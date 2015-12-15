Что подарить на Новый год футбольному фанату? Советы «Бомбардира»

Близится Новый Год – время веселья, радости и подарков. Для любого футбольного болельщика лучший подарок – что-то, связанное с его любимым клубом. "Бомбардир" приготовил своеобразную шпаргалку – что подарить поклоннику той или иной команды.
Елочные шары ЦСКА
Цена: 790 рублей
Новогодние украшения – обязательный атрибут праздника и будет классно, если у болельщика московского ЦСКА на елке появятся шарики с эмблемой клуба. Такой товар можно найти в официальном интернет-магазине клуба, как и ряд других новогодних атрибутов – елку и гирлянду с флажками.
Подушка Keep Calm от "Спартака"
Цена: 690 рублей
Болельщикам "Спартака" в новом году понадобятся крепкие нервы, потому сувенирная подушка Keep Calm будет напоминать о том, что нервные клетки не восстанавливаются и ко всему, что касается футбола, нужно относиться философски. Сохраняйте спокойствие, уважаемые болельщики красно-белых – будет и на вашей улице праздник!
Валенки "Зенит"
Цена: 2299 рублей
Никто не знает, будет ли нынешняя зима снежной, но в Северной Пальмире однозначно не пропадут без дела валенки с эмблемой "Зенита". Тем более что питерский клуб будет открывать сезона матчами Лиги чемпионов еще в феврале, так что данный подарок будет не только креативным, но и практичным. Вот в таких валенках – и на матч плей-офф ЛЧ!
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Казанский кот
Цена: 650 рублей
Если речь идет о подарке юным поклонникам казанского "Рубина", то родители могут приобрести мягкую игрушку "Казанский кот" в виде кота в футболке с эмблемой клуба и номером "16". Кроме того такой подарок подойдет известному комментатору Денису Казанскому. Ну и что, что он не болеет за "Рубин" – зато на футболке кота как раз его фамилия.
Подарочный набор для болельщика "Локомотива"
Цена: 1890 рублей
В интернет-магазине "Локомотива" есть большой выбор подарочных наборов, посвященных различным значимым победам клуба. Мы рекомендуем набор, посвященный Кубку МССЖ-1987 не потому, что это самый значимый трофей в истории "Локо", а потому, что в этом подарочном наборе есть рюмки с эмблемой клуба – актуальный аксессуар для новогоднего застолья.
Галстук "Кубань"
Цена: 2300 рублей
Галстук – универсальный подарок, о чем гласит известная футбольная байка. Если ваш муж, брат, начальник, любимый человек – не тренер футбольного клуба, смело дарите ему такой модный аксессуар к одежде. Коллеги по офису обзавидуются, если они, конечно, не поклонники "Краснодара".
Винтажное поло "Терек"
Цена: 3500 рублей
В последнее время в моде различные винтажные, то есть сделанные "под старину", вещи. Интернет-магазин грозненского "Терека" не богат на различные сувениры и аксессуары, но в новом году обещает порадовать поклонников команды различными ретро-футболками. Как нам кажется, поло с оригинальной шнуровкой будет хорошим подарком для поклонника команды, хоть и носить его можно будет только ближе к весне.
Чехол для Iphone 5 ФК "Урал"
Цена: 600 рублей
Для поклонников "Урала", у которых есть Iphone 5, идеально подойдет чехол в цветах любимого клуба с гоняющей мяч осой. Стоит он всего 600 рублей, но в случае, если к такому чехлу нужно будет покупать еще и сам Iphone 5, подарок обойдется немного дороже, но будет еще приятнее.
Копилка в виде глобуса "Реал Мадрид"
Цена: 845 рублей
Быть болельщиком зарубежного клуба – значит тратить на различные болельщицкие безделушки много больше, чем среднестатистический фанат российской команды. С учетом не очень радующего нас курса доллара и пересылки даже такая банальная вещица как глобус-копилка с эмблемой "Реала" обойдется больше чем в тысячу.
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Елка "Манчестер Юнайтед"
Цена: 845 рублей
В такую же цену, как и копилка с эмблемой "Реала" обойдется небольшая настольная елочка для фаната "МЮ" – с восемью шарами с эмблемой клуба, идущими в комплекте. Если же вы хотите сэкономить и купить шары отдельно, украсив ими свою елку, вынуждены вас разочаровать – комплект из трех шаров будет стоит лишь немного меньше уже готовой елочки с украшениями.
Рождественский свитер "Челси" с пингвином
Цена: 2600 рублей
В Англии в рождественский период очень популярны различные свитера со снежной тематикой. Фан-шоп "Челси" предлагает своим поклонникам взрослые и детские свитера с пигвиненком и эмблемой клуба, но обойдется такой модный новогодний прикид недешево – от 2600 рублей без учета доставки.
Перчатки "Барселона"
Цена: 1950 рублей
"Барселона" – один из самых богатых в мире клубов, в том числе и потому, что в официальном клубном интернете-магазине все очень дорого. К примеру, если вы захотите утеплиться перчатками с эмблемой каталонского клуба или порадовать кого-то из близких таким подарком – будьте готовы расстаться с 23 евро и солидной суммой за доставку.
Лучшие повара среди футболистов
Свитер "Санты" с эмблемой "Ливерпуля"
Цена: 3150 рублей
В случае, если вы хотите назначить вашего товарища "Санта-Клаусом" на новогодней вечеринке и знаете, что он болеет за "Ливерпуль" – подарите ему специальный свитер Санты с эмблемой клуба. Вот только цены в официальном магазине "красных" в фунтах.
Паззл "Бавария"
Цена: 1200 рублей
В магазине мюнхенской "Баварии" традиционно очень много различных сувениров и подарков. К примеру, если ваш ребенок любитель паззлов – немецкий клуб может предложить разрезанное на тысячу частиц изображение команды или стадиона, которое можно собирать всей семьей зимними вечерами, пока любимая команда готовится к возобновлению сезона в Бундеслиге.
Наушники "ПСЖ"
Цена: 25 000 рублей
Если ваш товарищ – меломан и болельщик "Пари Сен-Жермен" и вы готовы порадовать его подарком за 300 евро – в магазине французского клуба есть большой выбор студийных наушников с эмблемой клуба.