Гузель Мухамедьянова – самая сексуальная девушка «Уфы»

Пиар-менеджер футбольного клуба «Уфа» Гузель Мухамедьянова любит креативно зазывать мужчин на футбол. «Бомбардир» доказывает, что посмотреть на стадионе действительно есть на кого. И не только среди футболистов.

"Держите яички в холоде", - примерно в этом состоял призыв Гузель Мухамедьяновой, приглашавшей на футбол на своей страничке в Instagram. Позже пост она все-таки удалила, а людей на стадион "Нефтяник" действительно пришло достаточно. "Уфа" проиграла ЦСКА и вылетела из Кубка. Но мы призываем болельщиков не отчаиваться. Когда в клубе работает такая девушка, можно горы свернуть.

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