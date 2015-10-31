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Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
Дмитрий Проскурин
31 октября 2015, 13:15
10
Перед Днем всех Святых "Бомбардир" проверяет, умеют ли звезды мирового футбола маскироваться.
Англия. Премьер-лига
Тест
Челси
Арсенал
Барселона
Ливерпуль
Пуйоль Карлес
Уолкотт Тео
Крауч Питер
Азар Эден
Оспина Давид
Клюйверт Патрик
Комментарии (10)
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Файдаэн_Шаз
1446221850
Как понять, знаете ли вы футболистов? Показать их фотографии не на работе.
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0
dzvinka
1446227087
1/10 ахаха, прикольно было
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0
vanesss1981
1446230532
от балды-6\10 "Точный"
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0
Alex Y
1446231345
2/10
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0
johnny983
1446232099
7/10
Ответить
0
Gwynbleidd
1446234620
4 точных, рядовой зомби (((
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0
El_Chori
1446264616
5/10
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0
Foxitkuban
1446269744
9/10 Норм.
Ответить
0
алекс88
1446316941
9/10
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0
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