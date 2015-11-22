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  • Сеск в большом городе #7. Почему быть женой футболиста - тяжелый труд

Сеск в большом городе #7. Почему быть женой футболиста - тяжелый труд

О накаченных губах, постоянных тусовках и пустых тратах денег – корреспондент "Бомбардира" Ульяна Лукьянченко рассуждает на тему тяжелой доли жен футболистов.

Удивительно, но факт: все меньше девушек стремятся стать женами футболистов (я-то стремлюсь, конечно, иначе, зачем я здесь). Но почему это перестало быть таким трендом? Потому что к этой роли в настоящее время выдвигается огромное количество требований, которые необходимо соблюдать. И вот какие.

Надо накачать губы  

Ну не может жена современного футболиста не обладать огромными губами. Это даже сложно себе представить. Планку установила красотка Ирина Шейк, которая хотя и не стала именно женой игрока, но успела громко заявить о себе на весь мир. И многие представительницы прекрасного пола повально нагрянули в хирургические кабинеты делать губы, если уж природа не одарила таким богатством. В результате мы видим много-много пухленьких губ, без которых не получить дорогое звание жены футболиста. Естественно, одними губами тут не обойдется далее в ход пойдет выделение скул (так, чтобы щек почти не было), всякие уколы чтобы никаких морщин, а лицо было нежным и гладким, как попа младенца. И так далее.

Надо постоянно тусить

А чем еще заниматься, когда все есть? Надо показывать себя на светских и не очень светских тусовках. Сообщать о них в инстаграме. Иначе зачем вообще замуж идти за футболиста? Чтобы были крутые фотки в социальных сетях. Машины там всякие, большие букеты (раз в неделю, как минимум), платья, прически, фотки в зеркало и все такое. Ну, вы поняли. Хотя, когда нахлынет скука от беспрерывной тусни, можно пойти на телевидение. Естественно, телеведущей футбольного шоу. Или любого другого шоу. Или дальше тусить, что, по мне, очень утомительно. Самое печальное, что если ты сама захочешь чего-то добиться, то не сможешь. Ведь диванные комментаторы будут уверены, что все твои успехи связаны только с деньгами супруга. Тяжко быть женщиной.

Надо придумать, куда тратить деньги

Наверное, зарплата футболиста - это как раз тот случай, когда не успеваешь потратить предыдущую, как уже на карточку падает следующая. И жене футболиста предстоит взять на себя эту тяжкую задачу бессмысленную и беспощадную трату денег. Сначала, естественно, модные кроссовки, брендовые сумочки, курточки, платьица и прочее. Потом салоны красоты и рестораны. Машина, квартира... А куда девать остальное? Можно, разумеется, вложиться в убыточный бизнес. Но это только десятая часть зарплаты, а остальное куда? Эх, в общем, слишком тяжелая задача.

Надо все время ходить на футбольные матчи

Если жена футболиста любила футбол еще до вступления в брак, то этот пункт, разумеется, плюс. Но если нет? Придется каждые выходные ходить на стадион, фоткаться на фоне поля, конечно же, в футболке мужа. А там может быть холодно, мокро, сонно, скучно фи. Хорошо еще, если супруг регулярно по полю бегает, а если сидит на лавке вообще пропадает всякий интерес к происходящему на газоне. Бегают мужики в шортах и бегают. А еще и интернет может не ловить на телефоне. Жуть.

Надо привыкнуть к ненависти футбольных болельщиков

Футбольные фанаты не любят женщин, стремящихся в эту сферу их жизни. Болельщики считают, что девушки априори не умеют ценить футбол как игру, а лезут туда только для того, чтобы мешать мужчинам получать удовольствие от этого действа. И выйти замуж за футболиста. Естественно. Так вот, есть ли хоть одна пассия любого знаменитого игрока, которую уважают фанаты? Скорее всего, нет. На этот счет появляются много комментариев примерно одного толка: все девушки в футболе – ТП. Так вот, будучи супругой игрока, придется к этому привыкнуть. И это грустно (см. сексизм).

Сеск в большом городе #1. Ради кого девушки начинают смотреть футбол

Сеск в большом городе #2. Творческие увлечения футболистов

Сеск в большом городе #3. Какие девушки нравятся футболистам

Сеск в большом городе #4. Фэшн из май профэшн

Сеск в большом городе #5. Почему сексизму не место в футболе

Сеск в большом городе #6. Я хочу быть тренером мужской команды

Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (2)
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AleXXX 88
1448180511
пи..ец
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KYS102
1448272164
Писать уже нечего по ходу... Ху*ню всякую постят
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