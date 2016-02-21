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    Кого еще должен купить «Терек»


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    Голосов: 0
    21.02.2016 21:50
    Рамзан Кадыров позвал в «Терек» Дмитрия Тарасова, отреагировав на его футболку с изображением Владимира Путина. «Бомбардир» идет дальше, предлагая почетному президенту грозненского клуба еще больше вариантов для усиления состава.

    Трансфер года: Кадыров зовет Тарасова в "Терек"

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram, Super, Ридус, Вконтакте
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +47

      89388900185 23 февраля 2016, 13:24

      а разве они в Турции надели футболки....надо будет и тебя купим урод

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +281

      serhz 23 февраля 2016, 09:50

      Один дебил нарядился -и остальные клоуны подтянулись -весь цвет бездарей футбола Российского -на поле -ничтожества -а славы так хочется.А Кадырову необходимо бюджет Чечни резко уменьшить -чтобы чужие штрафы не оплачивал и автомобили зазря не раздавал -за наш с вами счёт кстати.

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 23 февраля 2016, 00:53

      Кадыров в своём репертуаре, ага: затычка к любой информационной бочке.

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 22 февраля 2016, 13:34

      Когда Божович одел эту майку Ростов чуть не вылетел в фнл

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 22 февраля 2016, 14:20

      Если ты стал лузером, не беда.
      Одень майку с Путиным и тебе все простят и плохую игру и все остальное.
      Можно не напрягаться ни на работе ни на футбольном поле.
      Одень майку с Путиным и можешь ничего не делать хорошо, ты все равно самый крутой!

      1
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      Рейтинг: +13

      tander 22 февраля 2016, 12:17

      Бомбардир опустился.. всем пока, я на кулички

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > tander 22 февраля 2016, 21:05

      Его опустили.... и все знают кто

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 22 февраля 2016, 10:16

      Да можно всех в Терек.
      Потом всех дисквалифицировать на 100 матчей, футбол от этого ничего не потеряет.

      1
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      Рейтинг: -4

      Писюнг 22 февраля 2016, 01:10

      детский сад "ромашка" группа "одуванчик"

      2
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      Рейтинг: +10

      илюшакарп 21 февраля 2016, 22:43

      ай-яй-яй Бомбардир спорт вне политики? Так зачем подливать масла в огонь?

      0
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 21 февраля 2016, 22:10

      Тонко

      0
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