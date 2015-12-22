Природа против футбола. Что делает дерево посередине поля?

Во время футбольных матчей часто случаются различные инциденты, связанные с природными факторами – то мяч в реку упадет, то дерево помешает команде пробиться в профессиональный дивизион. "Бомбардир" расскажет об интересных случаях в футболе, связанных с различными природными факторами, неотделимых от главной игры планеты.

Потерянные мячи

Когда играешь в футбол на природе, часто приходится помнить о том, что "туда ударишь – мяч потеряешь". "Ловушкой" может быть речка, овраг, близлежащая дорога, а то и море. Но все это привычно для дворового футбола, развлечений на пляже. Можно ли потерять мяч необычным образом на профессиональном футбольном стадионе?

Как оказывается – вполне можно. В английском Шрусбери, у местного клуба "Шрусбери Таун" есть проблема – стадион "Гай Медоу" расположен на берегу речки Северн. Мячи попадают в воды реки настолько часто, что в клубе даже завели специальную должность "ловца мячей". Фред Дэвис уже давно не видел вживую матчи любимой команды, так как всегда со стартовым свистком садится в лодку и дежурит возле одной из трибун, примыкающих к речке, чтобы выловить мяч, если кто-то из футболистов выбьет его в холодные воды Северна.

Но речки – это мелкота, тем более в Англии, где немало стадионов построено возле водных артерий. Можно вспомнить тот же стадион "Фулхэма" "Крейвен Коттедж", расположенный на берегу Темзы. В валлийском городе Холихэд местная команда играет на берегу моря и однажды, в 50-х годах прошлого столетия, там не удалось завершить матч, так как все мячи "забрало" расположенное рядом Ирландское море.

Кто знает, выбивали ли валлийские футболисты мячи в сторону Дублина нечаянно, но вот в Бразилии во время знаменитого дерби "Фламенго" – "Флуминенсе" футболисты делали это преднамеренно, построив на потере мячей свою тактику. В финале чемпионата штата Рио в 1941 году "Флуминенсе" нужна была ничья для того, чтобы выиграть титул. Команда вела в счете 2:0, но к 83-й минуте игроки "Фламенго" сравняли счет и готовы были идти на финальный штурм, когда игроки "Флу" начали намеренно выбивать все мячи в близлежащее озеро. Пока гребная команда вылавливала мячи, защитникам "Флу" удалось перевести дух, кураж нападающих "Фла" прошел, и матч так и закончился со счетом 2:2, а "Флуминенсе" удалось сохранить титул.

Для того, чтобы потерять мяч не всегда нужна вода. Во время товарищеского матча между "Кардиффом" и датским "Фрамом" в Копенгагене, после того как, мяч улетел за пределы поля, его схватила в зубы собака и унесла в сторону близлежащего леса. "Мальчик, подающий мячи погнался за ним, но пес был проворнее и утащил игровой снаряд в сторону леса, после чего его никто не видел", – вспоминает один и болельщиков "Кардиффа".

Бывают мячи, у которых есть тяга к тому, чтобы потеряться. Рассказывает Том Оксли, болельщик команды "Йорк Сити": "Однажды мы с друзьями немного припозднились на матч "Грейвсенд" – "Йорк" и когда прибыли на автостоянку, со стадиона вылетел мяч, который мы спрятали в авто и позже сделали официальным мячом болельщиков "Йорка". Увы, но он вскоре потерялся снова – залетел на крышу школы и так и остался там, за 250 миль от стадиона, где потерялся в первый раз".

Деревья на футбольном поле

Деревья часто помогают болельщикам просматривать футбольные матчи, если у них нет денег на билеты или же на стадионе аншлаг, но иногда они располагаются прямо на футбольном поле. Такое необычное футбольное поле есть в Сан-Паулу, но оно не используется для официальных матчей.

Впрочем, однажды в Чили был сыгран необычный матч на поле, посреди которого росла 10-метровая магнолия. В 2006 году в Сантьяго-де Чили на национальном стадионе по проекту чилийского художника Себастьяна Эррасуриса было посажено дерево, которое символизировало души всех убитых во время пыток чилийским диктатором Пиночетом прямо на футбольном поле людей. Магнолия находилась там целую неделю, и в один из дней там прошел благотворительный футбольный матч с 15-ю тысячами зрителей и деревом, находящимся посреди поля.

Английский футбольный клуб "Сент-Олбанс" был известен тем, что до 1998 года на стадионе "Кларенс Парк" в непосредственной близости от поля, будучи встроенным в трибуны, рос 140-летний дуб. Часто с него опадали желуди прямо на голову вратарей, но руководство клуба не хотело уничтожать старожила стадиона, считая его главной достопримечательностью "Сент-Олбанса".

Тем не менее, когда в 1993 году клуб выиграл Риманскую Премьер-лигу и должен был получить право на повышение в Конференцию (элитный дивизион любительского футбола в Англии), "Сент-Олбанс" отказали в этом как раз из-за дуба, который нарушал строгие правила сертификации стадионов.

Руководство клуба гневно отвергло предложение срубить дуб и отказалось от повышения: "У "Сент-Олбанс" есть уникальный стадион, и это был бы позор, если бы мы превратили его в обыденность". Впрочем, проблема "Сент-Олбанса" была не только в расположенном на трибунах дубе – клубу нужно было потратить 80 тысяч фунтов на улучшения инфраструктуры стадиона, чтобы выполнить условия Футбольной Лиги, а этих денег не было.

Тогда руководители клуба решили выбрать оригинальную причину для отказа от повышения: "Конференция вправе принимать собственные правила безопасности, но зачем же ломать деревья? Хулиганам проще залезть на осветительную мачту, чем на наш дуб. Мы не пойдем на это".

В конце концов, в августе 1998 года дуб все же срубили, но по причине таинственной болезни, которая поразила его кору, а "Сент-Олбанс" смогли повыситься в Конференцию в 2006 году, но не удержались там из-за финансовых проблем. Сейчас команда играет на шестом уровне английской футбольной пирамиды.

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