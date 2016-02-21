Кого еще должен купить «Терек»

а разве они в Турции надели футболки....надо будет и тебя купим урод
а разве они в Турции надели футболки....надо будет и тебя купим урод
Один дебил нарядился -и остальные клоуны подтянулись -весь цвет бездарей футбола Российского -на поле -ничтожества -а славы так хочется.А Кадырову необходимо бюджет Чечни резко уменьшить -чтобы чужие штрафы не оплачивал и автомобили зазря не раздавал -за наш с вами счёт кстати.
Кадыров в своём репертуаре, ага: затычка к любой информационной бочке.
Когда Божович одел эту майку Ростов чуть не вылетел в фнл
Если ты стал лузером, не беда.
Одень майку с Путиным и тебе все простят и плохую игру и все остальное.
Можно не напрягаться ни на работе ни на футбольном поле.
Одень майку с Путиным и можешь ничего не делать хорошо, ты все равно самый крутой!
Да можно всех в Терек.
Потом всех дисквалифицировать на 100 матчей, футбол от этого ничего не потеряет.
детский сад "ромашка" группа "одуванчик"
ай-яй-яй Бомбардир спорт вне политики? Так зачем подливать масла в огонь?
Тонко