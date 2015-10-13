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  • Александр Панов: «Слуцкому по силам совмещать посты в ЦСКА и сборной»

Александр Панов: «Слуцкому по силам совмещать посты в ЦСКА и сборной»

<p><em>Экс-нападающий сборной России Александр Панов в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» оценил итоги матча национальной команды с Черногорией и высказал свое мнение относительно будущего главного тренера Леонида Слуцкого.</em></p> <p>- У меня остались хорошие эмоции от поединка с черногорцами. Переполняет гордость за нашу страну, что мы будем участвовать в финальной части чемпионата Европы – очень престижного турнира. Безусловно, результат встречи с черногорцами радует. Да, есть какие-то моменты, которые можно отнести к минусам, но была поставлена задача отобраться на Евро-2016, и она успешно выполнена. Ребята проделали большую работу, взяли очки в принципиальной игре. Они молодцы!</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/445179" target="_blank"><strong>Умницы и умники. Как сборная России наконец-то не облажалась</strong></a></p> <p><strong>- Со стороны показалось,  что россияне сильно провели первую половину матча, а вот во второй несколько сдали…</strong></p> <p>- Думаю, что это не было решением тренерского штаба играть по счету. Наши футболисты молодцы, забили два мяча в первой половине. Особенно гол Кузьмина понравился, Олег классно реализовал свой момент. Рад и за Кокорина, что ему удалось отличиться. Понятно, что такой результат нас устраивал, и команда как бы «успокоилась», тем самым дав возможность сопернику проявить себя на поле. Но не скажу, что у ворот Игоря Акинфеева было много опасных моментов. Соперник немножко огрызался, но не более того. Сборная России хотела забить еще, но не получилось.</p> <p><strong>- Многие отмечают в рядах нашей команды Олега Кузьмина, который провел свою дебютную игру в стартовом составе и смог отличиться. Что скажете по этому поводу?</strong></p> <p>- А вот я бы не стал кого-либо выделять. Да, Кузьмин провел яркий матч, и тому подтверждение забитый мяч, который был важен для нашей команды. Все сыграли достаточно хорошо, на своем привычном уровне. Кто-то более ярко, кто-то менее. Мы соскучились по таким положительным эмоциям!</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/445169" target="_blank"><strong>Сборная России вышла на Евро-2016!</strong></a></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444736847_AD7D0183 copy.jpg" style="height:480px" /></p> <p><strong>- Наш единственный легионер в команде – Денис Черышев – провел с черногорцами всего пять минут. Стоит ли игроку тренерскому штабу  больше доверять игроку «Реала»?</strong></p> <p>- Черышев талантливый футболист, и если он и дальше будет прогрессировать, то станет заметным персонажем в рядах нашей национальной команды. Ему не хватает игровой практики в своем клубе, ведь сидеть на замене в «Реале» - это практически не оставляет шансов россиянину проявить себя. Надо уже что-то решить с его арендой в другой клуб. Когда он играл в «Вильярреале» и «Севилье», то был очень хорош и полезен. Тренерский штаб не может рассчитывать на игрока на все 100 процентов, если он не выходит на поле в своeм клубе.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/445076" target="_blank"><strong>Самый любимый игрок сборной России. Рейтинг читателей «Бомбардира»</strong></a></p> <p><strong>- Черногорцы смогли чем-то удивить? Понятно, что не было Мирки Вучинича и Стевана Йоветича, которые представляют основную атакующую мощь балканской дружины, но все же.</strong></p> <p>- Не скажу, что они чем-то удивили. Команда с потенциалом, у которой есть определенные возможности. Но тяжело играть без своих лидеров, поэтому они особо ничего и не продемонстрировали в понедельник на «Открытие Арене». Тем более у них отсутствовала мотивация.</p> <p><strong>- Сборная России уже решила свою задачу с попаданием на Евро-2016, а ряду коллективов еще предстоит пройти через стыковые матчи. За кого-то будете переживать в этих баталиях?</strong></p> <p>- На данном этапе ни за кого, кроме России, переживать не хочу. Подождем финального этапа ЧЕ-2016, там уже и можно будет выделить какие-то еще сборные.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444736884_AD7D9715 copy.jpg" style="height:480px" /></p> <p><strong>- Ходят разговоры о том, что сейчас делать с Леонидом Слуцким…</strong></p> <p>- А чего тут обсуждать? Я считаю, что Леонид Викторович достоин, чтобы и дальше руководить сборной России. Он показал, что менталитет страны важнее всех иностранных специалистов. Хотя стоит отдать должное и Фабио Капелло, при котором мы поехали на чемпионат мира. Он дал импульс нашим специалистам, активизировал их. Но что будет дальше – это вопрос к руководству РФС.</p> <p><strong>- Разделяете ли точку зрения о возможности совмещения постов в клубе и сборной?</strong></p> <p>- Думаю, что совмещать вполне возможно, и ничего в этом страшного нет. Леонид Викторович достаточно опытный тренер, к тому же наша национальная команда не так часто играет, чтобы за ней конкретно надо было следить. Практически все кандидаты в сборную у нас выступают в национальном чемпионате, что является большим плюсом для тренерского штаба. Считаю, что совмещение постов по силам Слуцкому.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/445214" target="_blank"><strong>Россия – Черногория – 2:0. Фоторепортаж</strong></a></p>

Отборочные матчи к ЧЕ-2016 Европа Россия Черногория Кузьмин Олег Вучинич Мирко Кокорин Александр Йоветич Стеван Панов Александр Слуцкий Леонид Мутко Виталий
Комментарии (5)
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prtcs
1444741700
Правильно говорит "Думаю, что совмещать вполне возможно, и ничего в этом страшного нет. Леонид Викторович достаточно опытный тренер, к тому же наша национальная команда не так часто играет, чтобы за ней конкретно надо было следить. Практически все кандидаты в сборную у нас выступают в национальном чемпионате, что является большим плюсом для тренерского штаба. Считаю, что совмещение постов по силам Слуцкому." Он молодой, здоровый, энергичный и не дело сидеть и ждать когда будет играть сборная. Пускай и дальше оттачивает свое мастерство в клубе и сборной.
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westerose
1444748755
Как много болтунов и трепачей появилось после выхода сборной на Евро 2016, которые знают что Слуцкому по силам а что нет. А если бы сборная не вышла, они же плевались бы и кричали гнать надо такого специалиста.
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