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Почему экономический кризис убьет российский футбол

 

Качество чемпионата упадет

Количество дорогих легионеров в клубах РФПЛ постепенно сокращается. Тратить на трансферы десятки миллионов евро и раздавать пухлые контракты больше не получится. Санкции ФИФА еще ладно, лазейки можно найти (хотя получается не у всех – "Динамо"), финансовый кризис приложил отечественный футбол сильнее.

В идеальном мире, где скачут единороги, клубы продают легионеров, хорошо зарабатывают на этом и формируют образ РФПЛ как лиги, создающей игроков. На место иностранцев приходят талантливые юноши из академий.

Если бы. Отъезд легионеров оставит лигу в ситуации, когда ветеран Роман Широков до катарского чемпионата мира будет топовым хавбеком, каждую зиму со скандалом менять клуб и все равно приносить пользу. Лимит еще будет сдерживать поток ширпотреба, который клубы будут закупать за рубежом, преимущественно в Южной Америке. Рынок средних русских и плохих иностранцев приведет к затяжной буксовке чемпионата. Если "Зенит" еще удержит звезд и будет грезить победой в Лиге чемпионов, то остальные втянутся в игры агентов, пытаясь купить 30-летнего словака, который так здорово выглядит в нарезке на DVD.

Чемпионат заметно потеряет в качестве, а дивизионы ниже превратятся в зрелище, где уже и не потребуется организовывать качественные трансляции. Сильные личности обязательно появятся даже в болоте, но пока их дождемся, интерес к Премьер-лиге отечественного производства совсем упадет.

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Вернутся "договорняки"

Матч "Урала" и "Терека" в конце этого лета ошпарил публику, которая уже отвыкла от хитрых матчей. Поднялся показательный шум и такое беспокойство – хороший признак, что футбол в России действительно стал чище. За последние пару сезонов под подозрение попали лишь несколько матчей, да и те не получили подтверждения.

Сейчас, когда клубы так и не научились зарабатывать на шарфах, хот-догах и VIP-ложах (и не имеют возможности продавать спиртное), встречи с заранее прописанным сценарием могут стать хорошим заработком. Кому-то не хватает очков до еврокубковой зоны, кому-то кровь из носу надо остаться в РФПЛ, потому что вылет в ФНЛ — смерть, ведь лига не интересна губернатору. Сценариев немало. Всегда найдется тот, кто протянет руку помощи, ожидая в ответ чемодан с купюрами.

Хотя самая глубокая заноза – это неумение и нежелание бороться с "договорняками". Дело даже не в экономическом кризисе. Расследования и наказания – не про нас, что бы ни случилось. Легче посоветовать людям меньше читать газет и замять дело, чем взяться за него всерьез. Да и не имеет руководство РФПЛ и РФС таких полномочий. Об этом нужно интересоваться "выше", а там сейчас другие заботы, не до футбола.

Исчезнут клубы и академии

Уход в прошлое некоторых команд – даже плюс. Горевать о них будут немногие – сотня человек на дряхлом стадионе. Пока футболисты спотыкаются о кочки на поле, где-то в клубном офисе жужжит пила для бюджета. Кризис может пройтись по всем. Однако по желанию власти закроется не только клуб, но и местная школа. Воспитывать игроков в никуда вряд ли получится, даже Академия им. Коноплева не удержалась.

Города, оставшись без футбола, могут удариться в другие виды спорта, а могут совсем зачахнуть. Тот же Волгоград раньше мог хвастаться историей "Ротора" и собирать трибуны разваливающегося стадиона, который так нравился фанатам. Сейчас в городе нет толковых клубов, а те, что остались, ругаются с областным комитетом спорта о задержках бюджетных субсидий. Что будет, если в Ярославле закроется "Шинник"? Во Владимире – "Торпедо"? "Байкал" не получит средств от правительства? Нижний Новгород потеряет "Волгу", а Хабаровск – "СКА-Энергию"?

"Повторить судьбу "Ротора" может не только "Шинник". Еще один русский клуб умирает

Чемпионат перестанет интересовать зрителя

Клубам придется учиться зарабатывать, но это сложный процесс. Будет много ошибок, сложностей, банально скопировать алгоритм действий иностранных клубов не выйдет. Футбольный климат в России совершенно другой. Пока начальники будут хмуриться и гонять сотрудников, остатки болельщиков постепенно остынут к РФПЛ. Билеты будут дорожать, игроки – дешеветь, стадионы станут лучше лишь в городах ЧМ-2018. Но это временный всплеск из-за людей, которым интересно, "что там отгрохали", а не игра.

Не факт, что "Матч ТВ" справится с заявленными амбициями и обеспечит сумасшедший интерес россиян к футболу. Возможно, но к английскому или испанскому. Российский же продвигать все сложнее. Пустые  кресла не заполняются, а трансляции порой хоть специально ускоряй, чтобы угнаться за темпом ведущих лиг.

Маразма станет больше

В предыдущем материале мы с надеждой предположили ослабление роли государства в управлении российским футболом. Возможен и еще один сюжет: вместо денег появятся идеи. Советовать спасти футбол будут все, а управлять им – по-прежнему Виталий Мутко. Он будет с большим напором ругать боссов клубов, напоминать о приоритете сборной, предлагать и реализовывать все более странные и дикие затеи. Одну из таких – очередной базовый клуб сборной в лице "Зенита".

Если (когда?) станет совсем худо, может восстать из могилы идея клуба "Сборная-2018", кто-нибудь придумает новые лимиты или запреты, увеличится число команд в РФПЛ, заново начнется спор о системе "весна-осень", появится потолок зарплат.  Адекватно оценивать происходящее со временем станет еще труднее. Хорошо, что прогнозы редко сбываются.

Почему экономический кризис спасет российский футбол

Россия. Премьер-лига Мутко Виталий
Комментарии (12)
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Рулон Обоев
1453965560
Хорошая подпись под фото Мутко - "Маразма станет больше".
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hellkid
1453966450
Да нормально все будет. Статья - вилами по воде. Вспомните, Россия уже пережила 2 экономических кризиса, но футбол не умер. + ЧМ 2018 - он приведет к футбольному буму в стране и популяризации. Главное его грамотно организовать, привлечь максимальное кол-во туристов, показать, что мы умеем организовывать турниры такого масштаба (вспомните олимпиаду) - а это также будет в плюс - подтянутся инвесторы. А уповать на размер доллара и стоимость нефти - так сами же себя ввели в такую зависимость, надо переформатировать всю экономику, уйти от этой зависимости.
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халк-7
1453969337
А теперь все дружно скажем Спасибо, за кризис! Обаме, Сша, и украине!!
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SHIKARDOS
1453977178
Недавно была статья, повествующая о том, что от кризиса будут чуть ли не одни плюсы. Теперь все с точностью наоборот. Вы уже определитесь.
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Aztec58
1453985413
Хорошая статья! Так уже есть и так ещё будет. Издыхание российского футбола (если бы только футбола) обусловлено субъективными и объективными причинами. Спасение отдельно взятого футбола вне социально-экономической ситуации в стране представляется невозможным. Через несколько лет останутся лишь московские + Зенит и северо-кавказские клубы, как свидетельства кто, откуда и с каким успехом рулит Россией. Предстоящий ЧМ-18 видится эдаким пиром во время чумы, мол, состряпаем, распилим и после нас хоть потоп. Короче, перспектива у российского футбола малопривлекательная.
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roman230582
1453995677
Вполне вероятно
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Igorello97
1454009831
Как можно убить того, кто давно уже мертв?
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