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  • Все, что нужно знать о матче «Манчестер Юнайтед» – «Челси»

Все, что нужно знать о матче «Манчестер Юнайтед» – «Челси»

<p><em>Сегодня «красные дьяволы» примут гостей из Лондона. Мы расскажем все, без чего будет неинтересно наблюдать за схваткой двух голландских тренеров.</em></p> <p>После домашнего поражения от «Норвича» и проигрыша в гостях «Стоку» было неясно, будет ли ван Гаал возглавлять «Манчестер Юнайтед» в игре против «Челси». Тем не менее, это случилось.</p> <p>Сообщалось, что голландец очень обеспокоен серией поражений, и уверен в том, что потерял контроль над командой. Он пообщался с вице-президентом клубам Эдом Вудвордом, который заверил его в том, что клуб по-прежнему доверяет специалисту.</p> <p>Для «Челси» это, конечно, хорошие новости – как и для нового тренера лондонцев, Гуса Хиддинка. Лучшее время для встречи с «Юнайтед» найти было трудно – четыре поражения подряд «красные дьяволы» терпели в последний раз аж в 1961 году!</p> <p>Под руководством Жозе Моуринью, которого называют возможным преемников ван Гаала, «Челси» в этом сезоне был ужасен. Сейчас от «Юнайтед» лондонцы отстают на 10 очков.</p> <p>Задача Хиддинка – спасти сезон для клуба. «Каждая игра «Челси» против «МЮ» – важная, но эта, безусловно, особенно. Надеюсь, что мы сможем показать ту волю к победе, которую демонстрировали большую часть матча против «Уотфорда».</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1451303609_CXQWzA8WsAA0-fm.png" style="width: 720px; height: 430px;" /></p> <p><em>(Твоя очередь для отставки, Луи? "Барселона" ван Гаала обыграла "Реал" Хиддинка со счетом 3:0 14 февраля 1999 года, через 10 дней Хиддинк был уволен)</em></p> <p>Если бы положение ван Гаала было более определенным, наверняка гораздо больше внимания бы уделялось дополнительной интриге – его противостоянию с Хиддинком, которому уже не один десяток лет.</p> <p>Хиддинк с удовольствием бы поставил ван Гаала на место. Соотечественники знают друг друга с 70-х годов прошлого века, когда оба были элегантными, но медленными плеймейкерами, выступавшими за небольшие голландские клубы. Оба играли полупрофессионально и работали тренерами для детей с задержками в развитии.</p> <p>При этом тренеры из легендарных голландских семидесятых никогда не имели между собой хороших отношений. Хвастливый ван Гаал, не обладающий чувством юмора, всегда раздражал Хиддинка. В свою очередь, Луи считает Хиддинка прагматиком, не способным на риск.</p> <p>«Мне совсем не нравится стиль, в котором играют его команды», – как-то заявил тренер, который годы спустя создаст скучнейший «Манчестер Юнайтед» в истории.</p> <p>В этой игре он будет отчаянно сражаться за свое будущее. Схватка против старого противника делает это вдвойне интересным событием.</p> <p><strong>Дата и время начала матча:</strong> понедельник, 28 декабря, 20.30 мск</p> <p><strong>Стадион:</strong> «Олд Траффорд», Манчестер</p> <p><strong>ТВ:</strong> НТВ-Плюс Футбол, 20.30</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Последние шесть матчей команд</strong></span></p> <p>«МЮ»: Ничья («Лестер», 1:1) ничья («Вест Хэм», 0:0), поражение («Вольфсбург», 2:3), поражение («Борнмут», 1:2), поражение («Норвич Сити», 1:2), поражение («Сток Сити», 0:2)</p> <p>«Челси»: Ничья («Тоттенхэм», 0:0), поражение («Борнмут», 0:1), победа («Порту», 2:0), поражение(«Лестер», 1:2), победа («Сандерленд», 3:1), ничья («Уотфорд», 2:2)</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Новости клубов</strong></span></p> <p>Бастиан Швайнштайгер возвращается после трехматчевой дисквалификации. Кроме того, от травмы задней поверхности бедра восстановился итальянский защитник Маттео Дармиан.</p> <p>В матче точно не сыграют Маркос Рохо (травма плеча), Джесси Лингард (та же травма, что у Дармиана), Антонио Валенсия (травма ступни) и еще осенью сломавший ногу Люк Шоу.</p> <p>Диего Коста получил пятую желтую в матче против «Уотфорда» и пропустит встречу с «Юнайтед». В стартовом составе могут появиться выходившие против «шершней» на замену Эден Азар и Джон Оби Микел, скорее всего за счет Фабрегаса, которого в той встрече заменили. </p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Вероятные стартовые составы</strong></span></p> <p><strong>«Манчестер Юнайтед»</strong></p> <p><a href="http://sharemytactics.com/58654/" title="Click to view tactic"><img alt="Мю 28.12 - Football tactics and formations" src="http://sharemytactics.com/58654/%D0%9C%D1%8E-28.12-formation-tactics.png" /></a></p> <p>После провала в Сток-он-Тренте, ван Гаал просто обязан изменить стартовый состав. В этом варианте на лавке оказывается Феллаини, а Руни возвращается в основу. Лучший способ разместить форварда сборной Англии на поле – передвинуть Мартиаля на фланг. Эррера должен сыграть центрального атакующего полузащитника.</p> <p>У ван Гаала хватает и других опций, но этот вариант предлагает достойный баланс между атакующим потенциалом и эффективной защитной структурой, чего в последнее время «Юнайтед» сильно не хватает.</p> <p><strong>«Челси»</strong></p> <p><a href="http://sharemytactics.com/58651/" title="Click to view tactic"><img alt="Челси 28.12 - Football tactics and formations" src="http://sharemytactics.com/58651/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%B8-28.12-formation-tactics.png" /></a></p> <p>Это один из вариантов, которые может выбрать Хиддинк. Оскар слабо сыграл против «Уотфорда», поэтому на месте десятки имеет шансы выйти Азар. На флангах его поддержат Педро и Виллиан. Впрочем, испанец может сыграть и слева, а Оскар все же останется в составе.  </p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Игроки, за которыми стоит внимательно наблюдать</strong></span></p> <p><img alt="" src="http://www.manchesterlalala.com/wp-content/uploads/2015/11/schweinsteiger-man-utd.jpg" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p>Выбрать игрока «МЮ» в соответствии с заслугами – смехотворная затея, потому что вся команда последнее время выглядит просто ужасно. Возможно, возвращение Швайнштайгера сумеет вдохнуть в игроков боевой дух. В конце концов, три из четырех поражений подряд парни ван Гаала потерпели в ходе трехматчевой дисквалификации немца.</p> <p>Тройка атакующих полузащитников «Челси», вне зависимости от того, кого выставит на поле Хиддинк, должна стать проблемой для защиты хозяев. Виллиан в этом сезоне выглядит на голову выше всех остальных футболистов лондонцев, набрав во всех турнирах 10 очков по системе «гол+пас» (7+3), при этом являясь лучшим ассистентом команды.</p> <p>«Юнайтед» с трудом противостоял Натану Редмонду из «Норвича» и креативным атакующим игрокам «Стока» на «Британии», так что с Виллианом защите «дьяволов» явно придется попотеть.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Ключевое</strong><strong> противостояние</strong></span></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong><img alt="" src="/images/upload/1451303796_1414348721814_wps_55_Oct_26th_2014_Manchester_.jpg" style="width: 720px; height: 499px;" /></strong></span></p> <p>Учитывая, что «Юнайтед» наверняка сыграет вторым номером, схватка Виллиана и Дейли Блинда может стать определяющей для хода игры. Сможет ли голландец помочь одноклубникам в атаке, не обнажая свою зону? В важных матчах сезона защитник не раз играл лучше, чем от него ожидали, но если взглянуть на общее состояние дел в Манчестере, большой вопрос, удастся ли это ему на этот раз.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Котировки (по версии букмекерской конторы «Марафон»)</strong></span></p> <p>Победа «Манчестер Юнайтед»: 2.60</p> <p>Ничья: 3.32</p> <p>Победа «Челси»: 3.04</p> <p><strong><a class="strong" href="https:///articles/450870" target="_blank">«Дайте мне пару бутс и Гвардиолу с подарочным бантиком». О чем мечтают английские тренеры</a></strong></p> <p><strong><a class="strong" href="https:///articles/450846" target="_blank">Как Гус Хиддинк собирается спасать «Челси»</a></strong></p> <p>[poll id=942]</p> <p><em>По материалам </em><em>bleacherreport.com</em></p>

Англия. Премьер-лига Англия Челси Манчестер Юнайтед Швайнштайгер Бастиан Руни Уэйн Виллиан Азар Эден Блинд Дейли Хиддинк Гус ван Гаал Луи
Комментарии (1)
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dimOK752
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По поводу неопределённого статуса ван Гаала в клубе - руководство ведь внесло определённость. Когда в МЮ пришел САФ, он первые 2 сезона вообще провалил... После матча со Стоком на лице ван Гаала читалось полное разочарование, было вообще чувство что он сейчас заплачет (не в обиду). Думаю что руководство МЮ все видит и наверняка поддержало ван Гаала как следует (ну конечно, им то заднюю вообще включать уже никак). У МЮ атакующая линия куда лучше, и середина поля отличная. За счет чего Челси собирается побеждать, еще и без Косты? Не понятно! Хиддинк тренер с историей, но ныне он деклассированный, а о ван Гаале такого не скажешь... Ведь у него последние годы очень топ - тренерская практика. (Бавария, Нидерланды, МЮ). У ван Гаала ситуация такая, что либо ВСЁ либо НИЧЕГО. У МЮ вероятнее мотивация выше + родные трибуны + "Всё или ничего", и это "Всё или ничего" обычно раскрепощает людей, делает их менее предсказуемыми. Ну и автор статьи к тому же пишет что ван Гаал любит и наверняка умеет как следует рисковать в подобных ситуациях. Думаю что сегодня МЮ будет непредсказуем, ван Гаал рисковым и болельщики как надо поддержат. Игры нет ни у тех ни у других, так что психология здесь зарешает. МЮ победит, возможно крупно. з.ы. за Арсенал болею если что)
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