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  • ЛЕ. «Бордо» - «Рубин» - 2:2, «Габала» - «Краснодар» - 0:3, «Скендербеу» - «Локомотив» - 0:3 (ВИДЕО)

ЛЕ. «Бордо» - «Рубин» - 2:2, «Габала» - «Краснодар» - 0:3, «Скендербеу» - «Локомотив» - 0:3 (ВИДЕО)

Сразу три российских клуба принимали участие в заключительных матчах группового этапа Лиги Европы. "Бомбардир" представляет голы и ключевые моменты этих противостояний.

"Скендербеу" - "Локомотив" - 0:3

Тарасов открывает счет в матче

Ниасс добивает соперника

Самедов доводит счет до разгромного

"Габала" - "Краснодар" - 0:3

Сигурдссон выводит "Краснодар" вперед

Перейра увеличивает преимущество гостей

Вандерсон делает счет разгромным

"Бордо" - "Рубин" - 2:2

Канунников забивает очень красивый гол в ворота Приора

Рыжиков успевает вытащить мяч из-под перекладины

Лаборде выравнивает положение

Ролан убегает в контратаку и перебрасывает мяч через Рыжикова

Устинов неожиданно сравнивает счет

Лига Европы Лига Европы Краснодар Рубин Локомотив Тарасов Дмитрий Канунников Максим Сигурдссон Рагнар Перейра Маурисио
Комментарии (2)
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Вомбат
1449776229
Скажите - это правда, что Краснодар и Рубин играют в одной лиге. Что же это за лига такая???
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1bear
1449786150
Поздравляю Краснодар и Локомотив с первыми местами в своих группах! Сегодня заработали целый балл в таблице коэффициентов УЕФА,итого 11,300-прекрасный результат,который можно и нужно ещё увеличить, чего и желаю нашим командам!
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