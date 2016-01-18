Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Лайфхак. Как играть в футбол без мяча

 

Футбол – древнейшее действо, так или иначе появляющееся в истории разных культур. Когда-то он прошел путь от игры бычьими пузырями и головами поверженных противников к пинанию мяча – и в таком цивилизованном виде завоевал весь мир. Однако футбол – это не только высокие технологии и миллионные контракты. Настоящая игра происходит у тебя во дворе. А у тебя во дворе не всегда может быть настоящий футбольный мяч. И тогда вы с пацанами должны пройти против исторического прогресса. От мяча – к другим подручным средствам.

Вариант 1. Снаряд из другого вида спорта:

Волейбольный мяч

"Нельзя пинать волейбольные мячи!" – это второе важнейшее знание, переданное вам физруком после мудрости о том, что нельзя ходить на физкультуру в туфлях. Однако поиграть в футбол таким мячом – удовольствие, в котором невозможно себе отказать, ведь он тоже круглый, а вместе с тем легкий и летит, как "Джабулани". Да и потом, в волейболе же разрешены удары ногами? Физрук ничего не понимает в духе спортивных игр!

Полезный совет: не думайте напрасно, что облегченный вариант "Джабулани" обойдется вам в облегченную сумму, особенно если вы собираетесь использовать легендарную технику "удар пыром". Вы поймете, что недостаточно проработали идею, после первых же ударов, когда на мяче вскочит "грыжа". Физрук был прав.

https://media.giphy.com/media/Pxgc7L31mXOiQ/giphy.gif

Баскетбольный мяч

Вариант, обратный волейбольному. Тяжелый и жесткий, как футбол во втором российском дивизионе. Этот снаряд предназначен для самых суровых ребят в вашей компании, дриблерам здесь делать нечего – им проще пойти в нормальный баскетбол, чем в такой соккер. Зато вы сравнительно надолго оттянете момент, когда мяч развалится на куски.

Полезный совет: только Джеки Чан не бережет себя, а вы – берегите. Этот мяч – действительно опасная штука. И еще кое-что: если у вас хватило денег на баскетбольную сферу – почему нельзя было купить вместо нее сразу футбольную? Еще осталось бы на колу с чипсами.

https://media.giphy.com/media/PPy2wTXW9BJok/giphy.gif

Теннисный мяч

За неимением вариантов игра с маленькой желто-зеленой ерундовиной может получиться достаточно интересной. Вы сыграете в нечто, похожее на бенди, если живете в северном городе, или хоккей на траве, если дело происходит летом. Но дисциплины с клюшкой заставят вас гнуть спину (тогда вы не сможете помочь маме пропылесосить квартиру), а игра ногами позволит вам бегать, расправив плечи.

Полезный совет: по возможности уменьшайте размер ворот, ведь маленькому теннисному шарику ничего не стоит оказаться в сетке (или что там у вас натянуто). И, пожалуйста, пожалейте вратаря, вам же с ним еще за одной партой сидеть!

https://media.giphy.com/media/7AjpFzKKEdkuk/giphy.gif

Вариант 2. Посторонние предметы:

Бутылка

На первый взгляд, это будет ужасно, но дворовый футбол – бескомпромиссная штука. Ничто не остановит вас, если вы хотите в него сыграть. А значит, в случае необходимости будут и ворота из портфелей, и бутылка вместо мяча. Покажи все, на что вы способны!

Полезный совет: ни в коем случае не играйте полной бутылкой, тем более если внутри газировка (то, что инвентарь должен быть пластиковым, а не стеклянным, уточнять не нужно?) Ну и ожидайте проблем с результативностью: вы можете оказаться на уровне последних команд чемпионата Франции, если каким-либо образом не скорректируете правила под "игру в бутылочку".

Камера от старого мяча

Жизнь дерматинового мячика, как известно, не прекращается с появлением "грыжи". Если содрать покрытие и оставить только камеру (от части покрытия вокруг клапана избавиться не удастся), вы получите безумную неуправляемую штуку – такую же безумную, как дальний удар центрального защитника. Ждите глупейших промахов и красивейших голов, раз на раз не приходится.

Полезный совет: никогда не забывайте о том, что непокрытая камера может лопнуть.

https://media.giphy.com/media/dK23dhZ6xdg8E/giphy.gif

Глобус

Не нужно отбрасывать данный вариант как заведомо сумасшедший, ведь главный секрет не в глобусе, а в бумаге и скотче, которыми вы его покроете. Чтобы стать футболистом, нужно почувствовать себя скульптором.

Полезный совет: возьмите маленький глобус и, не жалея бумаги со скотчем, сделайте свой "мяч" как можно более мягким.

Два носка

Чисто футзальный вариант, если под "футзалом" понимать игру в большой комнате вашей квартиры. Вообще-то детские магазины предоставляют неплохой выбор маленьких и даже безопасных мячей для игры в домашних условиях, но вы же уже большие, чтобы ходить по детским магазинам? Тогда берем два носка и сворачиваем их. К сожалению, эту процедуру придется повторять часто, ведь такой снаряд постоянно развязывается.

Полезный совет: наилучшего результата можно добиться, засунув один свернутый носок в другой, но не глубоко, а наоборот – у самого голенища. Тогда в этом же голенище можно будет закрепить конец этого же носка, и снаряд выйдет круглым, насколько это возможно.

Мячик с крупой

И последний вариант – также для домашнего пользования, но уже в других целях. Это элитный снаряд для футбольного фристайла. Элитный он хотя бы потому, что для его создания необходима рабочая сила – кто-то, умеющий шить.

Полезный совет: если сам снаряд качественно сделан, советы излишни, получайте удовольствие.

"Бомбардир.ру" запускает блоги!

Россия. Премьер-лига Лайфхак
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Yellow 91
1451832043
Дебилы... Материал для учащихся до 3 класса))). Ахаха)))
Ответить
Главные новости
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
Вчера, 22:18
4
Видео«Русский рай»: фанаты «Галатасарая» вывесили баннер в честь Батракова
Вчера, 22:09
Результативная передача Батракова принесла «Галатасараю» победу над «Коджаэлиспором»
Вчера, 21:58
1
ВидеоКордоба картинно упал в матче с «Акроном»
Вчера, 21:41
15
РПЛ. «Краснодар» спас очко в домашнем матче с «Акроном» (1:1)
Вчера, 21:33
59
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+