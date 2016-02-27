Елена Медведь – красивая футболистка сборной России

Заставлять вас смотреть женский футбол мы не будем. Просто предлагаем полюбоваться защитником сборной России Еленой Медведь. Не только фамилия – огонь.
Источник: Бомбардир.ру
в футбол играют мужики,баб здесь быть не должно...бред...
женщины куда вы катитесь...позорище
ну и где здесь красота(аж обидно стало за всю сборную!
Нашли что показать!
Не огонь)))
Симпатичная! Так-то обычно в женском футболе мужики в юбках!
не нашел ничего симпатичного... Обычное квадратное лицо.. Хотя на фоне остальных наших футболисток, наверно да... Топ модель.