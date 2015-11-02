Ари – шикарен, «Локомотив» – ужасен, а «Мордовия» останавливает «Зенит». Каким был 14-й тур РФПЛ

<p><em>О несчастливом для «Спартака» «Матч ТВ», устрашающем пробуждении Ари, феномене «Локомотива» и тренерском таланте Гордеева – в обзоре 14-го тура от «Бомбардира».</em></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Матч тура. «Спартак» - «Урал»</strong></span></p> <p>1 ноября случилось историческое событие в мире спортивного телевидения. В этот день открылся «Матч ТВ». Дебюту нового канала особенно обрадовались спартаковские болельщики: сначала планировался показ хоккейного дерби «Спартака» и «Динамо», а сразу после него – футбольный матч красно-белых и «Урала». Этот день спартаковцы должны были запомнить надолго. В итоге так оно и получилось. В серии буллитов красно-белые, ведя в счете, уступили своим извечным соперникам из «Динамо». «В футболе точно отыграемся!» - приговаривали про себя болельщики, уходящие с ледовой арены «ВТБ».</p> <p><strong><a href="https:///articles/447119" target="_blank">Все на Матч. Что нужно знать о запуске нового спортивного канала</a></strong></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1446493852_Ребров.jpg" style="width: 720px; height: 480px;" /> </p> <p>В футболе все вышло еще хуже. К дебюту на «Матч ТВ» лучше подготовился «Урал», имевший по ходу игры несколько стопроцентных моментов. Вячеслав Подберезкин, Чисамба Лунгу и Херсон Асеведо обязаны были не раз поражать ворота Реброва. «Спартак» дважды спасла штанга, но на 80-й минуте аттракцион везения внезапно кончился. После позиционной ошибки юного защитника «Спартака» Ильи Кутепова, форвард «Урала» Асеведо выскочил один на один с Артемом Ребровым и пробил по воротам. Штанга, которую голкипер по ходу матча целовал не раз, вновь могла отразить удар. Но мяч все же разминулся с «подругой» Реброва и влетел в угол ворот. 0:1, и «Урал» на пару с «Ростовом» продолжает творить историю!</p> <p><strong><a href="https:///articles/447256" target="_blank">«Спартак» – «Урал» – 0:1. Фоторепортаж</a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Персона тура. Ари («Краснодар»)</strong></span></p> <p>«Ари, уходи!» - столь кричащий баннер вывесили болельщики «Краснодара» несколько туров назад. Игра бразильца на старте чемпионата стала одним из главных разочарований сезона. Визуально казалось, что Ари не хватает мотивации, из-за чего его действия на поле выглядели инфантильными. Но как только прессинг на него достиг максимума, бразилец за три матча наколотил четыре гола. Буквально за полмесяца форвард превратился из «ленивца» в одного из претендентов на звание лучшего бомбардира РФПЛ!</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8072437" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Игрок тура. Сергей Ткачев («Кубань»)</strong></span></p> <p>После малоприметного начала сезона экс-хавбек «Локомотива» неожиданно преобразился. Во многом это связано с приходом на тренерский мостик Сергея Ташуева, с которым «Кубань» демонстрирует более привлекательный футбол и результат. Ткачев стал одним из главных вдохновителей разгрома «Локо», поразив ворота Гилерме прямым ударом с углового! В Европе за последний год такой трюк удался разве что вингеру «Аталанты» Алехандро Гомесу: аргентинец поразил ворота «Карпи».</p> <p><strong><a href="https:///articles/447300" target="_blank">10 лучших голов прошедшего уик-энда</a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Скандал тура. Судейство Еськова</strong></span></p> <p>Сегодняшний «Амкар» – образец стабильности, которой так не хватало команде в предыдущих сезонах. Пермяки уверенно держат «на поводке» команды из зоны вылета и стабильно радуют своих болельщиков в домашних играх. Осенью на стадионе «Звезда» «Амкар» не проиграл ни одного матча, а в игре с «Тереком» была и вовсе одержана победа. По мнению грозненцев, незаслуженная. «В самом начале матча на мне был фол и стопроцентный пенальти. Не знаю, почему судья принял иное решение» - не скрывал своего возмущения форвард «Терека» Заур Садаев. Прими Еськов сторону нападающего, игра наверняка пошла бы по другому сценарию.</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8074567" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Разочарование тура. «Локомотив»</strong></span></p> <p>На старте сезона «Локомотив» являлся одним из самых тренерских и дисциплинированных клубов. То, что происходит с командой сейчас – в высшей степени труднообъяснимо. В матче с «Кубанью» москвичей настигло третье поражение подряд, и не просто поражение – самый настоящий позор! По итогам первого тайма на табло горели цифры 5:0. Чорлука и Логашов допускали детские ошибки, а Гильерме умудрился пропустить прямым ударом с углового! После матча игроки «Локо» нашли в себе силы подойти к болельщикам, вкратце обсудить сложившуюся ситуацию и извиниться. Футболисты пообещали непременно исправиться, вот только сделать это будет крайне сложно: впереди их ждет «Зенит».</p> <p><strong><a href="https:///articles/447244" target="_blank">Как «Локомотив» опозорился в Краснодаре (Видео)</a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Открытие тура. «Мордовия»</strong></span></p> <p>Матч «Зенит» – «Мордовия» не предполагал возможности двух исходов. Но стоило питерцам приберечь Халка, как от прежней летучей игры сине-бело-голубых остались лишь фрагменты. Дзюба и Шатов были далеки от себя настоящих, зато «Мордовия» выдала свой лучший матч в сезоне. Еще в бытность тренером «Сатурна» Гордеев приучил: его команды могут развалиться, но способны и героически терпеть до победного конца. Саранчане не сдались до финального свистка и даже имели шансы уехать из Питера с победой, но Янник Джало и Олег Власов свои моменты не использовали. Ничья 0:0, и беспроигрышная серия «Мордовии» достигла уже двух матчей!</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1446494821_Мордва.jpg" style="width: 720px; height: 509px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Результативность тура. 20 голов</strong></span></p> <p>Отметка 20+ в РФПЛ держится целый месяц! В этот раз она как никогда была близка к падению, ведь в первых двух матчах было забито лишь два мяча. Но голевое безумие в Краснодаре и очередное затмение голкипера «Анжи» Сергея Песьякова спасли ситуацию.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Символическая сборная</strong></span></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1446493744_Схем.jpg" style="width: 500px; height: 600px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Все результаты 14-го тура РФПЛ:</strong></span></p> <p><strong><a href="https:///online/81021" target="_blank">ЦСКА – “Уфа»</a> - 2:0 (<a href="https:///video/439" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/81025" target="_blank">«Зенит» - «Мордовия»</a> - 0:0 (<a href="https:///video/441" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/81018" target="_blank">«Крылья Советов» - «Краснодар»</a> - 0:4 (<a href="https:///video/455" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/81020" target="_blank">«Анжи» - «Рубин»</a> - 1:2 (<a href="https:///video/460" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/81024" target="_blank">«Кубань» - «Локомотив»</a> - 6:2 (<a href="https:///video/464" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/81023" target="_blank">«Спартак» - «Урал»</a> - 0:1 (<a href="https:///video/468" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/81022" target="_blank">«Амкар» - «Терек»</a> - 1:0 (<a href="https:///video/474" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/81019" target="_blank">«Ростов» - «Динамо»</a> - 1:0 (<a href="https:///video/475" target="_blank">видео</a>)</strong></p>