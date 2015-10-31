Как призрак Уго Чавеса отразил удар Фалькао и другие мистические истории о футболе

Футбол – спорт №1 во всем мире. Его популярность становится столь впечатляющей, что порой матчи приходят посмотреть призраки. В честь Хэллоуина "Бомбардир" отобрал пять случаев, когда привидения посещали игры и даже влияли на итоговый результат матча!

Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от "Бомбардира"

Призрак довел российских зрителей до бессонной ночи

66-я минута матча "Расинг" - "Ривер Плейт". Хозяева открыли счет и неторопливо готовились пробить штрафной. Куда сильнее торопился появившийся из воздуха призрак. Неопознанный объект, похожий на голого мужчину, совершил рывок вдоль боковой линии. По всей видимости, привидение обладало еще и большой выносливостью. Через минуту оно снова попало в камеру: на сей раз призрак бежал в обратную сторону с еще большей скоростью. Он словно не замечал людей и мчался сквозь них. В России матч "Расинга" и "Ривера" транслировался поздней ночью. Внимательные зрители потом бодрствовали еще долго...

Уго Чавес не дал забить Фалькао

"Уго Чавес часто является ко мне во снах и подсказывает, что делать. Он продолжает работать во благо Венесуэлы и на том свете", - заявил Николас Мадуро во время одного из своих выступлений. Многие посчитали президента сумасшедшим. Ровно до тех пор, пока не наступил отборочный матч к ЧМ-2014 Венесуэла – Колумбия. Хозяева долгое время выигрывали 1:0, но ближе к концу встречи стали прижиматься к своим воротам. На последних минутах провалом в обороне венесуэльцев воспользовался Радамель Фалькао. "Эль Тигре" пробил точно под перекладину, но мяч в последний момент изменил траекторию и ударился о каркас ворот. Телеповтор эпизода шокировал всех. Особо впечатлительные, поговаривают, даже попали в больницу. Удар Фалькао отразил призрак Чавеса, принявший удар на себя.

Привидение присоединилось к свиданию Гарая с его женой

Ничто не предвещало беды. Эсекьель Гарай вместе со своей женой Тамарой отдыхал в петербуржской квартире. Во время боев подушками Эсекьель решил сфотографировать свою любимую. Девушка попросила защитника "Зенита" показать фото, чтобы посмотреть, хорошо ли она получилась. Но полюбоваться собой Тамара толком не смогла: в снимок попал кровавый призрак. Судя по фотографии, Эсекьель обладает отменным чувством юмора: ему удалось рассмешить как жену, так и неопознанный объект. К присутствию "третьего лишнего" Гарай отнесся спокойно. А вот Тамаре призрак показался несимпатичным, и она довольно долгое время не могла прийти в себя.

Скоропостижно скончавшийся мальчик продолжал ходить на матчи "Порту"

На 82-й минуте матча "Порту" - "ПСЖ" будущая звезда мадридского "Реала" Хамес Родригес открыл счет. Колумбиец пошел праздновать гол к своей трибуне. На ней помимо обычных болельщиков радовался мальчик-призрак. Фотография, сделанная Associated Press, буквально леденила душу. Желтые португальские издания сделали вывод, что этот мальчик скоропостижно скончался, но все равно продолжает приходить на матчи "Порту". Иностранные СМИ утверждали, что это вовсе не мальчик, а бабушка, не успевшая вовремя вскочить со своего места. Кто это был на самом деле, доподлинно неизвестно.

Привидение напугало всю Боливию

Латинская Америка по праву может претендовать на звание родины призраков. Один из них посетил матч чемпионата Боливии, состоявшийся 17 апреля 2014 года. Не замечая стюардов и болельщиков, призрак прорвался сквозь них и спустя 30 секунд скрылся где-то вдали. Местная пресса вспомнила, как неопознанные объекты якобы убивали уфологов в Британии и США в конце 80-х и даже призвала быть осторожнее на матчах боливийского чемпионата.