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    Фанат «Спартака» подрался с ведущим «Динамо ТВ»

    В перерыве матча 13-го тура Российской футбольной Премьер-лиги «Динамо» – «Спартак» с трибуны красно-белых на поле выбежал болельщик и начал провоцировать фанатов бело-голубых. После чего его попытались остановить один из сотрудников «Динамо» и ведущий «Динамо ТВ», а также диктор игры Дмитрий Дерунец. Произошла небольшая стычка, в ходе которой фанат нанес Дерунцу несколько ударов.

    В итоге болельщика удалось урезонить, но по пути в подтрибунное помещение он получил пинка от динамовского ведущего, после чего спартаковская часть зрителей центральных секторов освистала диктора и стала бросать в него на поле стаканы и другие посторонние предметы.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.10.2015 15:26
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    Комментарии (15)
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    anri1703
    1445779390
    идиот
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    Алессандро
    1445779627
    Да технарь засчитать Спартаку за это. Чтобы болельщиков своих повоспитывали.
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    18JG
    1445782204
    Мусора - не люди! Браво, красно-белые!
    Ответить
    QAZ2821
    1445782358
    согласен дерунец гавно
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    taj
    1445782866
    мусор он и в АФРИКЕ мусор.
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    кто там
    1445785996
    свинюшка с портретом мясных на футболке выбежала похрюкать и получила пня по заднице. ха ха. ведущий красава
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    per4ik_aye
    1445787459
    ну и чмо этот мусор
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    ArtMan91
    1445789741
    нужно было ему сильнее пня выписать,ибо нечего налетать на людей ,типичный аутист с трибун,ещё и сраптакафский
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    dudarik
    1445795706
    Пес ментовский встретить бы тебя на улице один на один....г.а.н.д.о.н
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    ologreds
    1694996930
    numo446451
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