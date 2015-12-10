ЛЕ. «Бордо» - «Рубин» - 2:2, «Габала» - «Краснодар» - 0:3, «Скендербеу» - «Локомотив» - 0:3 (ВИДЕО)

Сразу три российских клуба принимали участие в заключительных матчах группового этапа Лиги Европы. "Бомбардир" представляет голы и ключевые моменты этих противостояний.
"Скендербеу" - "Локомотив" - 0:3
Тарасов открывает счет в матче
Ниасс добивает соперника
Самедов доводит счет до разгромного
Сигурдссон выводит "Краснодар" вперед
Перейра увеличивает преимущество гостей
Вандерсон делает счет разгромным
Канунников забивает очень красивый гол в ворота Приора
Рыжиков успевает вытащить мяч из-под перекладины
Лаборде выравнивает положение
Ролан убегает в контратаку и перебрасывает мяч через Рыжикова
Устинов неожиданно сравнивает счет