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    Тесты «Бомбардира» Все блоги -

    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?

    3 марта 2016
    Сможете вспомнить, как внешне выглядели легионеры московского «Динамо»? Проверяйте свои способности с помощью нового теста от «Бомбардира».

    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?

    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?

    Фото: fcdynamo.ru

    Рейтинг: 3 Голосов: 13
    Комментарии70
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      Рейтинг: +288

      Cнег 20 сентября 2019, 16:41

      А знают ли легионеры Динамо что-то о болельщиках?
      бомбардир, перестань хернёй заниматься!!! Писать больше не о чем?
      Мне , вот, НАХЕР, знать тех, кто в Динамо НИЧЕГО выше россиян не показал.
      Бомбардир - займитесь делом...Порой СТЫДНО за вашу работу...

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      Рейтинг: +62

      Юрий70 16 июля 2019, 21:55

      ваш результат 87%

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      Рейтинг: +176

      Мудакам 10 января 2019, 11:30

      74%

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      Рейтинг: +1126

      richi 16 ноября 2018, 22:05

      76%

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      Рейтинг: +37

      ЗакирСаб 2 сентября 2018, 23:43

      я всех атгадал!!!!

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      Рейтинг: +388

      R015RK > ЗакирСаб 16 сентября 2018, 22:37

      Ты с 53 раза Атгадал?

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      Рейтинг: +32

      Ser_SeveN 31 июля 2018, 23:06

      87%

      "О, да вы знаток! Поздравляем!"

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 31 июля 2018, 16:16

      52%. справедливо. я вообще никого не знал. Кураньи, Вальбуэна, Воронин - таких легов я знаю, но тут их почему-то нет.

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      Рейтинг: +379

      o33uk 4 июля 2018, 12:22

      91% Товарищи составители теста Андрей Карпович совсем не похож на Колодина повнимательней составляйте.

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      Рейтинг: +663

      88serega88 19 июня 2018, 23:17

      81

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      Рейтинг: +30

      Kavkazec 07 4 июня 2018, 09:54

      91%

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