10 трансферных попаданий и промахов «Краснодара»

Удачи

Юра Мовсисян

Откуда: "Рандерс"

Сколько: €2 млн

Стоимость сейчас: €6 млн

Только "Краснодар" вышел в Премьер-лигу, как активно взялся за работу на трансферном рынке. В числе пприервых покупок было немало сомнительных сделок. Впрочем, было и стопроцентное попадание с армянским нападающим Юрой Мовсисяном. Форвард, воспитывавшийся в США, решил проявить себя в европейском футболе. Скауты "Краснодара" приглядели Мовсисяна в датском "Рандерсе". Нападающий сразу стал лидером атак "быков", стабильно забивал полтора сезона, а затем сделал следующий шаг в сторону "Спартака". В казну "Краснодара" при этом упало четыре миллиона евро чистой прибыли.

Кого можно было купить за ту же сумму: Валерий Божинов, Уго Алмейда, Роберт Виттек, Павел Брожек, Лиедсон

Игорь Смольников

Откуда: "Ростов"

Сколько: €2,5 млн

Стоимость сейчас: €10 млн

Игорь Смольников попал и в список трансферных удач "Зенита", что говорит о планомерном развитии карьеры защитника, приносящего пользу всем своим клубам – как чисто футбольную, так и финансовую. "Краснодар" приобрел правого защитника "Ростова" летом 2012 года за 2,5 миллиона евро. Немного переплатили, так как в тот момент Смольников оценивался в 1,4 млн, но уже через год Игорь ушел в "Зенит" за шесть миллионов, а сейчас оценивается в полновесные десять миллионов евро.

Кого можно было купить за ту же сумму: Гаэтано Берарди, Саша Ритер, Себастьен Корча, Мариано, Патрик Охс

Вандерсон

Откуда: ГАИС

Сколько: €1 млн

Стоимость сейчас: €5 млн

Кропотливая трансферная работа "Краснодара" приносит свои плоды благодаря тому, что пополнение скауты клуба находят там, куда многие российские клубы не заглядывают. Бразильский форвард Вандерсон играл в скромном шведском ГАИСе и не отличался там выдающейся результативностью. Один сезон он вообще провел в "Лиге пенсионеров" в Саудовской Аравии. Но кто-то в "Краснодаре" рассмотрел в нем задатки полезного и результативного форварда. Сначала взяли в аренду, а когда поняли, что первоначальная оценка была верной, отдали за Вандерсона миллион евро, который он уже давно "отбил", став одним из самых стабильных нападающих Премьер-лиги. Ценность бразильца измеряется не только голами, но и умением отработать на фланге, создать момент для партнеров.

Кого можно было купить за ту же сумму: Иван Тричковски, Никола Джурджич, Деян Лекич, Максим Канунников, Дерлис Гонсалес

Андрей Дикань

Откуда: "Спартак"

Сколько: 0

Стоимость сейчас: €0,15 млн

"Краснодар" долго искал своего голкипера – в 2011 году купили в "Амкаре" Игоря Усминского, но сыграв всего 10 матчей, он отбыл в "Терек", где вскоре и завершил карьеру. Затем ставку сделали на Александра Фильцова, но перспективный вратарь не показал себя стабильным и ушел в "Рубин". "Краснодару" же нужно было всего лишь подхватить у "Спартака" многоопытного Андрея Диканя. В Москве как раз решили, что его карьера клонится к закату. На деле украинский вратарь, раскрывшийся в зрелом возрасте, еще и близко не собирается сдавать позиции и думать о пенсии. Именно с Диканем "Краснодару" удался прорыв в Европу, где часто надежная игра голкипера помогала добыть результат.

Кого можно было купить за ту же сумму: Пршемыслав Тытонь, Дамиан Подлесны, Альбано Бицарри, Раис Мболи, Михаэль Зеттерер

Жоаозиньо

Откуда: "Левски"

Сколько: €1 млн

Стоимость сейчас: €9 млн

Жоаозиньо – однозначная удача "Краснодара". Сейчас левый вингер оценивается в десять миллионов, а брали его из "Левски" за 850 тысяч с рядом бонусов, увеличивших стоимость до миллиона. Но самое интересное, что уже в момент покупки игрока "Краснодаром" он оценивался в полтора миллиона. Плодотворное сотрудничество Жоаозиньо и Вандерсона – основа атакующей мощи "Краснодара" в Премьер-лиге. И если Вандерсон сейчас немного сдал, то Жоаозиньо все так же хорош.

Кого можно было купить за ту же сумму: Тармо Кинк, Нордин Амрабат, Магайе Гуйе, Доменико Данти, Элиран Атар

Неудачи

Владислав Игнатьев

Откуда: "Локомотив"

Сколько: €4 млн

Стоимость сейчас: €4 млн

Так уж получилось, что основная масса трансферных проколов "Краснодара" приходится на время работы в клубе Славолюба Муслина. Есть, конечно, и трансферные удачи – Вандерсона, Смольникова, Маурисио Перейру покупали при сербе, но при нем клуб работал на рынке с не более чем 50-процентной эффективностью, и на каждого Игоря Смольникова был свой Владислав Игнатьев. Правый полузащитник стал рекордным подписанием "Краснодара" в 2012 году, но в клубе не задержался – уже через год его отдали в "Кубань" за неизвестную сумму, откуда он недавно вернулся по свободному трансферу в "Локо". Неизвестно, потеряли ли краснодарцы на трансфере Игнатьева деньги, но когда самого дорогого новичка продают уже через год, трансферной удачей здесь и не пахнет.

Кого можно было купить за ту же сумму: Флориан Товен, Гекхан Торе, Ромейн Алессандрини, Майкл Кайтли, Роберт Снодграсс

Олег Самсонов

Откуда: "Крылья Советов"

Сколько: €1,3 млн

Стоимость сейчас: завершил карьеру

Совсем недавно Олег Самсонов рассказал много интересного о периоде пребывания в "Краснодаре" при Славолюбе Муслине. Завершивший карьеру в 28 лет правый полузащитник зол, что не смог раскрыть свой потенциал при сербском тренере и, возможно, игроку, за которого отдали 1,3 миллиона евро, стоило дать больше шансов проявить себя. Но получилось вот так – Самсонов сыграл всего 17 матчей в сезоне-2011/12, забил один гол, затем оказался в резервной команде, а в 2014 году бесплатно достался "Тюмени".

Кого можно было купить за ту же сумму: Крис Иглз, Гекхан Торе, Том Инс, Борек Докал, Джордон Айб

Отар Марцваладзе

Откуда: "Волга"

Сколько: €2,6 млн

Стоимость сейчас: €0,5 млн

Это вообще какая-то афера. По какой-то причине почитавшийся безумно перспективным грузин в 2007 году попал в академию киевского "Динамо", не смог там себя проявить и путешествовал по клубам всю свою карьеру. Вот только большинству команд он доставался бесплатно, а "Краснодар" отдал за (на тот момент) игрока "Волги" 2,6 миллиона евро. Отметим, что до и после этого трансфера никто за Марцваладзе не платил и евро, кроме киевского "Динамо", покупавшего юного грузина в "ВИТ-Джорджии". "Краснодар" впечатлила результативность Отара в ФНЛ, где он забил 21 гол в составе "Волги", но уже на момент его покупки в 2011 году было очевидно, что в Премьер-лиге он не так крут. Итог – три гола в сезоне-2011/12 и расторжение контракта летом 2013 года.

Кого можно было купить за ту же сумму: Себастьян Джовинко, Адмир Мехмеди, Эрик Хюсеклепп, Виктор Ибарбо, Дайро Морено

Александр Амисулашвили

Откуда: "Кайсериспор"

Сколько: €3 млн

Стоимость сейчас: €0,45 млн

Еще одна странная покупка – очень похоже на то, что работал один и тот же агент. Центральный защитник Александр Амисулашвили пришел в киевское "Динамо" вместе с Марцваладзе и точно так же не смог проявить себя, скитаясь по арендам – "Таврия", "Шинник", Спартак" (Нальчик). В конце концов, в Нальчике у Красножана Амисулашвили себя неплохо проявил, ушел в "Кайсериспор", где его и нашел "Краснодар". На момент перехода стоимость защитника оценивалась в миллион евро, но за него отдали в три раза больше. Полтора сезона Амисулашвили был основным игроком команды, но в январе 2013 года его без сожалений отпустили в "Крылья" по свободному трансферу.

Кого можно было купить за ту же сумму: Мартин Демикелис, Матье Бодмер, Арне Фридрих, Домагой Вида, Кирьякос Пападопулос

Мусса Конате

Откуда: "Маккаби" (Тель-Авив)

Сколько: €2 млн

Стоимость сейчас: €7 млн

Тут дело не в том, что скауты "Краснодара" переоценили перспективность игрока, а скорее в том, что его талант не сумели развить в клубе. Мусса Конате ярко проявил себя на ОИ-2012 в составе сборной Сенегала, и клуб, не задумываясь, отдал за 19-летнего форварда 2 миллиона евро "Маккаби". Но в "Краснодаре" у Конате не пошло – он забил всего один гол в десяти матчах и был сдан в аренду в "Дженоа", где также звезд с неба не хватал. В конце концов, летом 2014 года его отдали за 350 тысяч "Сьону". В Швейцарии Конате просто расцвел, а когда пересекся в Лиге Европы с "Рубином", напомнил о себе дублем в ворота казанцев. Сейчас его стоимость оценивается в семь миллионов и нет сомнений в том, что найдется клуб, который будет готов расстаться с такими деньгами ради все еще перспективного нападающего.

Кого можно было купить за ту же сумму: Аилтон, Марк Янко, Гийом Оаро, Жуниор Мораес, Факундо Феррейра

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