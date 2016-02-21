Кого еще должен купить «Терек»

Рамзан Кадыров позвал в «Терек» Дмитрия Тарасова, отреагировав на его футболку с изображением Владимира Путина. «Бомбардир» идет дальше, предлагая почетному президенту грозненского клуба еще больше вариантов для усиления состава.

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