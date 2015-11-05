«Локомотив» сыграл вничью с «Бешикташем». «Рубин» уступил «Ливерпулю». Дайджест событий дня

<p><em>Бензема сознался в шантаже Вальбуэна. «Рубин» находится в поиске нового главного тренера. В сборной России произвели две замены, вызвав Юсупова и Новосельцева. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Арена против возвращения Джеррарда в «Ливерпуль»</strong></span></p> <p>Главный тренер <a href="https:///teams/lag" target="_blank">"Лос-Анджелес Гэлакси"</a> Брюс Арена опроверг информацию о возвращении <a href="https:///player/3648" target="_blank"><strong>Стивена Джеррарда</strong></a> в "Ливерпуль" во время межсезонья в MLS.</p> <p>"В этой информации нет никакой правды - Джеррард в "Ливерпуль" не вернется. Это даже смешно обсуждать", - заявил Арена.</p> <p>Напомним, что ранее появилась информация о контакте недавно пришедшего в "Ливерпуль" Юргена Клоппа и Джеррарда, где обсуждалась такая возможность.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Рубин» ищет нового тренера европейского уровня</strong></span></p> <p>Генеральный директор <a href="https:///teams/rub" target="_blank">"Рубина"</a> Ильгиз Фахриев рассказал о поисках нового главного тренера, который будет способен вывести клуб на европейский уровень.</p> <p>"У нас есть цель – мы хотим найти очень квалифицированного тренера, который вывел бы клуб на совершенно другой уровень. На европейский уровень, чтобы подтянуть все структуры. Приглашение тренера должно вывести клуб на новый уровень.</p> <p>Это российский или иностранный специалист? Мы рассматриваем различные варианты. Но опять же многое зависит от наших возможностей по бюджету.</p> <p>Что касается Евдокимова, то у меня с ним не было никаких разговоров. Официально могу заявить, что я с ним не говорил. Я знаком с ним, очень хорошо его знаю, мне импонирует его работа в "Газовике", уверен, что он выведет команду в Премьер-лигу. У него хорошие перспективы", - заявил Фахриев.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Погребняк задержан за вождение в пьяном виде</strong></span></p> <p>Нападающий <a href="https:///teams/din" target="_blank">"Динамо"</a> <a href="https:///player/352" target="_blank"><strong>Павел Погребняк</strong></a> утром 3 ноября был задержан полицейскими за вождение в пьяном виде.</p> <p>"Мерседес" Погребняка был остановлен в районе Третьего транспортного кольца. Нападающего попросили пройти первичное освидетельствование, после которого в дыхании Погребняка было выявлено 0,44 промилле алкоголя.</p> <p>На Погребняка было составлено административное дело по факту управления автомобилем в состоянии опьянения. Вскоре дело передадут в суд. 31-летнему футболисту грозит лишение прав и крупный штраф, сообщает агентство городских новостей "Москва".</p> <p>В этом сезоне Погребняк провел 7 матчей в Премьер-лиге и забил один гол.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1446753387_AVK_7498.JPG" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Спартак» выставил на трансфер Глушакова и братьев Комбаровых</strong></span></p> <p>Столичный <a href="https:///teams/spa" target="_blank">"Спартак"</a> сообщил агенту Павлу Андрееву о том, что <a href="https:///player/1033" target="_blank"><strong>Денис Глушаков</strong></a>, <a href="https:///player/1033" target="_blank"><strong>Дмитрий Комбаров</strong></a> и Кирилл Комбаров были выставлены на трансфер.</p> <p>Ранее директор "Спартака" Сергей Родионов упоминал о том, что в команде есть "игроки, которые тянут "Спартак" назад и от которых следует освободиться".</p> <p>Дмитрий и Кирилл Комбаровы пришли в "Спартак" из московского "Динамо" в 2010 году. Глушаков перешел в стан красно-белых из "Локомотива" в 2013-м году.</p> <p><a href="https:///articles/447544" target="_blank"><strong>Кого должен продать «Спартак»? Выбор читателей «Бомбардира»</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Бензема признался в шантаже Вальбуэна</strong></span></p> <p>Нападающий мадридского <a href="https:///teams/rea" target="_blank">"Реала"</a> <a href="https:///player/3739" target="_blank"><strong>Карим Бензема</strong></a> признался в том, что принимал участие в шантаже полузащитника "Лиона" Матье Вальбуэна.</p> <p>Напомним, что ранее Бензема был взят полицией под стражу. Теперь самое страшное, что может ожидать француза – лишение свободы сроком на 5 лет. До этого четверо подозреваемых, включая бывшего игрока краснодарской "Кубани" Джибриля Сиссе, были взяты под стражу по этому же делу.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>В сборную России вместо Тарасова и Рыжикова были вызваны Юсупов и Новосельцев</strong></span></p> <p>Как и сообщал главный тренер <a href="https:///teams/rus" target="_blank">сборной России</a> <a href="https:///coaches/46" target="_blank"><strong>Леонид Слуцкий</strong></a>, в сборной произошли изменения: вместо полузащитника Дмитрия Тарасова и голкипера Сергея Рыжикова на матчи отправятся полузащитник Артур Юсупов и защитник Иван Новосельцев. Напомним, что Россия сыграет с Португалией 14 ноября в Краснодаре, а с Хорватией 17-го в Ростове-на-Дону.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Спартак» встал на сторону Аленичева в споре с футболистами</strong></span></p> <p>В конфликте с футболистами Денисом Глушаковым и братьями Кириллом и Дмитрием Комбаровыми руководство "Спартака" встало на сторону главного тренера. Напомним, что ранее появилась информация о том, что "Спартак" выставил на трансфер нескольких игроков.</p> <p>"В сложившейся ситуации данная тройка игроков перестала реагировать на требования со стороны Аленичева после того, как главный тренер рекомендовал руководству не продлевать контракт с Кириллом Комбаровым. Ожидается, что все три игрока покинут клуб в зимнее трансферное окно.</p> <p>У Аленичева есть серьезный кредит доверия со стороны руководства „Спартака“ и лично владельца команды Леонида Федуна. Планируется, что перед зимним перерывом руководство „Спартака“ сделает официальное заявление о том, что клуб берет курс на омоложение состава", - сообщает источник.</p> <p><a href="https:///articles/445311" target="_blank"><strong>Самый крутой клуб РФПЛ. Рейтинг читателей «Бомбардира»</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Слуцкий: «Программа-минимум – выход из группы»</strong></span></p> <p>Главный тренер сборной России <a href="https:///coaches/46" target="_blank"><strong>Леонид Слуцкий</strong></a> считает, чтоб на Евро-2016 сборная поедет только ради побед.</p> <p>"Программа-минимум – выход из группы. В данном случае олимпийский принцип – ехать ради участия – не будет действовать. Более конкретно о задачах можно будет говорить после жеребьевки", – передает слова Слуцкого "Россия 24".</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Спартак» оштрафован на 400 тысяч и проведет матч с «Краснодаром» при частично закрытых трибунах</strong></span></p> <p>По итогам очередного заседания КДК РФС было принято решение оштрафовать московский "Спартак" на 400 тысяч рублей за ряд нарушений при проведении домашнего матча против "Урала" (0:1). Также красно-белые понесут наказание за попадание пиротехническим изделием в зрителя во время матча, секторы № 104, 105, 106 нижнего яруса трибуны B стадиона "Открытие Арена" на ближайший домашний матч спартаковцев против "Краснодара" будут закрыты, допускаться на них будут только женщины, а также дети в возрасте до 12 лет включительно.</p> <p>Также КДК РФС за различные нарушения по итогам последнего тура Премьер-лиги были оштрафованы следующие клубы: самарские "Крылья Советов" - 50 тысяч рублей, "Краснодар" - 50 тысяч, махачкалинский "Анжи" - 50 тысяч, московский "Локомотив" - 60 тысяч, "Ростов" - 30 тысяч.</p> <p>По итогам матчей 1/8 финала Кубка России денежные штрафы применены к санкт-петербургскому "Зениту" - 25 тысяч рублей, "Тосно" - 20 тысяч, "Спартаку" - 130 тысяч, "Крыльям Советов" - 60 тысяч, "Локомотиву" - 20 тысяч.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Краснодар» справился с ПАОКом, «Рубин» уступил «Ливерпулю»</strong></span></p> <p>«Краснодар» в родных стенах обыграл ПАОК в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы (<a href="https:///news/447649" target="_blank"><strong>2:1</strong></a>). Столичный «Локомотив» смог уйти от поражения в матче с «Бешикташем», сыграв вничью (<a href="https:///news/447641" target="_blank"><strong>1:1</strong></a>). Казанский «Рубин» с минимальным счетом уступил «Ливерпулю» (<a href="https:///news/447650" target="_blank"><strong>0:1</strong></a>). Победный мяч в составе англичан забил форвард Джордан Айб.</p>