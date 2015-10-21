ЦСКА сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед». Дайджест событий дня

Беккенбауэра подозревают в коррупции. Федун извинился за высказывания о Дзюбе. «Уфа» отправила в отставку Колыванова. Кержаков будет работать на «Матч ТВ». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

Выиграв три стартовых матча ЛЧ, «Зенит» повторил достижение «Спартака»

Обыграв "Лион" (3:1) в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, "Зенит" набрал девять очков и близок к выходу в плей-офф.

Таким образом, клуб из Санкт-Петербурга повторил достижение "Спартака" сезона-1995/96, второй из российских команд выиграв три стартовых матча турнира в группе.

Беккенбауэр вошел в список лиц, подозреваемых ФИФА в коррупции

Сегодня комитет по этике ФИФА должен обнародовать полный список лиц, подозреваемых в коррупции. Немецкое издание Bild утверждает, что в него вошел легендарный в прошлом футболист и тренер Франц Беккенбауэр.

Ранее немецкий журнал Spiegel сообщил, что функционер в 2000 году был в курсе передачи 10,3 миллиона швейцарских франков главой Adidas Робертом Луис-Дрейфусом организационному комитету на проведение чемпионата мира в Германии.

Федун: «Искренне сожалею о высказывании в адрес Дзюбы»

Владелец "Спартака" Леонид Федун сожалеет о своем эмоциональном высказывании в адрес бывшего игрока клуба Артема Дзюбы.

"Всегда видел в Дзюбе отличного игрока спартаковской школы. К слову, после возвращения из аренды в "Томи", настоял на том, чтобы с ним был подписан новый контракт на заметно улучшенных условиях.

Что касается сравнительно недавних событий, то сделал все от меня зависящее, чтобы Дзюба продолжил свою карьеру в "Спартаке". Но его выбор, увы, пал на "Зенит". Конечно, было очень обидно, ведь клуб очень много сделал для его воспитания.

В общем, всегда старался поддерживать Артема и верил в него, как в потенциального лидера "Спартака". Хотя далеко не все в клубе были со мной согласны. Его же сегодняшняя результативная игра за сборную страны лишний раз подтверждает мою правоту.

Мои слова о нем? Это просто эмоции после неудачного матча моей команды. Эмоции, о которых искренне сожалею", – признался Федун.

Колыванов уволен из «Уфы»

Футбольный клуб "Уфа" и Игорь Колыванов по обоюдному согласию сторон прекратили сотрудничество. Кроме Колыванова в отставку отправлен и его помощник Виктор Лосев.

На пост главного тренера "Уфы" назначен Евгений Перевертайло, который ранее работал с командами "Сигнал" ( Изобильный), СКА (Ростов-на-Дону), ФК "Астрахань", "Машук-КМВ"(Пятигорск), ФК "Нижний Новгород", "Балтика"(Калининград) и "Тосно" (Ленинградская обл).

Кержаков станет ведущим на телеканале «Матч-ТВ»

Бывший форвард сборной России Александр Кержаков станет ведущим на телеканале "Матч-ТВ".

"Я с радостью принял предложение стать ведущим канала и присоединиться к "звездной команде" ведущих. Постараюсь приложить все свои усилия для популяризации футбола в нашей стране.

Все мы помним название фильма "О спорт - ты мир!", и это стало крылатой фразой. Но ведь именно спорт, стремление победить, добиться высоких результатов объединяет всех без исключения. Уверен, что совместно с творческой командой "Матч-ТВ" мы обязательно придумаем интересный телевизионный проект о футболе. И не исключено, что это будет реалити-шоу", - заявил Кержаков.

Напомним, что Кержаков является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. На его счету в различных турнирах 224 мяча. В составе "Зенита" он провел 368 матчей, забив 160 мячей.

«Палермо» не нужен Натхо

Спортивный директор "Палермо" Мануэль Геролин опроверг интерес своего клуба к полузащитнику ЦСКА Бибрасу Натхо.

"Мы говорим о хорошем игроке, но нас это не касается. Мы никогда не делали запросы в адрес ЦСКА. Эта тема закрыта", - заявил Геролин.

В текущем сезоне Натхо провел в Премьер-лиге девять матчей, отметившись в них двумя голами и одной желтой карточкой.

Азар готов перейти в «Реал»

Полузащитник "Челси" Эден Азар ближайшим летом может продолжить свою карьеру в испанской Примере в составе мадридского "Реала". В текущем сезоне футболист сборной Бельгии перестал считаться твердым игроком основы лондонского клуба.

Азар провел с начала сезона в Премьер-лиге девять игр, в которых он забил один гол, отдал две результативные передачи, а также отметился предупреждением. В Лиге чемпионов он трижды появлялся на поле, но результативных действий на свой счет не записал.

«Барселона» снова несет кадровые потери

Полузащитник "Барселоны" Серхи Роберто выбыл из строя на срок от одной недели до десяти дней.

Футболист получил повреждение в матче третьего тура Лиги чемпионов против БАТЭ (0:2). Роберто был заменен на 17-ой минуте, а сегодня он прошел медицинское обследование.

Сообщается, что осмотр выявил у игрока повреждение подколенного сухожилия левой ноги. Врачи ожидают, что восстановление займет от семи до десяти дней.

Это значит, что Серхи Роберто не сыграет в Примере с "Эйбаром", а также в Кубке Короля с "Вильяновенсе".

В тренерском штабе «Спартака» возникли разногласия

В тренерском штабе "Спартака" возникло недопонимание между Дмитрием Ананко и Егором Титовым.

Сообщается, что разногласия обычно касаются определения состава на игру, а также селекционной деятельности. При этом главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев чаще всего принимает сторону Титова, что отражается на настроении Ананко и сказывается на атмосфере внутри команды, а также непосредственно на игре. Об этом сообщает источник в клубе.

"В последнее время Ананко все чаще выглядит недовольным, стал раздражительным и безынициативным. У специалиста пропали огонь в глазах, желание, азарт. Очевидно, что постепенно пропадает и мотивация работать на благо клуба, так как его позиция и мнение по той или иной ситуации практически никогда не воспринимаются коллегами по тренерскому штабу. Со временем это может вылиться в серьезный конфликт, и, чтобы избежать его, в случае, если в течение ближайшего времени ситуация никак не поменяется, Ананко не исключает, что ему придется покинуть тренерский штаб красно-белых", - говорит источник.

Лига чемпионов. ЦСКА и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью

В матче третьего тура Лиги чемпионов ЦСКА и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью. Счет в игре открыли армейцы: Думбия добил мяч в ворота после того, как Еременко не реализовал пенальти. На 65-ой минуте Марсьяль восстановил равновесие, которое продержалось до финального свистка.

Напомним, в этой группе также выступают "Вольфсбург" и ПСВ.

Лига чемпионов. Группа B. 3-й тур

ЦСКА (Россия) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 1:1 (1:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Думбия, 15; 1:1 – Марсьяль, 65.

ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Игнашевич, В. Березуцкий (А. Березуцкий, 41), Щенников, Вернблум, Тошич, Дзагоев (Цауня, 86), Еременко (Панченко, 83), Муса, Думбия.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Джонс, Рохо (Блинд, 64), Швайнштайгер (Феллаини, 66), Шнейдерлин, Лингард (Депай, 79), Эррера, Марсьяль, Руни.

Предупреждения: Эррера, 80; Феллаини, 90; Вернблум, 90.

Виктория Демченко: «Для выхода из группы у ЦСКА есть все»

Состоялись очередные матчи Лиги чемпионов

Матчи 3-го тура Лиги чемпионов подарили зрителям много голов и интересных результатов. Мадридский «Атлетико» в родных стенах разгромил «Астану» (4:0). «Галатасарай» смог взять три очка в противостоянии с «Бенфикой» (2:1). Все подробности и результаты остальных матчей можно посмотреть ниже по ссылкам.

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