«Спартак» выгоняет Широкова. Главные вопросы и ответы о конфликте

Роману Широкову осталось сыграть еще в одном матче, чтобы вступил в силу пункт об автоматическом продлении контракта. "Спартак" в это время отказывается выпускать Романа на поле. "Бомбардир" разбирается в проблеме и рассказывает о том, почему так происходит.

Что вообще случилось?

В "Спартаке" приключилась большая беда. Состав команды позволяет бороться за Лигу чемпионов и ставить целью "золото" в чемпионате, но вместо побед происходят обидные поражения. Руководство красно-белых задумалось о переменах. Сначала появились слухи о грандиозной чистке состава, которая начнется уже зимой. Теперь под раздачу попал и Роман Широков. С полузащитником решено не продлевать контракт. Говорят, что это личная инициатива Леонида Федуна.

Но в связи с этим для "Спартака" возникает еще одна большая проблема. В контракте Романа с московским клубом есть пункт, по которому, если он проведет за "Спартак" в нынешнем сезоне хотя бы 15 матчей, соглашение продолжит действовать еще год. Примечательно, что в каждой из этих игр Широков должен находиться на поле более 45 минут. Таких игр у полузащитника набралось уже 14, а встреча против "Краснодара" могла стать заключительной в этом списке. Не стала. Широков был вынужден со стороны наблюдать за происходящим на поле.

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Почему произошла вся эта ситуация?

За все время в "Спартаке" Роман Широков так и не показал своей лучшей игры. В нынешнем сезоне статистика форварда насчитывает лишь три голевые передачи. При этом на его позиции в "Спартаке" уверенно чувствует себя Ивелин Попов, а без Широкова в составе атаки "Спартака" даже проходят намного быстрее. В матче с "Краснодаром" москвичи создали уйму моментов, трижды огорчив Андрея Диканя. Мяч не задерживался в центре поля, а на футбол в исполнении команды Аленичева было приятно смотреть. Широкова в этот момент на поле не было.

Роман Широков не может найти себя в той модели игры "Спартака", которую хочет выстроить Аленичев. При этом зарплата полузащитника по разным данным составляет около 2,7 миллиона евро в год. Сэкономить такие деньги – вполне приоритетная задача, если не удается получить от игрока максимальную пользу. Не надо забывать и про то, что в июле Роману исполнится 35 лет. И хотя Широков с возрастом только раскрывается с новых сторон, вряд ли "Спартак" захочет и дальше пытаться строить игру вокруг него.

Какие варианты у "Спартака"?

Руководство московской команды сделало свой выбор. Либо Широков отказывается от столь неприятного для клуба пункта в контракте, либо за "Спартак" он больше не сыграет. На пресс-конференции после матча "Спартак" - "Краснодар" Дмитрий Аленичев воздержался от конкретных ответов на вопросы по ситуации с Широковым. Но тренер всеми способами намекает на то, что шансы выйти на поле в ближайших матчах у Романа есть. Все мы знаем, при каких условиях это может случиться.

Одной из возможностей для московской команды является расставание с Широковым уже зимой. Ранее возникала информация, что Романом всерьез интересуется московский "Локомотив". Однако позже эти слухи были опровергнуты – у Ольги Смородской Широкова не будет. Зато красно-белые вполне могут отправить его в "Краснодар", где Романа всегда рады видеть в любом состоянии. Конечно, "Спартак" вполне способен пойти и на условия Широкова, выпустив его в одном из ближайших матчей. Но такой поворот событий сейчас выглядит просто абсурдным.

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Что делать Широкову?

Выглядит логичным тот вариант, что Широков прямо сейчас стоит на своем. У него есть контракт, который Роман уважает и отрабатывает. Когда же в середине сезона полузащитнику предложили пересмотреть соглашение, он естественно отказался. Но вряд ли Роман захочет сидеть на скамейке запасных до конца чемпионата. Он не похож и на Александра Кержакова, способного заменить футбольные матчи регулярными появлениями в эфире телеканала "Матч ТВ". Широков все равно хочет играть.

Скорее всего, если в этом конфликте не наступит счастливое разрешение до зимнего трансферного периода, Широков покинет "Спартак" уже по ходу нынешнего сезона. При таком развитии событий будут довольны абсолютно все. "Спартак" сможет сэкономить лишние деньги на контракте футболиста, а Широков сохранит свою репутацию и получит игровую практику. Нельзя здесь забывать и об интересах сборной России, для которой Роман по-прежнему остается важным футболистом. Впереди Евро-2016, где Широков нужен российской команде в своей наилучшей форме.

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