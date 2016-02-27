Сними корону. Почему мы ненавидим «Реал»

Философия королей

Совсем недавно количество фанатов “Реала” намного превосходило число болельщиков остальных клубов. Но за последнее время расклад стал меняться. И не удивительно, что фанат скорее отдаст предпочтение многолетним ценностям другой, не столь именитой, команды, чем высокомерию "сливочного" клуба.

“Реал Мадрид” именует себя королевским клубом, на его эмблеме красуется королевская корона, выражающая содействие со стороны испанского короля. Сколько бы в нашей стране не хаяли “Зенит”, который якобы спонсируется средствами из бюджета, но в столице Испании уже как 113 лет неплохо обустроился его прототип. С самого начала развития идеологией "Реала" стали деньги: покупка лучших футболистов мира и привлечение дорогих спонсоров. Вместе с тем, официальные долги мадридского клуба уже составляют более 600 млн евро и неясно, как "сливочные" оставались бы на плаву, если бы не "высокое покровительство".

Трансферы ради трансферов

За последние 20 лет “Реал” сменил 17 тренеров, и какой-то концепции в этом не наблюдается. От этого сравнения не уйти, но "Барселона" имеет узнаваемый стиль и философию. Тактика “Реала” основывается на индивидуальных действиях футболистов, значит, клубу нужны только лучшие в мире. Скупать их приходится, порой серьезно переплачивая. Две-три звезды на одну позицию - в порядке вещей. Потом рядовые обладатели "Золотых мячей" сидят в удобных креслах запасных "Сантьяго Бернабеу", а их персональные фанаты маются, чтобы их кумиры сделали роковой выбор в пользу "галактикос".

Флорентино Перес как-то упомянул, что такова была стратегия – приглашать исключительно лучших игроков со всего мира. Это якобы располагает к “Реалу” фанатов по всему миру, но не похоже, чтобы болельщики радовались. Многие напротив считают, что команды одержимые навязчивой идеей скупить все, что блестит, лишь убивая футбол.

Светская жизнь

Медийных личностей в “Реале” всегда хватало. Спортивные СМИ все чаще публикуют новости о личной жизни игроков больших клубов, хотя зачастую сведения не имеют никакого отношения к спорту. “Реал” тратит большие деньги на раскрутку своих игроков, а где пиар, там всегда переоценка. Мадридцы очень часто переплачивают за игроков, а так же прописывают в их зарплаты нереальные суммы. Трансферный рынок трещит по швам. Отдать 100 млн евро за Гарета Бейла или Роберта Левандовски уже не кажется сумасшедшим решением. Такая сумма, возможно, скоро станет привычной для трансферов между клубами, но сможет ли еe выложить еще кто-то кроме “Реала”?

Почему Мадрид не делает ставку на доморощенных игроков? Почему “Реал” постоянно консервирует свои таланты? Лояльным фанатам будет более привлекательна команда, чьи футболисты играют в ней с малых лет, а не команда, чьи боссы предпочтут молодежи покупки игроков футболки которых пользуются наибольшим спросом в мире.

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Оправдания слабых

Еще одним из заговоров галактического масштаба покажется хорошее отношение судей к мадридской команде. Однако часто появлялась информация, что “Реал” перед важными матчами пытается надавить на арбитров. Дыма без огня не бывает, иногда действия судей и впрямь кажутся, мягко говоря, странными. Попробуйте вспомнить, в каком матче мадридскую команду откровенно "засудили"?

Тема, возможно, пересекается с идеей видеоповторов, ведь с нынешними скоростями даже пяти судьям всe труднее следить за игрой. Но если более подробно рассмотреть статистику последних лет, окажется, что “Реал” – клуб, которому судьи очень симпатизируют. Хорошими примерами служат игры мадридцев против донецкого "Шахтера" в Лиге Чемпионов и недавний матч против "Райо Вальекано".

Зависть

Вы бы чувствовали радость, если бы ваш футбольный клуб проиграл "Реалу" - 8:0? Для Мадрида такие результаты обыденность, поэтому последняя и главная причина, к которой сводятся все другие - это зависть. Вызвана она желанием, чтобы любимая команда "хейтера" тоже обладала заслугами, что есть у мадридского клуба. У "сливочных", возможно, не такие душевные болельщики, как у соседствующих "матрасов". Возможно, вы не в силах побороть в себе мизантропические чувства, которые возникают после очередного падения Криштиану Роналду в штрафной. Или вы считаете розовый цвет не особенном мужским, особенно на поле легендарного "Бернабеу". Но если, отбросив факты выше, у вас осталось чувство ненависти к “Реалу”, похоже, что вы Жерар Пике.

Или все дело в том, что нет ничего плохого в чувстве зависти и ненависти к команде противника.

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