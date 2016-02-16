«Фенербахче»: с кем сейчас будет рубиться «Локомотив»

Матч между "Фенербахче" и "Локомотивом" был перенесен не из-за напряженных отношений между Россией и Турцией. УЕФА решила избежать стычек фанатов "Фенербахче" и "Галатасарая", который сыграет в Стамбуле против "Лацио".

Горячим, впрочем, обещает быть и противостояние турецкого и российского клубов. Гостевой сектор болельщиков "Локомотива" будет охранять служба безопасности московского клуба, а турецкая полиция усилит меры безопасности. На игре "Бешикташа" и "Локомотива" этого не хватило.

"Фенербахче" начинал евросезон в Лиге чемпионов, но не смог пройти в квалификации донецкий "Шахтер", отправившись во второй по рейтингу еврокубок. Там все было немного проще. Разобравшись с греческим "Атромитосом", "Фенер" попал в равную группу с "Аяксом", "Мольде" и "Селтиком".

Старт группового раунда "Фенер" проспал. Проиграв дома норвежцам Оле-Гуннара Сульшера и вырвав ничью на "Селтик Парк", турки замыкали таблицу группы А после первых двух туров, но затем очухались. В спаренных матчах с "Аяксом" удалось взять четыре очка, еще три - на поле "Мольде". Не проиграв дома "Селтику", "Фенербахче" вышел в плей-офф со второго места.

Игровая схема

Витор Перейра отдает предпочтение 4-3-3, но активно использует ротацию. Нужно держать в уме, что у него в Лиге Европы основным голкипером был не Волкан, а бразилец Фабиано. Перейра постоянно меняет состав линии атаки и полузащиты. Те же Робин ван Перси и Фернандао выходят в основе по очереди, меняя друг друга по ходу матча.

В Лиге Европы Фернандао часто выходил на замену и забивал решающие мячи. Не исключено, что такой вариант Перейра использует и сейчас. Рауль Мейрелеш только недавно восстановился после травмы и его выход маловероятен, а вот Мехмет Топал, потерявший место в основе после поражения от "Антальяспора", может быть реабилитирован. Хотя против "Касымпаши" на позиции опорника играл номинальный защитник Кадлец.

Последний матч

"Фенербахче" – "Касымпаша" – 3:1

"Фенербахче" лидирует в чемпионате Турции, но у отстающего на четыре очка "Бешикташа" две игры в запасе. "Касымпаша" – крепкий середняк, потому "Фенер" настроился на вынесенный на пятницу матч должным образом после поражения от "Антальяспора" – 2:4.

"Канарейки" владели преимуществом, и на 37-й минуте провели стремительную комбинацию. Началось все с маленькой хитрости Калдырыма. Падая, он завалил владевшего мячом нападающего "Касымпаши" Буюка, после чего мяч подхватил ОзанТуфан. Обыгравшись с пяткой ван Перси, Туфан прострелил с левого фланга в центр штрафной, где защитники оставили без присмотра Диего. Отметим взрывную манеру игры "Фенербахче": усыпив соперника, стамбульцы провели быструю атаку, в которой каждый игрок знал свой маневр.

Газон стадиона "Шюкрю Сарачоглу" выглядел не очень качественно, на что стоит обратить внимание "Локомотиву". Было много неровностей, вырванных кусков земли. Важно отметить и актерские способности Гекхана Генюла. На последней минуте первого тайма он не только заработал пенальти, упав на линии штрафной, но и спровоцировал удаление защитника Тити.

Робин ван Перси реализовал одиннадцатиметровый, и во втором тайме вышедший на замену Потук забил еще один гол ударом с острого угла. Но вот что интересно: "Фенер" традиционно потерял концентрацию в концовке и пропустил гол от игравшего в меньшинстве соперника.

Основной состав

Волкан Демирель. Многоопытный голкипер "Фенербахче", капитан команды и безусловный авторитет в раздевалке. В 2014 году завершил карьеру в сборной Турции на отметке в 90 сыгранных матчей. При всем при этом назвать Волкана надежным голкипером сложно.

Гекхан Генюл. Еще один ветеран, сохранивший к 31 году скоростные способности. Турецкие клубы всегда используют на флангах маневренных и быстрых защитников, которые любят подключаться к атакам. Гекхан – именно такой классический типаж, чем-то напоминающий Хуанфрана из "Атлетико".

Симон Кьяер. Хорошо известный в Европе датский центральный защитник.Топовый игрок в сборной Дании, Кьяер никак не найдет свой клуб и путешествует по Европе. После родного "Мидтьюлланда" были "Палермо", "Вольфсбург", "Рома", "Лилль", теперь "Фенербахче". Отлично играет головой, хорош в единоборствах, любит подключаться к стандартам.

Бруну Алвеш. Старый знакомый. Сейчас ему уже 34 года и не отличавшийся скоростными качествами португалец может стать уязвимым местом при контратаках. Хотя на опыте Бруну Алвеш играет все последние годы.

Али Калдырым. Опасный и хитрый игрок, один из лидеров нынешнего "Фенербахче". Играет по всей бровке, отличается хорошими физическими кондициями, скоростью. Родился и получал футбольное образование в Германии – "Кайзерслаутерне" и "Майнце", но играет за сборную Турции.

Озан Туфан. Полузащитник, способный закрыть любую позицию на правом фланге. Воспитанник "Бурсаспора", перебравшийся в "Фенер" прошлым летом и сразу же завоевавший место в основе.

Мехмет Топал. Опытный опорный полузащитник, поигравший в "Галатасарае" и "Валенсии", но в 2012 году вернувшийся в чемпионат Турции. Кличка "Паук" характеризует этого игрока: располагаясь в центре поля, он контролирует передвижения соперника. Может долбануть по воротам с дальней дистанции.

Диего. Бразильский плеймекер с трудным характером, бывший одной из ярких звезд Бундеслиги в "Вердере" и "Вольфсбурге".В больших клубах ("Юве", "Атлетико") терялся. Предпочитает оставаться "первым парнем на деревне" и играть на чистых мячах. Стандарты, неординарные решения в атаке – это все к Диего.

Луиш Нани. Нестабильная частица сборной Португалии. В "Манчестер Юнайтед" в нем видели нового Роналду, но разочаровались и продали в "Фенер". Может выдать суперматч или потеряться на поле. Как и Диего – мастер исполнения стандартных положений, большой любитель "нарисовать" пенальти.

Робин ван Перси. Еще один расстроенный игрок "МЮ" в представлениях не нуждается. Ван Перси хоть явно доигрывает в теплом и комфортном месте, способен на гениальные решения в любой момент.

Волкан Шен. Еще один вингер из "Бурсаспора", перебравшийся в "Фенер" этим летом на пару с Туфаном. В свое время перешел в "Трабзонспор" и вернулся обратно в родную Бурсу, после чего был доведен до слез фанатами "Трабзона", которые оскорбляли его недавно умершую мать.

Сильные стороны

Активные фланги. Турецким командам свойственно играть через фланги, подбирая быстрых и маневренных защитников и вингеров. Сдерживать Гекхана Генюла и Калдырыма – та еще задача, а тут еще и Туфан разыгрался, адаптировавшись на новом месте. Догорающие звезды тоже способны вспыхнуть – в первую очередь,Ван Перси, Нани и Диего.

Игровая практика. Чемпионат в Турции прерывался лишь на пару недель, потому "Фенербахче" был обеспечен качественной игровой практикой в кубке и первенстве страны, в отличие от "Локомотива", игравшего в середины декабря только в товарищеских матчах.

Слабые стороны

Невысокая мотивация в Лиге Европы. Игроков "Фенербахче" не очень вдохновляют матчи Лиги Европы. Выиграть чемпионат и снова пробиться в Лигу чемпионов куда важнее. Учитывая конкуренцию "Бешикташа", в какой-то момент Лигу Европы могут принести в жертву. Но вряд ли уже сейчас.

Отсутствие игровой дисциплины. По уровню состава "Фенербахче" – самый сильный клуб Турции, но это не мешает середнячкам и даже аутсайдерам время от времени наказывать лидера за высокомерие. Диего, Ван Перси, Нани не привыкли отрабатывать в обороне, крайние защитники часто заигрываются, у всей команды есть проблемы с концентрацией в моменты, когда удается повести в счете.

Вратарь и центр обороны. Волкан – нестабильный по своей игровой природе голкипер. Центральные защитники – неповоротливые, медлительные, а Бруну Алвеш – еще и возрастной. Этим можно воспользоваться, умеющему играть на контратаках "Локо".

Онлайн-трансляция матча "Фенербахче" - "Локомотив"

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