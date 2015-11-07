Владислав Хатаженков: «Согласовал контракт с «Торпедо», а Казаков начал юлить»

Бывший защитник "Томи", подмосковных "Химок" и хабаровской "СКА-Энергии" Владислав Хатаженков побывал в гостях у "Бомбардира" и рассказал о том, почему он так рано завершил карьеру и чем занимается сейчас.

– Еще не так давно вас можно было увидеть в Премьер-лиге или в ФНЛ, а сейчас Хатаженков пропал с экранов футбольных радаров? Возраст ведь позволяет еще поиграть на высоком уровне.

– Да, позволяет. И глядя на тот уровень, который показывают команды первой лиги, понимаю, что еще лет пять смог бы выходить на поле. Камнем преткновения в моей карьере стал переход в московское "Торпедо", который сорвался. Руководство два месяца меня атаковало по поводу трансфера, тогда я играл подмосковные "Химки". После окончания сезона я приехал в расположение "Торпедо", согласовали условия личного контракт. Там как раз произошла смена тренера, у руля встал Владимир Казаков. Я приступил к тренировкам, все бумаги должны были быть официально подписаны в течение ближайших дней. Но специалисты привезли в расположение коллектива сразу девять своих футболистов. После этого Казаков стал юлить, выдумывать всякие варианты, почему у нас не получится сотрудничать. Время на тот момент было уже упущено, многие команды укомплектовали себя.

Поступило неплохое предложение от воронежского "Факела", куда пришел работать Муханов. Да, у нас не было времени на полноценный сбор, но при хорошем подборе игроков показывали очень качественный футбол, находясь на первых строчках в своей зоне во второй лиге. Но в определенный момент президент клуба начал истерить по поводу его каких-то неудовлетворенных амбиций, убрав весь тренерский штаб. Перед зимним перерывов руководство собрало всех футболистов в Воронеже и сказало, что нам не стоит беспокоиться за свое будущее, никого не отпустят в другие команды. А в последний день отпуска мне позвонили и сообщили, что "Факел" в одностороннем порядке расторгает со мной контракт. Я оказался не одним таким – около семи игроков были в похожем ключе уволены.

– Суровый российский футбол….

– Да, он такой, согласен. Затем подвернулся у меня вариант с тверской "Волгой", пусть он и получился тоже негативным.

– Кстати, в "Википедии" вы до сих пор значитесь игроком этой команды.

– Да? Оригинально (улыбается). Окунувшись в атмосферу клуба, я был в ужасе от бытовых и остальных условий. Все, что сами смогли организовать, в то и играли. Посмотрев на это все, я попробовал еще найти для себя какие-то варианты. Но сейчас пошла такая тенденция, что коллективам больше нужные молодые с российским паспортом, чтобы он к тому же был опытным и все умел. Таких примеров у нас единицы, и их можно пересчитать по пальцам одной руки. Поэтому пришлось и резко закончить. Сейчас, в принципе, я нахожусь в тонусе, работая на должности играющего тренера клуба ЛФК "Школа мяча». Веду тренировочный процесс, по мере возможности в нем участвую, выхожу на поле.

– Не было ли желания летом попробовать снова вернуться в футбол?

– Желание периодически посещает, но чувствую, что стоит уже полностью переключиться на тренерское поприще. В том году были еще предложения относительно профессионального будущего. Из Крыма, например. Там тоже вроде бы амбиции большие, уговаривали меня на протяжении нескольких дней. Но там ведь не понятно, что их ждет в будущем. Симферопольской "Таврии", например, сейчас вот уже нет. Приглашали в "Солярис", который во второй лиге выступает. Но там надо было быть не только футболистом и помощником тренера, но и следить за дисциплиной. Но я такое отметал сразу.

– Как возник вариант со "Школой мяча"? Многие идут работать в более профессиональные команды, открывают свои школы или же не связываются с тренерским поприщем.

– Изначально этот коллектив позиционировал себя как группы дополнительного футбольного образования, куда я с супругой водил своего сына на тренировки, сейчас он занимается в ЦСКА. Там я познакомился с Александром Альповым – генеральным директором школы. Мы с ним пообщались по поводу разностороннего сотрудничества. Мне предложили играть за команду, а также попробовать себя в качестве тренера. Сейчас, кстати, мы собрали у себя полноценный ДЮСШ со всеми возрастами, а также взрослую команду мне передали. Где-то с февраля я заступил на должность играющего тренера. Летом планировали зайти во вторую лигу и с этим прицелом собирали себе состав, наигрывали связи. Но немножко у нас не получилось, были некоторые проблемы с инфраструктурой, еще было несколько моментов. Летом мы успешно трудоустроили семь футболистов. Пять из них сейчас во второй лиге, один – в дубле пермского "Амкара", и один, которого мы не успели заявить из-за его вьетнамского футбольного паспорта, отправился в Премьер-лигу Вьетнама. Мне кажется, что мы не потеряли в качестве игроков, провели неплохую селекцию.

– Планируете ли посещать тренерские курсы? Вы же амбициозный человек, хочется всегда большего.

– Как раз решаю вопрос по поводу обучения и получения лицензии. Я узнавал, что можно за счет моего бывшего профессионального статуса ступень детской лицензии перескочить. Пойду подавать документы на категорию В.

– Кроме "Школы мяча" что еще есть в вашей жизни? Может, бизнес какой-то? После завершения карьеры футболиста времени свободного должно стать побольше.

– Его не так уж и много. Помимо главной команды я контролирую тренировочный процесс в ДЮСШ, а также пристально слежу за обучением своего сына.

– Уже успели полностью переключиться с одной карьеры на другую?

– Думаю, что да. Это не совсем резко произошло, ведь сначала была вторая лига, где футбол не столь высокого уровня. Так что у меня было время, чтобы переключиться и все не оборвалось так резко, как у многих других людей. Сейчас в голове лишь тренировочный процесс, да и играть иногда получается. Так что в каше футбольной варюсь, пусть и с другими приправами.

– Если зимой поступит предложение, например, из "Химок", то какова вероятность того, что сорветесь? Или уже сознательно отгородите себя от возвращения в мир профессионального футбола?

– Провокационный вопрос. Думаю, что процентов 60, что скажу сам себе "стоп". Конечно, каждое предложение буду рассматривать и думать, но страница для меня уже перевернута. Да и у "Школы мяча" планы большие, до определенного уровня мы уже выросли, и нет особо большого смысла бросать все на данном этапе. У нас уже ряд футболистов созрел, чтобы попробовать себя на более высоком уровне.

– Нет ли в планах заключения сотрудничества с каким-то клубом? С теми же "Химками".

– Думаю, что это все в будущем. Если какой-то клуб изъявит желание, то мы будем только рады такому сотрудничеству. Игроки у нас действительно прибавляют и становятся качественными. Другое дело, что не все сейчас решают тренеры, так что не все они могут.

– Какой-то профит у команды есть за то, что она пристраивает своих футболистов?

– Пока только в сфере пиара. Сейчас к нам очень пристальное внимание со стороны более высоких коллективов. В третьей лиге мы уже считаемся одним из грандов.

– Планируете ли посещать тренерские курсы? Вы же амбициозный человек, хочется всегда большего.

– Как раз решаю вопрос по поводу обучения и получения лицензии. Я узнавал, что можно за счет моего бывшего профессионального статуса ступень детской лицензии перескочить. Пойду подавать документы на категорию В.