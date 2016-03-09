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    Пирло вновь подсказал вратарю, куда полетит мяч


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    Голосов: 0
    09.03.2016 13:39
    Андреа Пирло продолжает удивлять. Теперь Маэстро предсказывает, куда будут бить соперники, и помогает своему вратарю. Тот, правда, не всегда слушает.

    Про экстрасенсорные способности Андреа Пирло давно известно. Ему больше не интересно чертить передачи на 70 метров точно в ногу или контролировать вокруг окружающую действительность. Теперь у него новое развлечение – он подсказывает вратарю «Нью-Йорка» Джошу Сандерсу, в какой угол полетит мяч после штрафного или пенальти.

    В недавнем матче с «Чикаго Файр» итальянский ветеран точно знал, куда пробьет Давид Аккам, и показал голкиперу, куда прыгать. Тот не послушался и оплошал. «Сити», впрочем, все равно победил 3:4.


    А ведь однажды Пирло уже помог Сандерсу. В прошлом сезоне «нью-йоркцы» играли с «Орландо Сити». Когда к мячу подошел Кака, с которым Пирло зажигал в «Милане», итальянец показал, куда бразилец пульнет мяч. Сандерс успел вытянуться и вытащил тяжелейший удар. Мораль: Пирло знает лучше.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: zimbio
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5

      Мutu 5 апреля 2016, 04:15

      как же мне его не хватает в юве

      0
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 9 марта 2016, 22:45

      Ну с пенальти там не не послушался, там, скорее, не увидел. Думаю, на мяче был сконцентрирован.

      0
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 9 марта 2016, 16:31

      Пирло научит америкосов играть в соккер.

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