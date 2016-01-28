Почему экономический кризис убьет российский футбол

Качество чемпионата упадет

Количество дорогих легионеров в клубах РФПЛ постепенно сокращается. Тратить на трансферы десятки миллионов евро и раздавать пухлые контракты больше не получится. Санкции ФИФА еще ладно, лазейки можно найти (хотя получается не у всех – "Динамо"), финансовый кризис приложил отечественный футбол сильнее.

В идеальном мире, где скачут единороги, клубы продают легионеров, хорошо зарабатывают на этом и формируют образ РФПЛ как лиги, создающей игроков. На место иностранцев приходят талантливые юноши из академий.

Если бы. Отъезд легионеров оставит лигу в ситуации, когда ветеран Роман Широков до катарского чемпионата мира будет топовым хавбеком, каждую зиму со скандалом менять клуб и все равно приносить пользу. Лимит еще будет сдерживать поток ширпотреба, который клубы будут закупать за рубежом, преимущественно в Южной Америке. Рынок средних русских и плохих иностранцев приведет к затяжной буксовке чемпионата. Если "Зенит" еще удержит звезд и будет грезить победой в Лиге чемпионов, то остальные втянутся в игры агентов, пытаясь купить 30-летнего словака, который так здорово выглядит в нарезке на DVD.

Чемпионат заметно потеряет в качестве, а дивизионы ниже превратятся в зрелище, где уже и не потребуется организовывать качественные трансляции. Сильные личности обязательно появятся даже в болоте, но пока их дождемся, интерес к Премьер-лиге отечественного производства совсем упадет.

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Вернутся "договорняки"

Матч "Урала" и "Терека" в конце этого лета ошпарил публику, которая уже отвыкла от хитрых матчей. Поднялся показательный шум и такое беспокойство – хороший признак, что футбол в России действительно стал чище. За последние пару сезонов под подозрение попали лишь несколько матчей, да и те не получили подтверждения.

Сейчас, когда клубы так и не научились зарабатывать на шарфах, хот-догах и VIP-ложах (и не имеют возможности продавать спиртное), встречи с заранее прописанным сценарием могут стать хорошим заработком. Кому-то не хватает очков до еврокубковой зоны, кому-то кровь из носу надо остаться в РФПЛ, потому что вылет в ФНЛ — смерть, ведь лига не интересна губернатору. Сценариев немало. Всегда найдется тот, кто протянет руку помощи, ожидая в ответ чемодан с купюрами.

Хотя самая глубокая заноза – это неумение и нежелание бороться с "договорняками". Дело даже не в экономическом кризисе. Расследования и наказания – не про нас, что бы ни случилось. Легче посоветовать людям меньше читать газет и замять дело, чем взяться за него всерьез. Да и не имеет руководство РФПЛ и РФС таких полномочий. Об этом нужно интересоваться "выше", а там сейчас другие заботы, не до футбола.

Исчезнут клубы и академии

Уход в прошлое некоторых команд – даже плюс. Горевать о них будут немногие – сотня человек на дряхлом стадионе. Пока футболисты спотыкаются о кочки на поле, где-то в клубном офисе жужжит пила для бюджета. Кризис может пройтись по всем. Однако по желанию власти закроется не только клуб, но и местная школа. Воспитывать игроков в никуда вряд ли получится, даже Академия им. Коноплева не удержалась.

Города, оставшись без футбола, могут удариться в другие виды спорта, а могут совсем зачахнуть. Тот же Волгоград раньше мог хвастаться историей "Ротора" и собирать трибуны разваливающегося стадиона, который так нравился фанатам. Сейчас в городе нет толковых клубов, а те, что остались, ругаются с областным комитетом спорта о задержках бюджетных субсидий. Что будет, если в Ярославле закроется "Шинник"? Во Владимире – "Торпедо"? "Байкал" не получит средств от правительства? Нижний Новгород потеряет "Волгу", а Хабаровск – "СКА-Энергию"?

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Чемпионат перестанет интересовать зрителя

Клубам придется учиться зарабатывать, но это сложный процесс. Будет много ошибок, сложностей, банально скопировать алгоритм действий иностранных клубов не выйдет. Футбольный климат в России совершенно другой. Пока начальники будут хмуриться и гонять сотрудников, остатки болельщиков постепенно остынут к РФПЛ. Билеты будут дорожать, игроки – дешеветь, стадионы станут лучше лишь в городах ЧМ-2018. Но это временный всплеск из-за людей, которым интересно, "что там отгрохали", а не игра.

Не факт, что "Матч ТВ" справится с заявленными амбициями и обеспечит сумасшедший интерес россиян к футболу. Возможно, но к английскому или испанскому. Российский же продвигать все сложнее. Пустые кресла не заполняются, а трансляции порой хоть специально ускоряй, чтобы угнаться за темпом ведущих лиг.

Маразма станет больше

В предыдущем материале мы с надеждой предположили ослабление роли государства в управлении российским футболом. Возможен и еще один сюжет: вместо денег появятся идеи. Советовать спасти футбол будут все, а управлять им – по-прежнему Виталий Мутко. Он будет с большим напором ругать боссов клубов, напоминать о приоритете сборной, предлагать и реализовывать все более странные и дикие затеи. Одну из таких – очередной базовый клуб сборной в лице "Зенита".

Если (когда?) станет совсем худо, может восстать из могилы идея клуба "Сборная-2018", кто-нибудь придумает новые лимиты или запреты, увеличится число команд в РФПЛ, заново начнется спор о системе "весна-осень", появится потолок зарплат. Адекватно оценивать происходящее со временем станет еще труднее. Хорошо, что прогнозы редко сбываются.

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