Ванесса Хуппенкотен - телеведущая с чудесной фамилией, вскружившая голову Криштиану

Первая девушка Роналду после Ирины Шейк. "Бомбардир" показывает в Instagram лучшие фотографии мексиканской ведущей. Такая журналистика нам нужна!
Ванесса работает на телеканале Televisa Deportes. С Роналду же она познакомилась во время командировки в Испанию.
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Девушка имеет немецкие корни, потому не скрывает своей любви к сборной Германии и гельзенкирхенскому "Шальке".
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Известность пришла к Ванессе после чемпионата мира 2014, на котором она приковала к себе взгляды как одна из самых сексуальных журналисток на турнире.
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Видео опубликовано Vanessa Huppenkothen (@vanehupp)
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