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  • Швеция и Украина - на Евро-2016. Россия проиграла Хорватии. Дайджест событий дня

Швеция и Украина - на Евро-2016. Россия проиграла Хорватии. Дайджест событий дня

<p><em>Встречи Бельгия – Испания и Германия – Голландия были отменены. «Кубань» не платит зарплату Аршавину с августа. Зидан отказался возглавить «Реал». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Матч Бельгия – Испания отменен из-за угрозы теракта</strong></span></p> <p>Товарищеский матч <a href="https:///online/88344" target="_blank">Бельгия – Испания</a> отменен из-за угрозы теракта. Это решение бельгийская сторона вчера согласовала с испанской, сообщает Бельгийский футбольный союз.</p> <p>Поединок должен был состояться 17 ноября в Брюсселе, где ранее были задержаны организаторы терактов 13 ноября в Париже. Напомним, в столице Франции в пятницу взрывное устройство сработало в непосредственной близости со стадионом "Стад де Франс", где в это время проходил матч Франция – Германия.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Месси требует от английских клубов 18 миллионов в год</strong></span></p> <p>Форвард <a href="https:///teams/bar" target="_blank">"Барселоны"</a> <a href="https:///player/2361" target="_blank"><strong>Лионель Месси</strong></a> согласен перейти в один из клубов АПЛ. Такое решение аргентинец принял из-за проблем с налоговыми органами в Испании.</p> <p>Однако футболист требует для себя зарплату в размере 18 миллионов фунтов, а его трансферная стоимость составляет 175 миллионов фунтов.</p> <p>По сведениям источника, ни один из английских клубов пока не согласился выложить требуемые аргентинской стороной деньги.</p> <p><a href="https:///articles/448902" target="_blank"><strong>Роналду или Месси: кто станет обладателем «Золотого мяча»? Рейтинг читателей «Бомбардира»</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Галатасарай» предлагает за Ниасса 3 миллиона</strong></span></p> <p>В три миллиона евро оценивает <a href="https:///teams/glt" target="_blank">"Галатасарай"</a> форварда московского <a href="https:///teams/lom" target="_blank">"Локомотива"</a> <a href="https:///player/31106" target="_blank"><strong>Умара Ниасса</strong></a>. Цель выкупить нападающего поставлена руководством турецкого клуба на ближайшее трансферное окно. Стоит отметить, что сейчас "Галатасарай" возглавляет Хамза Хамзаоглу, работавший с Ниассом в "Акхисар Беледиеспор", откуда форвард в 2014 году перебрался в "Локомотив".</p> <p>В текущем сезоне Ниасс в рамках российской Премьер-лиги провел 12 матчей, в которых отметился семью забитыми мячами и тремя результативными передачами. В четырех играх Лиги Европы сенегалец провел три мяча в ворота соперников, а также записал на свой счет две голевые передачи. По данным Transfermarkt трансферная стоимость футболиста оценивается в 5 миллионов евро.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Зидан отказался сменить Бенитеса в «Реале»</strong></span></p> <p>Бывшая звезда <a href="https:///teams/rea" target="_blank">"Реала"</a> и сборной Франции <a href="https://bombardir.ru/coaches/2306" target="_blank"><strong>Зинедин Зидан</strong></a> не планирует заменять на посту главного тренера <a href="https:///coaches/115" target="_blank"><strong>Рафаэля Бенитеса</strong></a>. Не так давно такую идею выдвинул президент мадридцев Флорентино Перес. Задуматься об этом его заставило давление со стороны Криштиану Роналду, который находится не в лучших отношениях с Бенитесом. Этот конфликт может стать причиной ухода из "Реала" Роналду.</p> <p>Что касается Зидана, то тот не желает становиться временным наставником "Реала" в случае отставки Бенитеса по ходу сезона.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Пирло согласился сыграть за «Антальяспор»</strong></span></p> <p>Президент <a href="https:///teams/asp" target="_blank">"Антальяспора"</a> Гюльтекин Генджер рассказал о ходе переговоров об аренде полузащитника <a href="https://bombardir.ru/teams/ney" target="_blank">"Нью-Йорк Сити"</a> <a href="https://bombardir.ru/player/3456" target="_blank"><strong>Андреа Пирло</strong></a>. В ходе них было получено принципиальное согласие о том, что бывший игрок "Милана" и "Ювентуса" проведет восемь матчей чемпионата Турции за "Антальяспор".</p> <p>"Мы провели переговоры с агентом Пирло. Он подтвердил, что Пирло готов сыграть в Турции восемь матчей за нашу команду" - заявил Генджер. "Антальяспору" придется раскошелиться на два миллиона евро за восемь матчей.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1447794834_688755.jpg" style="width: 720px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Кубань» с августа не выплачивает зарплату Аршавину</strong></span></p> <p>Бывшему нападающему сборной России <a href="https:///player/100" target="_blank"><strong>Андрею Аршавину</strong></a> и еще нескольким игрокам <a href="https:///teams/kbn" target="_blank">"Кубани"</a> с августа текущего года не выплачивают зарплату.</p> <p>"С некоторыми игроками рассчитались, но перед Аршавиным и еще нескольким футболистами до сих пор не погасили долги", - сообщил источник в клубе</p> <p>Напомним, что о проблемах финансирования в "Кубани" стало известно в начале сентября: бывший главный инвестор клуба Олег Мкртчян прекратил финансировать клуб. В текущем сезоне Аршавин провел в составе "Кубани" восемь матчей, в которых отметился лишь двумя предупреждениями. В чемпионате России "Кубань" идет на 14-й строчке турнирной таблице после 15 матчей.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Россия в Ростове уступила Хорватии</strong></span></p> <p>В товарищеской встрече <a href="https:///teams/rus" target="_blank">сборная России</a> проиграла команде <a href="https:///teams/cro" target="_blank">Хорватии</a> со счетом 1:3. Открыв счет усилиями Смолова, россияне затем позволили сопернику трижды поразить свои ворота. За хорватов отличились Калинич, Брозович и Манджукич.</p> <p><strong>Товарищеский матч</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/88338" target="_blank">Россия – Хорватия – 1:3 (1:0)</a>   <a href="https:///online/88338" target="_blank">Текстовый онлайн матча</a></strong></p> <p><strong>Голы:</strong> 1:0 – Смолов, 14; 1:1 – Калинич, 56; 1:2 – Брозович, 69; 1:3 – Манджукич, 81.</p> <p><strong>Россия:</strong> Лодыгин (Ребров, 46), Комбаров (Новосельцев, 64), Широков, Черышев (Дзюба, 69), Васин (Игнашевич, 89), Смолов, Шишкин, Глушаков (Мамаев, 71), Семенов, Ионов (Игнатьев, 63), Юсупов.</p> <p><strong>Хорватия:</strong> Калинич (Варгич, 90+1), Лешкович, Вида, Срна (Врсалько, 46), Мочинич, Пиварич, Брозович, Бадель, Перишич, Калинич (Милович, 74), Манджукич (Крамарич, 87).</p> <p><a href="https:///articles/448985" target="_blank"><strong>Россия – Хорватия – 1:3. Первое поражение Слуцкого (ВИДЕО)</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Матч Германия – Голландия отменен, стадион в Ганновере заблокирован</strong></span></p> <p>Товарищеская встреча в Ганновере между сборными <a href="https:///teams/ger" target="_blank">Германии</a> и <a href="https:///teams/ned" target="_blank">Голландии</a> отменена. Об этом сообщает Deutsche Welle.</p> <p>За несколько часов до начала игры полиция обнаружила на территории стадиона подозрительный предмет, после чего было принято решение заблокировать подъезды к арене и эвакуировать всех находящихся на ней людей.</p> <p>При этом представители правоохранительных органов официальную причину отмены матча пока не озвучили.</p> <p>Сообщается, что посетить этот матч планировала канцлер Германии Ангела Меркель.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Зимой «Тосно» может прекратить выступление в ФНЛ</strong></span></p> <p><a href="https:///teams/tsn" target="_blank">"Тосно"</a> может быть отстранен от розыгрыша ФНЛ по причине финансовых проблем.</p> <p>Владельцы "Тосно" являются представителями компании, связанной с "Газпромом", и, как сообщается, не видят смысла в дальнейшем финансировании команды из Ленинградской области, поскольку молодые игроки из Петербурга могут получать игровую практику в "Зените -2", который также выступает в ФНЛ.</p> <p>Напомним, ранее появлялась информация, что счет "Тосно" арестован за неуплату налогов, а у клуба имеются задолженности перед предпринимателями.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Украина и Швеция вышли в финальную часть Евро-2016</strong></span></p> <p>В ответном стыковом матче за выход на чемпионат Европы 2016 года сборная Украины сыграла вничью со Словенией 1:1. Гол словенцев в этой игре забил Цесар, за украинцев отличился Ярмоленко. В первой игре Украина победила со счетом 2:0.</p> <p>В другой ответной встрече Швеция сыграла вничью с Данией - 2:2. Дублем отметился Ибрагимович, за датчан забивали Поульсен и Вестергаард. Первая игра этих соперников, напомним, завершилась победой шведов со счетом 2:1.</p> <p><strong>Чемпионат Европы. Стыковые игры. Ответные матчи</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/88183" target="_blank">Словения – Украина – 1:1 (1:0)</a> <a href="https:///online/88183" target="_blank">Текстовый онлайн матча</a></strong></p> <p><strong>Голы:</strong> 1:0 – Цесар, 11; 1:1 - Ярмоленко, 90+7.</p> <p><strong>Удаление:</strong> Бречко, 90+3.</p> <p><a href="https:///online/88185" target="_blank"><strong>Дания – Швеция – 2:2 (0:1)</strong></a></p> <p><strong>Голы:</strong> 0:1 – Ибрагимович, 19; 0:2 - Ибрагимович, 76; 1:2 - Поульсен, 81; 2:2 - Вестергаард, 90.</p>

Отборочные матчи к ЧЕ-2016 Европа Россия Украина Швеция Локомотив Аршавин Андрей Смолов Федор Месси Лионель Пирло Андреа Брозович Марсело Ниасс Умар Слуцкий Леонид Зидан Зинедин
Комментарии (3)
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Дима1960
1447798146
Поздравляем Швецию и Украину.
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badzan
1447798224
Ураааа! Украина наконец то переписала историю и вышла с ПО на Евро!
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