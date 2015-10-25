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    Фанат «Спартака» подрался с ведущим «Динамо ТВ»

    В перерыве матча 13-го тура Российской футбольной Премьер-лиги "Динамо" - "Спартак" с трибуны красно-белых на поле выбежал болельщик и начал провоцировать фанатов бело-голубых. После чего его попытались остановить один из сотрудников "Динамо" и ведущий "Динамо ТВ", а также диктор игры Дмитрий Дерунец. Произошла небольшая стычка, в ходе которой фанат нанес Дерунцу несколько ударов.

    В итоге болельщика удалось урезонить, но по пути в подтрибунное помещение он получил пинка от динамовского ведущего, после чего спартаковская часть зрителей центральных секторов освистала диктора и стала бросать в него на поле стаканы и другие посторонние предметы.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.10.2015 15:26
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +295

      dudarik 25 октября 2015, 20:55

      Пес ментовский встретить бы тебя на улице один на один....г.а.н.д.о.н

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19

      ArtMan91 25 октября 2015, 19:15

      нужно было ему сильнее пня выписать,ибо нечего налетать на людей ,типичный аутист с трибун,ещё и сраптакафский

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      per4ik_aye 25 октября 2015, 18:37

      ну и чмо этот мусор

      1
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      Рейтинг: +1608

      кто там 25 октября 2015, 18:13

      свинюшка с портретом мясных на футболке выбежала похрюкать и получила пня по заднице. ха ха. ведущий красава

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      taj 25 октября 2015, 17:21

      мусор он и в АФРИКЕ мусор.

      2
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      Рейтинг: +26

      QAZ2821 25 октября 2015, 17:12

      согласен дерунец гавно

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +407

      18JG 25 октября 2015, 17:10

      Мусора - не люди! Браво, красно-белые!

      0
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      Рейтинг: +12

      Алессандро 25 октября 2015, 16:27

      Да технарь засчитать Спартаку за это. Чтобы болельщиков своих повоспитывали.

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 25 октября 2015, 16:23

      идиот

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +48

      makovei 25 октября 2015, 16:06

      ведущий "Динамо ТВ" трус

      3
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