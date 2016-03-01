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    Гузель Мухамедьянова – самая сексуальная девушка «Уфы»


    0
    Голосов: 0
    01.03.2016 20:30
    Пиар-менеджер футбольного клуба «Уфа» Гузель Мухамедьянова любит креативно зазывать мужчин на футбол. «Бомбардир» доказывает, что посмотреть на стадионе действительно есть на кого. И не только среди футболистов.

    "Держите яички в холоде", - примерно в этом состоял призыв Гузель Мухамедьяновой, приглашавшей на футбол на своей страничке в Instagram. Позже пост она все-таки удалила, а людей на стадион "Нефтяник" действительно пришло достаточно. "Уфа" проиграла ЦСКА и вылетела из Кубка. Но мы призываем болельщиков не отчаиваться. Когда в клубе работает такая девушка, можно горы свернуть.

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    Радует девушка и футболистов "Уфы"

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +284

      Kano 22 июля 2016, 14:28

      Да быть может по фоткам она не представляет ничего особенного, но кто знает какая она в жизни. Может и в прям лучшая девушка Уфы. Но одно однозначно ясно, она не самая сексуальная девушка Уфы.

      0
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      Рейтинг: +429

      alexfilatov 5 июня 2016, 12:11

      не о чем!

      1
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      Рейтинг: +28

      loko7778 21 апреля 2016, 10:06

      НЕ ЧЕГО ОСОБЕННОГО

      2
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    • ...
      Рейтинг: +269

      grand-igor 14 марта 2016, 08:46

      нормальная ГАЗЕЛЬ в баньку под пивко пойдет!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +67

      Lenine 5 марта 2016, 07:57

      курица

      0
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 1 марта 2016, 21:52

      Ужасно не красивая!

      -3
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 1 марта 2016, 21:52

      нормальная девчонка,я говорю о красоте.

      3
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 1 марта 2016, 21:25

      Глядя на предпоследнюю фотку сразу становится ясно: В Уфе на новые штаны не заработать.

      2
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 1 марта 2016, 21:10

      гузель,она и есть гузель.. на тройку с минусом.. из серии "ничто так не красит девушку как перекись водорода"..

      -1
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      Рейтинг: +17

      SAM 77 1 марта 2016, 21:02

      Девушка как девушка, у меня во дворе красивее есть... ну как говориться, на вкус и цвет...

      2
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