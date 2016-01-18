Лайфхак. Как играть в футбол без мяча

Футбол – древнейшее действо, так или иначе появляющееся в истории разных культур. Когда-то он прошел путь от игры бычьими пузырями и головами поверженных противников к пинанию мяча – и в таком цивилизованном виде завоевал весь мир. Однако футбол – это не только высокие технологии и миллионные контракты. Настоящая игра происходит у тебя во дворе. А у тебя во дворе не всегда может быть настоящий футбольный мяч. И тогда вы с пацанами должны пройти против исторического прогресса. От мяча – к другим подручным средствам.

Вариант 1. Снаряд из другого вида спорта:

Волейбольный мяч

"Нельзя пинать волейбольные мячи!" – это второе важнейшее знание, переданное вам физруком после мудрости о том, что нельзя ходить на физкультуру в туфлях. Однако поиграть в футбол таким мячом – удовольствие, в котором невозможно себе отказать, ведь он тоже круглый, а вместе с тем легкий и летит, как "Джабулани". Да и потом, в волейболе же разрешены удары ногами? Физрук ничего не понимает в духе спортивных игр!

Полезный совет: не думайте напрасно, что облегченный вариант "Джабулани" обойдется вам в облегченную сумму, особенно если вы собираетесь использовать легендарную технику "удар пыром". Вы поймете, что недостаточно проработали идею, после первых же ударов, когда на мяче вскочит "грыжа". Физрук был прав.

Баскетбольный мяч

Вариант, обратный волейбольному. Тяжелый и жесткий, как футбол во втором российском дивизионе. Этот снаряд предназначен для самых суровых ребят в вашей компании, дриблерам здесь делать нечего – им проще пойти в нормальный баскетбол, чем в такой соккер. Зато вы сравнительно надолго оттянете момент, когда мяч развалится на куски.

Полезный совет: только Джеки Чан не бережет себя, а вы – берегите. Этот мяч – действительно опасная штука. И еще кое-что: если у вас хватило денег на баскетбольную сферу – почему нельзя было купить вместо нее сразу футбольную? Еще осталось бы на колу с чипсами.

Теннисный мяч

За неимением вариантов игра с маленькой желто-зеленой ерундовиной может получиться достаточно интересной. Вы сыграете в нечто, похожее на бенди, если живете в северном городе, или хоккей на траве, если дело происходит летом. Но дисциплины с клюшкой заставят вас гнуть спину (тогда вы не сможете помочь маме пропылесосить квартиру), а игра ногами позволит вам бегать, расправив плечи.

Полезный совет: по возможности уменьшайте размер ворот, ведь маленькому теннисному шарику ничего не стоит оказаться в сетке (или что там у вас натянуто). И, пожалуйста, пожалейте вратаря, вам же с ним еще за одной партой сидеть!

Вариант 2. Посторонние предметы:

Бутылка

На первый взгляд, это будет ужасно, но дворовый футбол – бескомпромиссная штука. Ничто не остановит вас, если вы хотите в него сыграть. А значит, в случае необходимости будут и ворота из портфелей, и бутылка вместо мяча. Покажи все, на что вы способны!

Полезный совет: ни в коем случае не играйте полной бутылкой, тем более если внутри газировка (то, что инвентарь должен быть пластиковым, а не стеклянным, уточнять не нужно?) Ну и ожидайте проблем с результативностью: вы можете оказаться на уровне последних команд чемпионата Франции, если каким-либо образом не скорректируете правила под "игру в бутылочку".

Камера от старого мяча

Жизнь дерматинового мячика, как известно, не прекращается с появлением "грыжи". Если содрать покрытие и оставить только камеру (от части покрытия вокруг клапана избавиться не удастся), вы получите безумную неуправляемую штуку – такую же безумную, как дальний удар центрального защитника. Ждите глупейших промахов и красивейших голов, раз на раз не приходится.

Полезный совет: никогда не забывайте о том, что непокрытая камера может лопнуть.

Глобус

Не нужно отбрасывать данный вариант как заведомо сумасшедший, ведь главный секрет не в глобусе, а в бумаге и скотче, которыми вы его покроете. Чтобы стать футболистом, нужно почувствовать себя скульптором.

Полезный совет: возьмите маленький глобус и, не жалея бумаги со скотчем, сделайте свой "мяч" как можно более мягким.

Два носка

Чисто футзальный вариант, если под "футзалом" понимать игру в большой комнате вашей квартиры. Вообще-то детские магазины предоставляют неплохой выбор маленьких и даже безопасных мячей для игры в домашних условиях, но вы же уже большие, чтобы ходить по детским магазинам? Тогда берем два носка и сворачиваем их. К сожалению, эту процедуру придется повторять часто, ведь такой снаряд постоянно развязывается.

Полезный совет: наилучшего результата можно добиться, засунув один свернутый носок в другой, но не глубоко, а наоборот – у самого голенища. Тогда в этом же голенище можно будет закрепить конец этого же носка, и снаряд выйдет круглым, насколько это возможно.

Мячик с крупой

И последний вариант – также для домашнего пользования, но уже в других целях. Это элитный снаряд для футбольного фристайла. Элитный он хотя бы потому, что для его создания необходима рабочая сила – кто-то, умеющий шить.

Полезный совет: если сам снаряд качественно сделан, советы излишни, получайте удовольствие.

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