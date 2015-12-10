ЛЕ. «Бордо» - «Рубин» - 2:2, «Габала» - «Краснодар» - 0:3, «Скендербеу» - «Локомотив» - 0:3 (ВИДЕО)

Сразу три российских клуба принимали участие в заключительных матчах группового этапа Лиги Европы. "Бомбардир" представляет голы и ключевые моменты этих противостояний.

"Скендербеу" - "Локомотив" - 0:3

Тарасов открывает счет в матче

Ниасс добивает соперника

Самедов доводит счет до разгромного

"Габала" - "Краснодар" - 0:3

Сигурдссон выводит "Краснодар" вперед

Перейра увеличивает преимущество гостей

Вандерсон делает счет разгромным

"Бордо" - "Рубин" - 2:2

Канунников забивает очень красивый гол в ворота Приора

Рыжиков успевает вытащить мяч из-под перекладины

Лаборде выравнивает положение

Ролан убегает в контратаку и перебрасывает мяч через Рыжикова

Устинов неожиданно сравнивает счет