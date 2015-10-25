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    10 эпичных фанатских забегов по футбольному полю


    0
    Голосов: 0
    25.10.2015 19:20
    Сегодня на матче «Динамо» - «Спартак» в перерыве выбежал болельщик и спровоцировал беспорядки. Но этот случай отнюдь не самый запоминающийся. «Бомбардир» представляет вам подборку из 10 появлений фанатов на поле, которые вошли в историю футбола.

    Сегодня на матче "Динамо" - "Спартак" на поле в перерыве выбежал болельщик и спровоцировал беспорядки. Но этот случай отнюдь не самый запоминающийся. "Бомбардир" представляет вам подборку из 10 появлений фанатов на поле, которые вошли в историю футбола.

    Матч: "Сатурн" - "Спартак"
    Турнир: Чемпионат России
    Год: 2009
    В чем эпичность: Забил пенальти одному из самых надежных вратарей первенства

    Матч: "Петролул" - "Стяуа"
    Турнир: Чемпионат Румынии
    Год: 2011
    В чем эпичность: Сломал челюсть защитнику гостей

    Матч: "Блэкпул" - "Фулхэм"
    Турнир: Чемпионшип
    Год: 2015
    В чем эпичность: Фанат выбежал в парике и розовом платье

    Матч: "Локомотив" - "Бешикташ"
    Турнир: Лига Европы
    Год: 2015
    В чем эпичность: Фанат смог вернуться на сектор

    Матч: "Манчестер Юнайтед" - "Ювентус"
    Турнир: Товарищеский матч
    Год: 2013
    В чем эпичность: Его поймал сам Бэкхем

    Матч: "Барселона" - "Бавария"
    Турнир: Товарищесский матч
    Год: 2007
    В чем эпичность: Джимми Джамп всегда эпичен

    Матч: "Лорьян" - "Бастия"
    Турнир: Кубок Франции
    Год: 2002
    В чем эпичность: Отпраздновал кубок вместе с командой

    Матч: "Аякс" - "АЗ Алкмаар"
    Турнир: Кубок Голландии
    Год: 2011
    В чем эпичность: Драка с вратарем + тренер увел команду с поля

    Матч: "Локомотив" - "Спартак"
    Турнир: Чемпионат России
    Год: 2008
    В чем эпичность: Прочувствовал на себе жесткость Радослава Ковача

    Матч: "Шеффилд" - "Лидс"
    Турнир: Чемпионшип
    Год: 2012
    В чем эпичность: Воскресил дух старой-доброй Англии

     
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный сайт «Зенита»
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии (3)
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    ArtMan91
    1445791568
    дементьев ваще неодекват
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    dimar
    1445794925
    Только полностью безмозглые дегенераты могут выбегать на поле
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    toxa187
    1445796129
    Болельщик голландского футбольного клуба "Аякс" приговорен к тюремному заключению на срок четыре месяца за нападение на вратаря АЗ во время матча этих команд в Кубке Голландии. Такое решение 29 декабря вынес голландский суд, пишет британское издание The Daily Mail. Болельщику 19 лет, его имя указано как Весли ван дер В. Инцидент с участием фаната "Аякса" и вратаря АЗ Эстебана Альварадо произошел 20 декабря. В первом тайме матча 1/8 финала Кубка Голландии болельщик выбежал на поле и попытался ударить голкипера. Альварадо сумел уйти от удара и повалить фаната на землю. Затем вратарь дважды ударил болельщика ногой, после чего в конфликт вмешались стюарды. Главный арбитр матча показал Альварадо красную карточку. На поле возник конфликт, и тренер АЗ Герт Ян Вербек увел команду с поля, объяснив свое решение тем, что продолжать матч - небезопасно для его игроков. Игра была прервана на 36-й минуте при счете 1:0 в пользу "Аякса". 28 декабря Федерация футбола Голландии (KNVB) приняла решение полностью переиграть матч со счета 0:0. Красная карточка, показанная Альварадо, была аннулирована. Что касается болельщика, то он получил не только четыре месяца тюрьмы, но и два месяца условно. По решению суда, в течение ближайших двух лет он должен отмечаться в полиции во время всех матчей "Аякса", АЗ и сборной Голландии. "Аякс" запретил фанату посещать матчи команды в течение 30 лет.
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