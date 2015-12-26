Думбия может уехать в Китай. «Арсенал» хочет купить Эрнандеса. Дайджест событий дня

<p><em>Мутко вмешается в ситуации с Широковым и Денисовым. Кокорин интересен «Фиорентине». «Кубань» стала полностью частным клубом. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Нойштедтер обсудил натурализацию с представителями РФС</strong></span></p> <p>Президент Российского футбольного союза <a href="https:///persons/3" target="_blank"><strong>Виталий Мутко</strong></a> заявил, что представителями организации была проведена встреча с хавбеком <a href="https:///teams/s04" target="_blank">"Шальке"</a> <a href="https:///player/20452" target="_blank"><strong>Романом Нойштедтером</strong></a>, на которой стороны обсудили вопрос натурализации игрока для выступлений за сборную России.</p> <p>Напомним, на этой неделе Нойштедтер прилетел в столицу России. По словам самого игрока, его визит связан исключительно с личными делами.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Думбия может продолжить карьеру в Китае</strong></span></p> <p>Нападающий <a href="https:///teams/csk" target="_blank">ЦСКА</a> <a href="https:///player/19873" target="_blank"><strong>Сейду Думбия</strong></a> может оказаться в китайском клубе <a href="https://bombardir.ru/teams/bcg" target="_blank">"Бейджин Гуоань"</a>. Напомним, права на игрока принадлежат <a href="https:///teams/rom" target="_blank">"Роме"</a>, а срок его аренды в ЦСКА истекает в январе.</p> <p>Сообщается, что китайцы готовы платить Думбия четыре миллиона евро в год, а сам игрок хочет принять это предложение, о чем он уже поставил в известность руководство ЦСКА. "Рома" заработает на этом трансфере около 10 миллионов евро.</p> <p><strong><a href="https:///articles/450869" target="_blank">Смолов перекрасился в блондина, Игнашевич приготовил Мюллера. Как футболисты РФПЛ проводят отпуск </a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Флаг «Сток Сити» побывал в космосе</strong></span></p> <p>Британец Тим Пик развернул флаг <a href="https:///teams/sts" target="_blank">"Сток Сити"</a> на борту МКС. В этом его убедил фанат "гончаров" Эндрю Раштон.</p> <blockquote class='twitter-tweet' lang='ru'><p lang='en' dir='ltr'>twit text</p> — Tim Peake (@astro_timpeake) <a href="https://twitter.com/astro_timpeake/status/680191226071625729">25 декабря 2015</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> <p><span style="color:#FF8C00;"><script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></span></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Кубань» стала полностью частным клубом</strong></span></p> <p>Краснодарская <a href="https:///teams/kbn" target="_blank">"Кубань"</a> стала частным клубом. Все акции краснодарцев с сегодняшнего дня сосредоточены в руках Олега Мкртчана<strong>.</strong></p> <p>Договоренность об этом была достигнута сегодня на собрании акционеров. Условия сделки не разглашаются.</p> <p><img alt="" src="http://infosmarseille.fr/wp-content/uploads/2015/08/Lassana-Diarra.jpg" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Интер» хочет усилиться Диарра</strong></span></p> <p>Экс-игрок <a href="https:///teams/anj" target="_blank">"Анжи"</a> и <a href="https:///teams/lom" target="_blank">"Локомотива"</a> <a href="https:///player/4475" target="_blank"><strong>Лассана Диарра</strong></a>, выступающий ныне за <a href="https:///teams/mar" target="_blank">"Марсель"</a>, может пополнить ряды <a href="https:///teams/int" target="_blank">"Интера"</a>. "Нерадзурри" хотят видеть француза в своих рядах уже в зимнее трансферное окно.</p> <p>В текущем сезоне Диарра провел 17 матчей в составе марсельского клуба, забил один гол и отдал одну результативную передачу. </p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Мутко намерен обсудить с руководителями клубов дальнейшую судьбу Широкова и Денисова</strong></span></p> <p>Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко намерен провести встречи с руководством <a href="https:///teams/spa" target="_blank">"Спартака"</a> и <a href="https:///teams/din" target="_blank">"Динамо"</a> в ближайшее время. Темой для разговора станет обсуждение дальнейшей судьбы хавбеков сборной <a href="https:///teams/rus" target="_blank">России</a> <a href="https:///player/6970" target="_blank">Романа Широкова</a> и <a href="https:///player/107" target="_blank">Игоря Денисова</a>, лишенных игровой практики в своих клубах в преддверие чемпионата Европы во Франции.</p> <p>Напомним, что Широков не принимал участия в четырех последних играх РФПЛ из-за ситуации с контрактом полузащитника, который клуб отказывается продлевать. Денисов же был отстранен от тренировок с основным составом бело-голубых по причине конфликта с тренерским штабом и руководством клуба. В данный момент игрок проводит тренировки по индивидуальному графику.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Арсенал» предлагает за Чичарито 13 миллионов</strong></span></p> <p>Форвард "<a href="https:///teams/bay" target="_blank">Байера</a>" <a href="https:///player/19794" target="_blank"><strong>Чичарито</strong></a> в январе может сменить клубную прописку – им активно интересуется "<a href="https:///teams/ars" target="_blank">Арсенал</a>". Руководство лондонского клуба готово выложить за его трансфер 13,2 миллиона фунтов.</p> <p>Эрнандес уже имеет опыт выступления в Премьер-лиге –до нынешнего сезона он защищал цвета "<a href="https:///teams/mun" target="_blank">Манчестер Юнайтед</a>". В текущем сезоне 27-летний мексиканец провел 14 матчей в составе "Байера", в которых забил 11 мячей.</p> <p><strong><a href="https:///articles/450870" target="_blank">«Дайте мне пару бутс и Гвардиолу с подарочным бантиком». О чем мечтают английские тренеры </a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Фиорентина» может купить Кокорина</strong></span></p> <p>Итальянская "<a href="https:///teams/fio" target="_blank">Фиорентина</a>" рассматривает вариант приглашения форварда сборной России и столичного "<a href="https:///teams/din" target="_blank">Динамо</a>" <a href="https:///player/7506" target="_blank"><strong>Александра Кокорина</strong></a>. Руководители итальянского клуба пока выбирают между россиянином и нападающим "<a href="https:///teams/udi" target="_blank">Удинезе</a>" <a href="https:///player/20728" target="_blank"><strong>Сирилем Теро</strong></a>.</p> <p>Известно, что предметный интерес к Кокорину есть у "<a href="https:///teams/zen" target="_blank">Зенита</a>" и "<a href="https:///teams/spa" target="_blank">Спартака</a>" в России, а также у лондонского "<a href="https:///teams/ars" target="_blank">Арсенала</a>".</p> <p>В нынешнем сезоне на счету Кокорина в составе "Динамо" 10 матчей, в которых он забил пять мячей.</p>