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  • Что подарить на Новый год футбольному фанату? Советы «Бомбардира»

Что подарить на Новый год футбольному фанату? Советы «Бомбардира»

Близится Новый Год – время веселья, радости и подарков. Для любого футбольного болельщика лучший подарок – что-то, связанное с его любимым клубом. "Бомбардир" приготовил своеобразную шпаргалку – что подарить поклоннику той или иной команды.

Елочные шары ЦСКА

Цена: 790 рублей

Новогодние украшения – обязательный атрибут праздника и будет  классно, если у болельщика московского ЦСКА на елке появятся шарики с эмблемой клуба. Такой товар можно найти в официальном интернет-магазине клуба, как и ряд других новогодних атрибутов – елку и гирлянду с флажками.

Подушка Keep Calm от "Спартака"

Цена: 690 рублей

Болельщикам "Спартака" в новом году понадобятся крепкие нервы, потому сувенирная подушка Keep Calm будет напоминать о том, что нервные клетки не восстанавливаются и ко всему, что касается футбола, нужно относиться философски. Сохраняйте спокойствие, уважаемые болельщики красно-белых – будет и на вашей улице праздник!

Валенки "Зенит"

Цена: 2299 рублей

Никто не знает, будет ли нынешняя зима снежной, но в Северной Пальмире однозначно не пропадут без дела валенки с эмблемой "Зенита". Тем более  что питерский клуб будет открывать сезона матчами Лиги чемпионов еще в феврале, так что данный подарок будет не только креативным, но и практичным. Вот в таких валенках – и на матч плей-офф ЛЧ!

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Казанский кот

Цена: 650 рублей

Если речь идет о подарке юным поклонникам казанского "Рубина", то родители могут приобрести мягкую игрушку "Казанский кот" в виде кота в футболке с эмблемой клуба и номером "16". Кроме того такой подарок подойдет известному комментатору Денису Казанскому. Ну и что, что он не болеет за "Рубин" – зато на футболке кота как раз его фамилия.

Подарочный набор для болельщика "Локомотива"

Цена: 1890 рублей

В интернет-магазине "Локомотива" есть большой выбор подарочных наборов, посвященных различным значимым победам клуба. Мы рекомендуем набор, посвященный Кубку МССЖ-1987 не потому,  что это самый значимый трофей в истории "Локо", а потому, что в этом подарочном наборе есть рюмки с эмблемой клуба – актуальный аксессуар для новогоднего застолья.

Галстук "Кубань"

Цена: 2300 рублей

Галстук – универсальный подарок, о чем гласит известная футбольная байка. Если ваш муж, брат, начальник, любимый человек – не тренер футбольного клуба, смело дарите ему такой модный аксессуар к одежде. Коллеги по офису обзавидуются, если они, конечно, не поклонники "Краснодара".

Винтажное поло "Терек"

Цена: 3500 рублей

В последнее время в моде различные винтажные,  то есть сделанные "под старину", вещи. Интернет-магазин грозненского "Терека" не богат на различные сувениры и аксессуары, но в новом году обещает порадовать поклонников команды различными ретро-футболками.  Как нам кажется, поло с оригинальной шнуровкой будет хорошим подарком для поклонника команды, хоть и носить его можно будет только ближе к весне.

Чехол для Iphone 5 ФК "Урал"

Цена: 600 рублей

Для поклонников "Урала", у которых есть Iphone 5, идеально подойдет чехол в цветах любимого клуба с гоняющей мяч осой. Стоит он всего 600 рублей, но в случае, если к такому чехлу нужно будет покупать еще и сам Iphone 5, подарок обойдется немного дороже, но будет еще приятнее.

Копилка в виде глобуса "Реал Мадрид"

Цена: 845 рублей

Быть болельщиком зарубежного клуба – значит тратить на различные болельщицкие безделушки много больше, чем среднестатистический фанат российской команды. С учетом не очень радующего нас курса доллара и пересылки даже такая банальная вещица как глобус-копилка с эмблемой "Реала" обойдется больше чем в тысячу.

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Елка "Манчестер Юнайтед"

Цена: 845 рублей

В такую же цену, как и копилка с эмблемой "Реала" обойдется небольшая настольная елочка для фаната "МЮ" – с восемью шарами с эмблемой клуба, идущими в комплекте. Если же вы хотите сэкономить и купить шары отдельно, украсив ими свою елку, вынуждены вас разочаровать – комплект из трех шаров будет стоит лишь немного меньше уже готовой елочки с украшениями.

Рождественский свитер "Челси" с пингвином

Цена: 2600 рублей

В Англии в рождественский период очень популярны различные свитера со снежной тематикой. Фан-шоп "Челси" предлагает своим поклонникам взрослые и детские свитера с пигвиненком и эмблемой клуба, но обойдется такой модный новогодний прикид недешево – от 2600 рублей без учета доставки.

Перчатки "Барселона"

Цена: 1950 рублей

"Барселона" – один из самых богатых в мире клубов, в том числе и потому, что в официальном клубном интернете-магазине все очень дорого. К примеру, если вы захотите утеплиться перчатками с эмблемой каталонского клуба  или порадовать кого-то из близких таким подарком – будьте готовы расстаться с 23 евро и солидной суммой за доставку.

Лучшие повара среди футболистов

Свитер "Санты" с эмблемой "Ливерпуля"

Цена: 3150 рублей

В случае, если вы хотите назначить вашего товарища "Санта-Клаусом" на новогодней вечеринке и знаете, что он болеет за "Ливерпуль" – подарите ему специальный свитер Санты с эмблемой клуба. Вот только цены в официальном магазине "красных" в фунтах.

Паззл "Бавария"

Цена: 1200 рублей

В магазине мюнхенской "Баварии" традиционно очень много различных сувениров и подарков. К примеру, если ваш ребенок любитель паззлов – немецкий клуб может предложить разрезанное на тысячу частиц изображение команды или стадиона, которое можно собирать всей семьей зимними вечерами, пока любимая команда готовится к возобновлению сезона в Бундеслиге.

Наушники "ПСЖ"

Цена: 25 000 рублей

Если ваш товарищ – меломан и болельщик "Пари Сен-Жермен" и вы готовы порадовать его подарком за 300 евро – в магазине французского клуба есть большой выбор студийных наушников с эмблемой клуба.

Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!

Англия. Премьер-лига Англия Зенит Спартак Реал ЦСКА
Комментарии (4)
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18JG
1450170777
Футболка "Терека" классная.
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El_Chori
1450186434
Спартаку титул
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Essence
1450189009
чехол круто смотрится)
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Снег
1450366799
В первую очередь, конечно, мозги, как правило, у родителей не хватает времени и генетика очень слаба.
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