вернулся в Рим тренер куда более загадочным, чем был шесть лет назад.

Будучи одним из учеников Зденека Земана, Спаллетти не является настолько бесстыдным сторонником атакующего футбола и схемы 4-3-3. Что, кстати, выгодно отличает Лучано от Руди Гарсии. «Рома»-2006/09 большую часть времени играла «испанку» с Франческо Тотти. Тот прикидывался «девяткой» еще до появления термина «ложная девятка». Нынешний Ческо на такие махинации не готов — постарел, но это немного другая история.

30 августа 2009 года Спаллетти по схеме 4-2-3-1 сыграл свой последний матч в качестве наставника римлян. 17 января 2016 года он вновь дебютировал с теми же 4-2-3-1. Замечательная симметрия, чего не скажешь о результате. То, что перемены неизбежны, было известно всем. Но мало кто мог предположить, какой именно вариант нарисует Лучано для «старой синьоры». 3-4-2-1 с Де Росси в центре обороны. Здесь надо разбираться, поэтому давайте о тенденциях.

Начнем с простого. Гарсия в последних матчах пробовал на острие Умара Садика, Спаллетти вернул опального Эдина Джеко. Трое самых стабильных игроков «Ромы» – Манолас, Флоренци и Наингголан – остались на поле, но не сказать, что все на своих местах.

Если вопросов по Костасу нет вообще, то, например, за Флоренци тенью ходит вечная проблема позиции. В матче с «Вероной» Спаллетти отрядил его на непривычный левый фланг, с «Юве» вернул на место. Но так как Гарсия никогда не использовал схем с вингерами, нельзя сказать, что Алессандро выполнял ту же функцию, что и обычно. Возможно, именно этим объясняется тот самый обрез, приведший к голу Дибалы. Хотя там были вопросы и по подстраховке.

Самые интересные перестановки происходят в центральной оси. Очевидно, именно они и будут определять новое лицо «Ромы» Спаллетти. Что с «Вероной», что с «Ювентусом» Наингголан играл – смешно сказать – в трекварти, где все ожидали Миралема Пьянича. Ближе к концу матча они поменялись, но это уже, при большом желании, можно связать с работой Лучано в «Зените». Помните, как его критиковали за глубоко сидящего Акселя Витселя? А потом хвалили Андре Виллаша-Боаша за то, что он открыл в бельгийце чуть ли ни диспетчера. Вопрос, скорее, касался привыкания. Плюс команды Боаша традиционно играют очень высоко. Наингголан для Спаллетти – возможность реализовать то, что не получилось в Санкт-Петербурге. Да и среди нестабильных партнеров он имеет чуть ли не самую высокую атакующую эффективность (четвертый в команде по созданным шансам), успевая разгонять уже казалось бы затухающие выпады «волков».

Но главная задача Наингголана конкретно в матче с «Юве» – постоянно нагружать опорную зону, не давая туринцам вовремя переходить центр поля и доставлять мяч в ноги кому-то, готовому набрать скорость перед линией обороны. В первую очередь это Дибала и Погба.

Тем временем Пьянич переквалифицировался в реджисту с подносчиком снарядов в лице Ванкера. На этом месте Миралем заменил Даниэле Де Росси. Но не сразу – против «Вероны» играли оба, а игрой руководил тот, кто успеет, при априори больших нагрузках на Пьянича. В целом здесь расчет Спаллетти понятен: Де Росси – не Пирло, и он это знает лучше всех. Не может он в статике быть настолько же эффективен. А Лучано нужно движение, которое и призван был обеспечивать мобильный босниец.

Сам Capitan Futuro руководил обороной, то выдвигаясь выше всех, то занимаясь подстраховкой. В целом, справился прекрасно, не считая некоторых эпизодов. Но не может конструкция, возведенная наскоро, совсем без нареканий отыграть 90 минут против «Ювентуса».

Делать какие-то глобальные выводы пока, разумеется, не стоит. Как и обвинять в чем-то Спаллетти, будь то поражение или чудовищно низкие проценты владения и точности передач. Все это естественно, как и задержки в прохождении центра поля, усугубившие и без того чудовищную заторможенность Джеко. Да и «Юве» на выезде - один из худших вариантов для наигрывания связей, как в новой схеме, так и между игроками и тренером. Матчи, в которых «джалоросси» будут играть первым номером, обязательно последуют.

Но кое-что все-таки можно подчеркнуть. Во-первых, Лучано однозначно не стал хуже как стратег. Более того, он показал себя тренером, всегда играющим от соперника и всегда жертвующий видением в пользу плюсов имеющегося состава. Итальянец! В следующих матчах поиск продолжится. Вряд ли эта новая схема будет рассматриваться как основная, тем более в свете трансфера Эль-Шаарави. Но главный ответ мы уже получили. «Никто никогда не вернется в 2007 год». Плохие новости для тех, кто воспринимал назначение Спаллетти в чисто ностальгическом ключе. Футбольная мысль с тех пор изменилась, и тренеры должны изменять своим привычкам, чтобы выжить.

Спалетти еще предстоит провести огромную работу, и этот сезон уже можно клеймить как притирочный. Проблема на очереди: организация атакующей игры и эффективность Пьянича-реджисты. Обязательно всплывут и другие. Но то, что мы видим сейчас, интригует. Со временем римляне наверняка перейдут на знакомые 4-2-3-1, ведь именно эту схему Спалетти считает наиболее гибкой. Только это не будут 4-2-3-1 образца первого пришествия. Лучано не просто так заслужил репутацию тренера, который не боится рисковать, и за формированием новой «Ромы» следить будет крайне интересно.

Почему Спаллетти вернулся в «Рому»

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Фото: bombardir.ru, globallookpress.com