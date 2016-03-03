Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?

А знают ли легионеры Динамо что-то о болельщиках?
бомбардир, перестань хернёй заниматься!!! Писать больше не о чем?
Мне , вот, НАХЕР, знать тех, кто в Динамо НИЧЕГО выше россиян не показал.
Бомбардир - займитесь делом...Порой СТЫДНО за вашу работу...
Сможете вспомнить, как внешне выглядели легионеры московского «Динамо»? Проверяйте свои способности с помощью нового теста от «Бомбардира».
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
Фото: fcdynamo.ru