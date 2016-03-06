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    Тест: за какой клуб тебе надо болеть


    3
    Голосов: 16
    06.03.2016 16:30
    Уверены, что болеете за тот клуб РФПЛ, который вам больше всего подходит? После возобновления чемпионата России самое время проверить это с помощью нового теста от «Бомбардира».

    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?

    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Бомбардир.ру
    Рейтинг: 3 Голосов: 16
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    Комментарии108
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      Рейтинг: +10

      максим кудряшов 4 ноября 2021, 21:13

      мне попался зенит команда ГАЗПРОМА мне не досталься спартак мне достался зенит санкт-питербург

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      максим кудряшов 3 января 2021, 09:35

      я теперь болею за ЦСКА

      0
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      Рейтинг: +10

      максим кудряшов 3 января 2021, 09:32

      а я должен болеть за ЦСКА москва

      0
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      Рейтинг: +10

      Interwty 23 января 2018, 13:14

      100% Конец января 2018 года в городе Ростове-на-Дону будет -28 градусов мороза.

      0
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      Рейтинг: +6

      Gabib 10 марта 2016, 21:20

      болею за Анжи, выпал Локомотив

      -1
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      Рейтинг: +158

      Файдаэн_Шаз 9 марта 2016, 14:37

      на половину вопросов отвечал методом научного тыка. Болел за Локо, выпал зенит...

      -1
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      Рейтинг: +158

      Файдаэн_Шаз > Файдаэн_Шаз 9 марта 2016, 14:39

      прошёл еще раз, выпал срамтак

      -1
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      Рейтинг: +158

      Файдаэн_Шаз > Файдаэн_Шаз 9 марта 2016, 14:40

      А теперь Рубин.

      -1
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      Рейтинг: +158

      Файдаэн_Шаз > Файдаэн_Шаз 9 марта 2016, 14:42

      опять зенит. Да ну нафиг.

      -1
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      Рейтинг: +76

      takca 7 марта 2016, 15:47

      Играл за Спартак 11 лет был в системе и болею за Спартак причем тут локо и почему я должен болеть за пятое колесо очень удивлен.

      -1
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      Рейтинг: +3414

      AZ 7 марта 2016, 14:26

      Я должен болеть и болею за АЗ Алкмаар)
      Для интереса прошел - выпал Локомотив

      1
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      Рейтинг: +92

      Eighty 7 марта 2016, 14:21

      шляпа какая-то... Господи прости, тест говорит, что надо Лохо болеть... очень неприятно удивлён

      0
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      Рейтинг: +24

      vest01 7 марта 2016, 13:00

      Болею за ЦСКА.в тесте Динамо показывает

      3
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