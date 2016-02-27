Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Елена Медведь – красивая футболистка сборной России


    3
    Голосов: 1
    27.02.2016 20:00
    Заставлять вас смотреть женский футбол мы не будем. Просто предлагаем полюбоваться защитником сборной России Еленой Медведь. Не только фамилия – огонь.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ВКонтакте, РФС
    Рейтинг: 3 Голосов: 1
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 10 марта 2016, 02:41

      в футбол играют мужики,баб здесь быть не должно...бред...
      женщины куда вы катитесь...позорище

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 10 марта 2016, 02:40

      ну и где здесь красота(аж обидно стало за всю сборную!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +399

      franck_ribery 2 марта 2016, 05:51

      Нашли что показать!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Russo_ 2 марта 2016, 01:15

      ничего особого ! американка Mорган вот красотка !!!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67

      Lenine > Russo_ 3 июля 2016, 05:47

      без сисег

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 1 марта 2016, 22:55

      Не огонь)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 28 февраля 2016, 17:42

      Симпатичная! Так-то обычно в женском футболе мужики в юбках!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66

      Kuban23 28 февраля 2016, 16:08

      не нашел ничего симпатичного... Обычное квадратное лицо.. Хотя на фоне остальных наших футболисток, наверно да... Топ модель.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2863

      nemolod 28 февраля 2016, 14:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Симпатичная девушка и куда то только наши ребята-футболисты смотрят?

      -7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +825

      Etiainen 28 февраля 2016, 09:33

      чето даже... не айс... у америкосов симпатичнее футболистки будут

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +387

      Vizual 27 февраля 2016, 23:46

      а какие же остальные :(

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11