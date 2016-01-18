Игуаин, Левандовски, Бензема и еще 7 лучших форвардов Европы

Гонсало Игуаин играет ведущую роль в построениях «Наполи» в этом сезоне. Пока все более чем радужно: команда идет на первом месте в Серии А, а на счету аргентинца 20 голов в 20 матчах.

Пьер-Эмерик Обамеянг успел попасть в шорт-листы большинства топ-клубов и стать причиной скандала в Африке. Форвард «Боруссии» проводит отличный год и получил приз лучшего игрока континента. Такой выбор очень расстроил Яя Туре, Андре Айю, Асамоа Гьяна и многих других. Обамеянг на их реплики отвечает голами, пока в Бундеслиге у него 18 точных ударов.

Столько же результативных попаданий у Луиса Суареса, который находится в тени Месси и Неймара, но играет в «Барселоне» не менее важную роль, чем раскрученные партнеры по атаке.

Златан традиционно хорош – 16 голов в Лиге 1 за «ПСЖ».

Неймар не сильно отстает от своего коллеги по атаке «Барсы» – он поражал ворота соперников также 16 раз.

Криштиану Роналду снова не получил «Золотой мяч» и пока не поражает результативностью – те же 16 голов.

Более того, даже его одноклубник Карим Бензема в этом сезоне не хуже. У обоих равное количество мячей.

Роберт Левандовски – лучший в «Баварии» и лишь немногим менее результативен, чем Обамеянг. Его активно обхаживают британские клубы. 15 голов – гарантия того, что в Англии он не затеряется.

Ромелу Лукаку оформился в лидера «Эвертона» и уже забил 15 голов. «Челси» они очень пригодились бы.

Главное открытие первой половины английского сезона, Джейми Варди из «Лестера» просто наслаждается происходящим. Его голевая серия прервалась, но форвард уже неплохо пошумел.

Адебайор, Варди и еще три форварда, к которым присматривается «Челси»