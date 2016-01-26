«Повторить судьбу «Ротора» может не только «Шинник». Еще один русский клуб умирает

Очередной российский клуб может исчезнуть. О помощи кричат болельщики «Шинника», недавно игравшего в Премьер-лиге. Главный тренер ярославцев Александр Побегалов рассказал «Бомбардиру», почему бегут футболисты и как занять 10 место, когда нет денег.

В следующем году «Шинник» отмечает 60-летний юбилей, однако может оказаться, что праздновать его будет некому. «Такого я еще не встречал, чтобы команда играла за «спасибо», за покушать, – не выдержал бывший капитан команды Роман Войдель в интервью Onedivision.ru. – За последние годы – это так! Не знаю, о чем думают и для чего сидят генеральный директор и замдиректора в клубе! Одни обещания и обман. Сказке когда-то должен прийти конец. Чтобы футболисты не получали вовремя деньги, заработанные своим трудом – это нонсенс. Тем, кто играл за «Шинник» в последние лет 5-6, нужно памятник ставить при жизни».

Деньги на памятник пока не собирают, но акцию #СпаситеШинник болельщики запустили. Втянулись и бывшие игроки: Артем Ребров, Александр Зотов, Сергей Песьяков, Артур Саркисов. Схожими методами в прошлом году пытались спасти «Ротор», но не помогло. Еще один крупный русский город может остаться без серьезного футбола.

– Рома сказал, что это был крик души, – объясняет слова Войделя главный тренер «Шинника» Александр Побегалов. – А как можно прокомментировать крик души? У парня, видимо, накипело, скопилось много финансовых проблем. К сожалению, я не смог помочь ему их решить. Наверное, заранее зная о своем уходе, Войдель так гневно высказался. Я к этому отношусь с пониманием. Мы с Романом расстались в хороших профессиональных отношениях.

– Так что происходит с финансированием?

– Этот вопрос лучше задавать не главному тренеру, а руководству клуба. Они могут дать более четкий ответ. Со своей стороны могу заявить, что финансирование недостаточное. В этом вопросе и кроются все наши беды. Что касается задолженностей по зарплате перед футболистами, то, если в «Шиннике» было бы достаточное финансирование, игроки не говорили бы о долгах в прессе и не покидали команду.

– «Шинник» растаскивают по частям, кроме того, на команду наложен запрет на регистрацию новичков. Как будет решаться кадровый вопрос?

– Предполагая возможные сложности и закрытие для нас трансферного окна, мы сделали расширенную заявку. Будем брать игроков из молодежного состава, которые в позапрошлом году стали победителями турнира «Золотое кольцо». Неплохие ребята. В прошлом году они не только попадали в заявку, но и на постоянной основе работали с основным составом, а некоторые и выходили в официальных матчах на замену. Есть целая группа таких футболистов, поэтому в количественном отношении мы точно не пострадаем: 22-24 футболиста на весеннюю часть первенства у нас будет. При этом половина из них – молодые ребята. Потеряем, скорее всего, в качественном отношении. От нас ушли одни из ведущих футболистов: Артем Щадин, Андрей Мязин, Роман Войдель, Абдель Ламанж. Будем стараться компенсировать коллективной работой.

– Как себя чувствуют те, кто остались?

– Конечно, ребята озадачены финансовой ситуацией, переживают за будущее команды, ход подготовки. Хотя на первом же собрании мы эту тему озвучили и договорились как-то определиться с настроем на ярославском сборе, чтобы во время тренировочного процесса эти вопросы не заострялись.

– Какие цели на весну?

– Валерий Петрович Фролов (гендиректор «Шинника» – прим.) заявил, что, несмотря на все проблемы, этот сезон мы должны закончить в десятке. Но это, наверное, задача максимума. С учетом непростого календаря и кадровых проблем наверняка придется бороться за выживание. Остаться в ФНЛ — задача-минимум. Но опять же, подчеркиваю, только с учетом календаря и кадровых проблем.

– Как относитесь к акции «#СпаситеШинник», которую устроили болельщики?

– У нас не мегаполис, где могли бы скрываться проблемы, а город, который буквально живет командой. Данная акция – инициатива именно ярославских болельщиков. Они понимают: раз игроки уходят из команды, то надо что-то делать. Поэтому отношусь к этой акции не только с пониманием, но и уважением, а также с благодарностью болельщикам за поддержку.

– «Ротору» акции не помогли.

– Замечу, что риск [прекратить существование] есть не только у «Шинника», но и остальных клубов, если взять во внимание сложную экономическую ситуацию, в которую попала наша страна. Но я уверен, что учредители нашего клуба такой ситуации не допустят.

– Болельщики уверены, что Александр Побегалов – как раз тот человек, который способен вытащить «Шинник» из самой сложной ситуации.

– Я не волшебник. Просто стараюсь профессионально и добросовестно выполнять свою работу. Понимаю, что будут сложности, но «Шинник» всегда отличался сильным, целеустремленным и сплоченным коллективом, который закалялся в самых сложных ситуациях. В этом его сила. Так называемый, дух команды, которым дорожит и руководство клуба, и тренерский штаб, и сами ребята. Только все вместе мы сможем решить наши проблемы.

«Не дело, когда футболисты питаются «Дошираком». Чем запомнилась первая часть сезона в ФНЛ

Зырянов, Йиранек и еще три супермена ФНЛ

Фото: ФК "Шинник"