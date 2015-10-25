Фанат «Спартака» подрался с ведущим «Динамо ТВ»

В перерыве матча 13-го тура Российской футбольной Премьер-лиги "Динамо" - "Спартак" с трибуны красно-белых на поле выбежал болельщик и начал провоцировать фанатов бело-голубых. После чего его попытались остановить один из сотрудников "Динамо" и ведущий "Динамо ТВ", а также диктор игры Дмитрий Дерунец. Произошла небольшая стычка, в ходе которой фанат нанес Дерунцу несколько ударов.



В итоге болельщика удалось урезонить, но по пути в подтрибунное помещение он получил пинка от динамовского ведущего, после чего спартаковская часть зрителей центральных секторов освистала диктора и стала бросать в него на поле стаканы и другие посторонние предметы.