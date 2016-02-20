Нойштедтер, Гилерме, Жоаозиньо и другие «россияне». Сборная России из легионеров

Гилерме

Гражданство: Бразилия/Россия

Возраст: 30 лет

Клуб: "Локомотив"

Позиция: вратарь

Статистика в сезоне-2015/16: 18 матчей (6 сухих)

Цитата: "Решение стать гражданином России — осознанный выбор, который я сделал не вчера. Рад стать частью великой страны. Играть за сборную вашей страны? Если обратятся ко мне, я готов откликнуться".

Гилерме – едва ли не первый иностранный футболист с российским гражданством, которого было бы уместно рассматривать в качестве кандидата в национальную команду. Впрочем, вратарь "Локомотива" старше Игоря Акинфеева на год, да и конкурентов даже за место второго кипера у бразильца полным-полно, так что мечтам о сборной России сбыться вряд ли суждено.

Марио Фернандес

Гражданство: Бразилия

Возраст: 25 лет

Клуб: ЦСКА

Позиция: правый защитник

Статистика в сезоне-2015/16: 16 матчей, 1 гол, 1 голевая передача

Цитата: "Этот вопрос нужно взвешивать. Это очень серьезное решение, к нему надо подходить внимательно. Наверное, вновь вернусь к этим разговорам, желание играть за сборную России у меня остается. Но повторюсь, надо к этой теме подходить очень внимательно".

Очень интересный вариант для сборной с учетом того, что Игорь Смольников в национальной команде совершенно не похож на себя "клубного". Однако конкурент у Марио еще более неожиданный – несмотря на то, что к началу Евро-2016 Олегу Кузьмину уже исполнится 35 лет, кредит доверия к своему бывшему подопечному у Леонида Слуцкого наверняка велик, тем более именно его гол стал победным в решающем матче отборочного этапа против Черногории. Попробуй уж тут выбери из любимчиков.

Родолфо

Гражданство: Бразилия

Возраст: 33 года

Клуб: "Терек"

Позиция: центральный защитник

Статистика в сезоне-2015/16: 16 матчей

Цитата: "Если мне помогут с получением российского гражданства, то я с огромной радостью буду защищать цвета национальной сборной России. Я к этому готов".

Уж очень тяжело представить себе 33-летнего бразильца в центре обороны нашей сборной, но в наш список парень угодил по праву. Все-таки он – основный защитник команды, меньше которой в нынешнем чемпионате России пропустил только лишь "Ростов". У ростовчан, кстати, есть Сесар Навас, но нам он если бы и пригодился, то лет пять назад, да и желания получить паспорт и играть за сборную испанец вроде бы не изъявлял.

Роман Нойштедтер

Гражданство: Германия

Возраст: 28 лет

Клуб: "Шальке-04"

Позиция: центральный защитник / опорный полузащитник

Статистика в сезоне-2015/16: 17 матчей

Цитата: "Надеюсь, с гражданством все получится. При соответствующих показателях в "Шальке" я мог бы попасть на турнир на Евро-2016. Если у меня есть шанс играть на чемпионате Европы, а через два года и на чемпионате мира, то я должен непременно им воспользоваться".

Вопрос о натурализации Нойштедтера решается уже несколько месяцев, пока сам футболист на пару с Жоэлем Матипом довольно успешно цементирует оборону пятой команды Бундеслиги. Кстати, вчера он "всухую" отыграл на Украине против "Шахтера", а за сборную этой страны Нойштедтер – украинец по происхождению – был готов выступать еще четыре года назад.

Константин Рауш

Гражданство: Германия

Возраст: 25 лет

Клуб: "Дармштадт"

Позиция: левый защитник / левый полузащитник

Статистика в сезоне-2015/16: 20 матчей, 1 гол, 4 голевые передачи

Цитата: "Мне бы очень хотелось сыграть за сборную России – думаю, у меня есть шанс получить вызов и закрепиться в команде. У меня есть свидетельство о рождении в России, но нет российского паспорта. Зато есть у родителей, они как раз недавно новые получили, так что и мне, если понадобится, без проблем сделают".

Лоренсо Мельгарехо опроверг информацию о своем желании играть за Россию, так что на фланг нам пришлось вызвать еще одного представителя немецкой бундеслиги, который сражается со своим "Дармштадтом" за выживание. Неизвестно, насколько именно Рауш подошел бы команде Леонида Слуцкого, но его кандидатура уж точно обрадовала бы персональных ненавистников Дмитрия Комбарова, считающих, что именно спартаковец чуть ли не в одиночку провалил злосчастный ЧМ-2014.

Марсиньо

Гражданство: Бразилия

Возраст: 29 лет

Клуб: "Уфа"

Позиция: левый / правый / центральный полузащитник

Статистика в сезоне-2015/16: 10 матчей, 1 гол, 1 голевая передача

Цитата: "Выступать за сборную России? Если поступит такое предложение, то почему бы нет?".

Да, бразильский полузащитник футбольного клуба "Уфа" (при всем уважении к башкирской команде) - это именно тот человек, кого вы мечтали видеть в сборной, да еще и с такими "сумасшедшими" статистическими показателями в нынешнем сезоне. Впрочем, Марсиньо, на самом деле, замечательный универсальный игрок с отличным пасом и ударом, и в том, что уфимцы прошлым летом не рухнули обратно в ФНЛ – его колоссальная заслуга. Если б еще за такой героизм брали в сборную.

Диего Карлос

Гражданство: Бразилия

Возраст: 27 лет

Клуб: "Уфа"

Позиция: правый / центральный полузащитник, форвард

Статистика в сезоне-2015/16: 8 матчей, 1 голевая передача

Цитата: "Возможно, представится шанс сыграть за сборную России. Если получу паспорт, останется усердно работать. И если появится возможность выступить за сборную, хотел бы сыграть. Но понятно, что команда у вас сильная, туда попасть тяжело".

Что может быть лучше игрока "Уфы" в сборной? Правильно, сразу два игрока "Уфы". Чтоб Марсиньо не скучал, мы уже исполнили мечту Диего Карлоса, тем более что в клубе его кличут Неймаром (правда, "толстым Неймаром", но это неважно). Между прочим, оба бразильца даже умеют петь по-русски. В общем, аргументов в их пользу – полным-полно. А главное, что скучно не будет.

Маурисио

Гражданство: Бразилия

Возраст: 27 лет

Клуб: "Зенит"

Позиция: центральный полузащитник

Статистика в сезоне-2015/16: 17 матчей, 3 гола, 1 голевая передача

Цитата: "У меня есть определенные планы на карьеру, хочется сыграть на ЧМ-2018. Возможность получить паспорт есть, так как я уже шестой год в России. Был бы очень рад играть за национальную команду".

Три дня назад новичок "Зенита" дебютировал в Лиге чемпионов, а за несколько дней до этого забил супергол на тренировке. И как не взять в сборную такого технаря? Тем более что в центре поля у наших не все гладко, да и выбор небогат. А уж как обрадуется Рамзан Кадыров за свой клуб, который вырастил футболиста для сборной всего за каких-то пять сезонов.

Жоаозиньо

Гражданство: Бразилия

Возраст: 27 лет

Клуб: "Краснодар"

Позиция: левый полузащитник

Статистика в сезоне-2015/16: 5 матчей, 2 голевые передачи

Цитата: "Если меня вызовут в сборную России, то сбудется мечта, я буду счастлив сыграть за неe. Если нет – я буду продолжать болеть за эту команду на Евро, на чемпионате мира и во всех других матчах".

Бесконечные разговоры о привлечении в сборную маленького техничного бразильца из "Краснодара" разом стихли после тяжелейшей травмы, которую Жоаозиньо перенес в прошлом году. Недавно вопрос подняли заново, ведь Олег Шатов всем резко разонравился после знаменитого интервью о зарплате футболистов, а Денис Черышев засел в глухом запасе "Реала" и лишь сейчас заиграл в другом клубе. По классу оба наших футболиста ничем ему не уступают, к тому же они моложе, но попробуйте убедить в этом поклонников натурализации.

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Ари

Гражданство: Бразилия

Возраст: 30 лет

Клуб: "Краснодар"

Позиция: нападающий

Статистика в сезоне-2015/16: 15 матчей, 5 голов, 3 голевые передачи

Цитата: "Я бы не отказался от возможности играть за Россию. Больше скажу – это одна из моих целей. Но сначала нужно получить документы и соответствовать уровню сборной. Быть на этом уровне – хорошая цель. Это вторая страна, которую я могу назвать родной".

Под неутихающие восклицания "И как же "Спартак" упустил такого игрока?!" Ари принялся забивать всем грандам (а "красно-белых" "полюбил" особенно), но в нынешнем сезоне вдруг затих на полтора десятка матчей, хотя ближе к концу календарного года немного поправил удручающую статистику. Несмотря ни на что, можно было бы задуматься о привлечении бразильца, если б не его возраст. Зажигать в сборной в 30 лет на месте форварда под силу далеко не каждому.

Вандерсон

Гражданство: Бразилия

Возраст: 30 лет

Клуб: "Краснодар"

Позиция: нападающий

Статистика в сезоне-2015/16: 13 матчей, 2 гола

Цитата: "Если появится возможность, и меня пригласят в команду, с радостью соглашусь. Ведь все мы понимаем, что попасть в состав сборной Бразилии очень трудно. А я всегда мечтал играть за большую сборную. Россия – именно такая команда. Тем более живу здесь уже два года".

Если Ари еще нашел в себе силы исправиться в нынешнем сезоне, то у его одноклубника и соотечественника после двух ударных лет в "Краснодаре" дела пошли гораздо хуже. Сейчас Вандерсон – даже не основной игрок своего клуба, да и выходя на замену приносит пользу совсем нечасто. Но опять-таки, для любителей считать деньги в кармане Александра Кокорина в сборной России сойдет даже Вандерсон, а дуэт 30-летних бразильских форвардов вообще покажется мечтой.

При подготовке материала использованы цитаты с порталов sport-express.ru, fclm.ru, rsport.ru, sportbox.ru, schalke04.de, sports.ru, sovsport.ru, championat.com.

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