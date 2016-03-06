Тест: за какой клуб тебе надо болеть

Уверены, что болеете за тот клуб РФПЛ, который вам больше всего подходит? После возобновления чемпионата России самое время проверить это с помощью нового теста от «Бомбардира».
Источник: Бомбардир.ру
Фото: Бомбардир.ру
мне попался зенит команда ГАЗПРОМА мне не досталься спартак мне достался зенит санкт-питербург
я теперь болею за ЦСКА
а я должен болеть за ЦСКА москва
100% Конец января 2018 года в городе Ростове-на-Дону будет -28 градусов мороза.
болею за Анжи, выпал Локомотив
на половину вопросов отвечал методом научного тыка. Болел за Локо, выпал зенит...
прошёл еще раз, выпал срамтак
А теперь Рубин.
опять зенит. Да ну нафиг.
Играл за Спартак 11 лет был в системе и болею за Спартак причем тут локо и почему я должен болеть за пятое колесо очень удивлен.
шляпа какая-то... Господи прости, тест говорит, что надо Лохо болеть... очень неприятно удивлён
Болею за ЦСКА.в тесте Динамо показывает