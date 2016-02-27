Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сними корону. Почему мы ненавидим «Реал»

Философия королей

Совсем недавно количество фанатов “Реала” намного превосходило число болельщиков остальных клубов. Но за последнее время расклад стал меняться. И не удивительно, что фанат скорее отдаст предпочтение многолетним ценностям другой, не столь именитой, команды, чем высокомерию "сливочного" клуба.

“Реал Мадрид” именует себя королевским клубом, на его эмблеме красуется королевская корона, выражающая содействие со стороны испанского короля. Сколько бы в нашей стране не хаяли “Зенит”, который якобы спонсируется средствами из бюджета, но в столице Испании уже как 113 лет неплохо обустроился его прототип. С самого начала развития идеологией "Реала" стали деньги: покупка лучших футболистов мира и привлечение дорогих спонсоров. Вместе с тем, официальные долги мадридского клуба уже составляют более 600 млн евро и неясно, как "сливочные" оставались бы на плаву, если бы не "высокое покровительство".

Трансферы ради трансферов

За последние 20 лет “Реал” сменил 17 тренеров, и какой-то концепции в этом не наблюдается. От этого сравнения не уйти, но "Барселона" имеет узнаваемый стиль и философию. Тактика “Реала” основывается на индивидуальных действиях футболистов, значит, клубу нужны только лучшие в мире. Скупать их приходится, порой серьезно переплачивая. Две-три звезды на одну позицию - в порядке вещей. Потом рядовые обладатели "Золотых мячей" сидят в удобных креслах запасных "Сантьяго Бернабеу", а их персональные фанаты маются, чтобы их кумиры сделали роковой выбор в пользу "галактикос".

Флорентино Перес как-то упомянул, что такова была стратегия – приглашать исключительно лучших игроков со всего мира. Это якобы располагает к “Реалу” фанатов по всему миру, но не похоже, чтобы болельщики радовались. Многие напротив считают, что команды одержимые навязчивой идеей скупить все, что блестит, лишь убивая футбол.

Светская жизнь

Медийных личностей в “Реале” всегда хватало. Спортивные СМИ все чаще публикуют новости о личной жизни игроков больших клубов, хотя зачастую сведения не имеют никакого отношения к спорту. “Реал” тратит большие деньги на раскрутку своих игроков, а где пиар, там всегда переоценка. Мадридцы очень часто переплачивают за игроков, а так же прописывают в их зарплаты нереальные суммы. Трансферный рынок трещит по швам. Отдать 100 млн евро за Гарета Бейла или Роберта Левандовски уже не кажется сумасшедшим решением. Такая сумма, возможно, скоро станет привычной для трансферов между клубами, но сможет ли еe выложить еще кто-то кроме “Реала”?

Почему Мадрид не делает ставку на доморощенных игроков? Почему “Реал” постоянно консервирует свои таланты? Лояльным фанатам будет более привлекательна команда, чьи футболисты играют в ней с малых лет, а не команда, чьи боссы предпочтут молодежи покупки игроков футболки которых пользуются наибольшим спросом в мире.

Ванесса Хуппенкотен - телеведущая с чудесной фамилией, вскружившая голову Криштиану

Оправдания слабых

Еще одним из заговоров галактического масштаба покажется хорошее отношение судей к мадридской команде. Однако часто появлялась информация, что “Реал” перед важными матчами пытается надавить на арбитров. Дыма без огня не бывает, иногда действия судей и впрямь кажутся, мягко говоря, странными. Попробуйте вспомнить, в каком матче мадридскую команду откровенно "засудили"?

Тема, возможно, пересекается с идеей видеоповторов, ведь с нынешними скоростями даже пяти судьям всe труднее следить за игрой. Но если более подробно рассмотреть статистику последних лет, окажется, что “Реал” – клуб, которому судьи очень симпатизируют. Хорошими примерами служат игры мадридцев против донецкого "Шахтера" в Лиге Чемпионов и недавний матч против "Райо Вальекано".

Зависть

Вы бы чувствовали радость, если бы ваш футбольный клуб проиграл "Реалу" - 8:0? Для Мадрида такие результаты обыденность, поэтому последняя и главная причина, к которой сводятся все другие - это зависть. Вызвана она желанием, чтобы любимая команда "хейтера" тоже обладала заслугами, что есть у мадридского клуба. У "сливочных", возможно, не такие душевные болельщики, как у соседствующих "матрасов". Возможно, вы не в силах побороть в себе мизантропические чувства, которые возникают после очередного падения Криштиану Роналду в штрафной. Или вы считаете розовый цвет не особенном мужским, особенно на поле легендарного "Бернабеу". Но если, отбросив факты выше, у вас осталось чувство ненависти к “Реалу”, похоже, что вы Жерар Пике.

Или все дело в том, что нет ничего плохого в чувстве зависти и ненависти к команде противника. 

Лучшее атакующее трио современности. Рейтинг читателей "Бомбардира"

[cr]

Испания. Примера Испания Реал Роналду Криштиану Бэйл Гарет Левандовски Роберт Зидан Зинедин Перес Флорентино
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
markko
1456560237
Почему мы ненавидим Переса! Вот как надо назвать статью, малолетка тупая
Ответить
Liverpool-The-Best
1456561596
Тема не раскрыта полностью. Автор не имеет понятия, что нужно написать, какие аргументы привести, чтобы оправдать название статьи. Мое личное мнение, естественно.
Ответить
Freyk
1456561653
Как можно завидовать футбольному клубу, если ты, конечно, не владелец или сотрудник одного из других? Никто не запрещает болельщикам того же «Атлетико», например, болеть за «Реал». Но они осознанно этого не делают, значит и зависти тут и близко нет.
Ответить
kachan63
1456562899
Интересно, а кто эти "мы"? И почему обязательно ненавидеть? Можно просто ровно дышать по отношению к "Реалу", а также "Барсе" и т. д., и болеть за свой клуб.
Ответить
Альтер
1456577391
За что их ненавидеть? я думаю больше людей ненавидят барсу (я в их числе).был бы рад увидеть про них такую статью.
Ответить
Igorello97
1456581203
Статья должна называться: "Почему я ненавижу Реал." Т.к. есть болелелы которые тащатся от Реала. А мне на Реал срать.
Ответить
proеzd2
1456594246
звёзды собираются во многих командах,но здесь голова гниет скорей.
Ответить
Aztec58
1456615613
Ненавидеть? Вах! За что? Просто не желаю удачи этой команде и её нынешнему тренеру, ага.
Ответить
Tri
1456627602
А я считаю что Роналду нужно поймать, связать, и на лысо побрить...
Ответить
ARMEN13
1456905694
Статья средняя. Автор совсем забыл еще про один косяк нынешнего реала. Это отношение к своим легендам. Рауль и Касильяс были выкинуты из клуба. Лично я после этого, никогда больше болеть за этот клуб не буду!!!
Ответить
Главные новости
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
Вчера, 22:18
4
Видео«Русский рай»: фанаты «Галатасарая» вывесили баннер в честь Батракова
Вчера, 22:09
Результативная передача Батракова принесла «Галатасараю» победу над «Коджаэлиспором»
Вчера, 21:58
1
ВидеоКордоба картинно упал в матче с «Акроном»
Вчера, 21:41
15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+