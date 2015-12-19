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  • Сеск в большом городе #8. А вы точно продюсер? Подборка рекламных футбольных роликов

Сеск в большом городе #8. А вы точно продюсер? Подборка рекламных футбольных роликов

Реклама окружает нас повсюду, и мы научились ее не замечать. Но что делать работникам рекламных агентств, чтобы привлечь внимание зрителей, например, к футболу? Ульяна Лукьянченко сделала свою подборку из самых интересных и самых бредовых рекламных роликов.

Захватывающую предысторию про мое личное знакомство с рекламой можно пропустить. Если хотите сразу перейти к футбольной части материала, клевым роликам и девочкам, то листайте ниже.

Был у меня в детстве случай. Лето. 1999 год. У меня за плечами было 5 лет беззаботной жизни и красивый желтый сарафан. И шла я с мамой, вся такая беззаботная и пятилетняя (не то, что сейчас – сильная и независимая), по центру маленького города мимо единственного тогда и самого известного фотосалона. Возле него нас остановил мужчина творческой внешности (с виду – фотограф), который, недолго думая, начал свое творческое повествование о великой красоте – моей и моего сарафана. И предложил сняться в рекламе, которую, по его словам, должны были опубликовать во всех газетах моего маленького города. Мы с приятным ощущением гордости и с мечтами о славе согласились. Ух.

Рекламировала я непонятный мне до сих пор летательных аппарат, собранный из таких же непонятных частей. В общем, была это какая-то нелепая хреновина (сразу виден оттенок современного искусства), на которую я забралась, вся такая довольная собой, и, собственно говоря, сфотографировалась. Чуть позже я все-таки узнала название этой неведомой конструкции и ее рекламный лозунг, который, ну, мягко говоря, поверг меня в шок. Он звучал так: "Хренолет, хренолет, ты возьми меня в полет". Вот. Надо ли уточнять, почему я сейчас ненавижу всех рекламщиков, саму рекламу и особенно лозунги, ими рождаемые?

Реклама окружает нас повсюду. И если раньше это было чем-то непривычным – тем, что привлекало наш взгляд и заставляло на что-то обратить внимание, то сейчас все не так. У нас в голову уже встроен своего рода фильтр, ограничивающий нас от нескончаемого потока информации. Как вы уже поняли, именно эту умную фразу я запостила под своей фотографией с утра в Инстаграме.

А если серьезно, то я задумалась о том, как нелегко живется рекламщикам сейчас. Еще тяжелее, наверное, рекламщикам, которые должны протолкнуть свой продукт футбольным болельщикам. Поэтому решила погуглить и узнать, на что способны современные работники креативной индустрии, когда задаются целью привлечь внимание футбольных фанатов и заработать баблишка. И я не говорю сейчас про "ОТКРЫТИЕ, ОТ-КРЫ-ТИ-Е", которое сводило с ума всех телезрителей в ожидании чемпионата мира в Бразилии, нет. Я имею в виду какие-то действительно необычные, а иногда и совсем бредовые рекламные акции и рекламные ролики. И вот вам моя подборка.

Стюардессы в нападении

Ну, представьте. Вы сидите на стадионе и ждете стартового свистка. Но вместо игроков на поле выходит команда из сексуальных фантазий многих мужчин – команда красивых, улыбающихся и на все готовых (по сюжету фантазий) стюардесс. Они, как полагается, на каблуках. По газону на каблуках. Но сейчас не об этом. Так вот – они выходят на поле и показывают, где находятся выходы и как именно вам стоит реагировать на гол вашей любимой команды. Смотрится захватывающе и довольно привлекательно. И все это было не шутки ради, как вы поняли, а с конкретной рекламной целью – рассказать болельщикам об авиакомпании Emirates (чтобы вы знали, где найти живое воплощение своих сексуальных фантазий, видимо). Но, несмотря на креатив и бурную реакцию, рекламная компания не принесла успеха команде, за которую между делом призывали болеть стюардессы, – "Бенфика" тогда уступила с разгромным счетом.

Японская реклама. Без комментариев

Все знают про тот треш, который постоянно возникает в японских рекламах. Даже футбол у японцев ассоциируется с таким абсурдом, который в трезвом состоянии невозможно представить, ну никак. Предупрежу сразу, чтобы меня не заподозрили в нетрезвости – досмотреть этот шедевр рекламной индустрии надо до конца, хотя сначала вообще не понимаешь, как это все связано с футболом. В общем, гениально. Гениально то, как японские маркетологи способны углубиться в дикий сюрреализм и сделать из этого рекламу. Зато понятно, у кого прет беспредельный креатив. А что именно они здесь рекламируют? Это, видимо, уже и не важно.

Двор и дрон

Я пыталась представить себе что-то подобное в каком-нибудь типичном русском дворе. Вот, играете вы себе такие в дворовой футбол, а тут сверху прилетает неведомая фигня. НЛО, не иначе. И кажется мне, что эта неведомая фигня в первые же минуты была бы сбита лопатой. Но я не об этом. Зрелищная и оригинальная реклама Pepsi, в которой все уже привыкли видеть известных футболистов, даже без их участия осталась крутой и зрелищной. Многим же хочется погонять мяч при таких спецэффектах. И хотя в этой рекламе нет бешеного креатива, как у японцев, она смотрится круто и заставляет вспомнить о том, что мы живем в эпоху технологий. Правда, как-то неловко осознавать это, пока перематываешь изолентой провод от холодильника "ЗИЛ" .

Королева Рейна

После этой рекламы мне захотелось спросить у испанских рекламщиков – а не японцы ли они? Осязаемое ощущение бреда и "испанский" стыд от пения Пепе Рейны – в основе этого рекламного ролика. Кажется, что он никак не связан с футболом (кроме, собственно, участия лысого голкипера), но стоит присмотреться и поймешь, что вратарь ходит по улице, едет в автобусе и прыгает с парашютом в форме и в своих вратарских перчатках. Всегда в перчатках. Всегда. Но кульминацией бреда в этом ролике является, конечно, то, что Пепе с фамилией Рейна (что переводится как «королева») стал в буквальном смысле королевой для вождя какого-то племени. Ох уж этот загнивающий запад. Да, кстати, вратарь рекламирует страховую компанию.

Взгляд изнутри

А вот, лучший, на мой взгляд, рекламный ролик про футбол. Хотя все видео, созданные Nike, хороши. Но этот хорош тем, что зритель может почувствовать себя настоящим футболистом и посмотреть на поле, на тренировки и на "Арсенал" взглядом игрока. Этот эффект присутствия, действительно, впечатляет и заставляет активно работать нашу фантазию (мою – в те моменты, когда Роналду и Фабрегас шлют поцелуйчики в камеру), тем более, если где-то внутри нас сидят нереализованные мечты о футбольной карьере. В конце скажу, что этот ролик сделан круто – он ничего нам не навязывает, и мы смотрим его, как интересную короткометражку. И главное (!) – в нем нет тупых лозунгов и ни одного упоминания "хренолета".

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Англия. Премьер-лига Англия
Комментарии (2)
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Обер-КанцлерЪ
1450521732
Эмирейтс на высоте! Круче просто ничего не видел!
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skipushkach
1450531095
Первый и последний очень понравились)
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