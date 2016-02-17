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    Ванесса Хуппенкотен - телеведущая с чудесной фамилией, вскружившая голову Криштиану


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    Голосов: 0
    17.02.2016 20:00
    Первая девушка Роналду после Ирины Шейк. "Бомбардир" показывает в Instagram лучшие фотографии мексиканской ведущей. Такая журналистика нам нужна!

    Ванесса работает на телеканале Televisa Deportes. С Роналду же она познакомилась во время командировки в Испанию.

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    Девушка имеет немецкие корни, потому не скрывает своей любви к сборной Германии и гельзенкирхенскому "Шальке".

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    Известность пришла к Ванессе после чемпионата мира 2014, на котором она приковала к себе взгляды как одна из самых сексуальных журналисток на турнире.

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    Видео опубликовано Vanessa Huppenkothen (@vanehupp)

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    Аделина Сотникова - красотка, которая влюбила Кержакова в фигурное катание

    Сестра Неймара, которая встречается с его партнером по сборной Бразилии

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +300

      Zeff 17 июня 2016, 10:33

      Маленькая, коротконогая. Попа низковата. Кому то нравится.

      0
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 25 февраля 2016, 00:56

      А чё? Неужто у хрыстики не только на пробирку встаёт, но и на фамилью тоже!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +29

      Ru677 18 февраля 2016, 10:17

      Она еще не знает что у Криштиано Micro SD в штанах, Черышев в бассейне заметил.

      -3
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      Рейтинг: +22

      Igreks > Ru677 18 февраля 2016, 18:16

      Черышев лучше бы девками интересовался ))) или же техники у него поучился чем заглядывать что у кого в штанах.ЛОЛ

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 17 февраля 2016, 23:05

      Крестника решил больше негров не любить?

      -3
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 17 февраля 2016, 22:36

      Настоящая журналистка,знает кому отдаться и за сколько!

      1
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      Рейтинг: +108

      Biatlon1st 17 февраля 2016, 22:17

      Ну, где там школьники, кричащие: "Фу, Роналду, гей"?)
      Вам то такая и близко не светит)

      1
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 17 февраля 2016, 21:25

      Она болеет за Шальке.

      1
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      Рейтинг: +88

      nikurit 17 февраля 2016, 21:17

      Ирина Шейк - это лучшее, что было в жизни у Крестьяна

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 17 февраля 2016, 21:05

      Баба, как баба, мог бы и по лучше отыскать, но как базарять, у нас на запах и цвет товарищей нет, кактось так!!! Не обессутьте!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +163

      moneyonstart 17 февраля 2016, 20:09

      Ш

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      MaxSafronov > GrizzlyD 25 февраля 2016, 23:36

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