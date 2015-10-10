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  • Егор Еремеев: «Чтобы перейти в «Арсенал», Кокорин свои моменты, как с Молдавией, должен забивать»

Егор Еремеев: «Чтобы перейти в «Арсенал», Кокорин свои моменты, как с Молдавией, должен забивать»

<p><em>Нападающий сборной России по пляжному футболу Егор Еремеев в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» прокомментировал победу национальной команды над Молдавией в отборочном матче к чемпионату Европы-2016.</em></p> <p>- Не скажу, что команда Леонида Слуцкого играла блекло. Просто во встрече с Молдавией нам необходим был результат, надо было просто брать три очка. Это было самое важное. Игра забудется, а счет останется. Теперь нам осталось набрать всего одно очко, чтобы оказаться на чемпионате Европы.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/444904" target="_blank"><strong>Сборная России обыграла Молдавию, Дзюба снова забил</strong></a></p> <p><strong>- Отсутствие ключевых футболистов в составе молдаван как-то сказалось на игре нашего соперника? Не было Епуряну, Гацкана.</strong></p> <p>- Да, эти ребята в национальной команде занимают ключевые позиции. Тот же Епуряну в Москве забил нам гол, сравняв счет. А Гацкан – это такой мотор Молдавии. Считаю, что потери украли у сборной процентов 30 от их потенциала. Но счет по игре.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444463002_image.orig.76868.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><strong>- Почему нам пришлось так долго ждать голов? Многие ожидали, что уже в первом тайме пойдут мячи, но не сложилось.</strong></p> <p>- Я, кстати, был уверен, что Александр Кокорин отличится, прямо вот стопроцентная уверенность была во мне. Особенно после того, как вместо Смольникова появился Кузьмин. Олег такую передачу отдал нападающему «Динамо»… Но Саша пробил мимо ворот. Сейчас его активно сватают в лондонский «Арсенал». Значит, такие моменты он должен был реализовывать, чтобы в будущем уехать в Англию.</p> <p><strong>- Этот матч должен был быть дополнительной мотивацией для Кокорина, ведь на игре, вероятно, были и скауты других клубов?</strong></p> <p>- Да, я так считаю. Был уверен, что Кокорин проведет его на высочайшем уровне, так как он очень качественный исполнитель.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/444888" target="_blank"><strong>Молдавия – Россия - 1:2. Онлайн событий дня</strong></a></p> <p><strong>- Стоило ли тренерскому штабу с первых минут выпускать на поле Смольникова, зная, что он не так давно восстановился от травмы? В итоге его пришлось менять еще в первой половине противостояния.</strong></p> <p>- Тренерский штаб, думаю, совещался и понимал, что такое может произойти. Появление Комбарова планировалось, так как выбыл Жирков. Выбор на данной позиции был весьма ограничен, поэтому Слуцкий пошел на риск и поставил Смольникова.</p> <p><strong>-  С выходом Кузьмина сборная России стала более остро играть впереди.</strong></p> <p>- <a href="https:///news/444914" target="_blank">Просто Смольников был недолеченный</a>. Когда Игорь в полном порядке, то носится, как угорелый. Улучшенный вариант молодого Анюкова. Но Кузьмин провел встречу очень достойно, и, как вы уже сказали, обострил игру нашей команды.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444462920_image.orig.76858.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><strong>- Снова подопечные Леонида Слуцкого пропустили не слишком обязательный гол…</strong></p> <p>- Да, голишко получился из неоткуда. Мне кажется, что Молдавия не наиграла на этот мяч, но моменты они все же создавали. По игре вырисовывалось то, что россияне скорее забьют третий гол, чем пропустят в свои.</p> <p><strong>- Чего теперь ждать от соперничества с Черногорией? Стоит ли ждать каких-то изменений в составе?</strong></p> <p>- Если Дзагоев успеет восстановиться, то, скорее всего, он может появиться на поле вместо Павла Мамаева. Но мне кажется, что тренерский штаб не будет ничего придумывать и воспользуется теми игроками, которые выходили на поле с Молдавией.</p> <p><strong>- То есть пока точно одна вынужденная замена, так как Смольников «вылетел»?</strong></p> <p>- Да, пока такая явная замена будет. Плюс Кузьмин себя очень хорошо зарекомендовал, так что не имеет смысла ему не довериться и в игре с Черногорией.</p> <p><strong>- Кого стоит опасаться из стана предстоящего соперника?</strong></p> <p>- Стеван Йоветич – это один из самых опасных футболистов сборной Черногории. Отмечу и защитника Стефана Савича. В составе хоть и нет Мирко Вучинича, но легко нам все равно не будет. Черногорцы «покусаются».</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/444911" target="_blank"><strong>Испания и Швейцария вышли на Евро-2016. Агуэро получил тяжелую травму</strong></a></p>

Отборочные матчи к ЧЕ-2016 Россия Молдавия Жирков Юрий Кузьмин Олег Мамаев Павел Епуряну Александр Смольников Игорь Дзагоев Алан Кокорин Александр Йоветич Стеван Гацкан Александр Савич Стефан Слуцкий Леонид
Комментарии (7)
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Вомбат
1444465918
"Был уверен, что Кокорин проведет его на высочайшем уровне, так как он очень качественный исполнитель." Этот "эксперт" смотрел процент брака у Кокорина в матчах этого сезона? Не только вчера...
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koka7751
1444466681
Играли как при Капелло, невыразительно. С такой игрой можем проиграть Черногории. А, вообще, удачи!
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Antilimit
1444473341
Уж если Аршавин не прижился в Арсенале,то что там делать этому полену...
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Serjoga
1444474489
Кокорин качественный исполнитель? Не смешите! Когда последний раз он забивал? Ну нельзя в сборную привлекать человека только за его былые заслуги! Ну не отрабатывает он свои 5 лимонов в клубе и в сборной загубил все что можно!
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sour12
1444475074
не очень понятно почему кокорина поставили,столько потерь неточных пасов пасов вборьбу нереализованые моменты где головой бил это 100% момент был просто надо было не на красоту бить ударяя головой по мячу, а зряча глядя на ворота и вратаря перекинуть мяч в ворота. КОКОРИН ЭТО ТАЛАНТЛИВЫЙ БЕЗДАРНЫЙ ИГРОК, не очень ясно почему СМОЛОВА вместо него со старта не выпустили он играет гораздо обдуманей и реализовывает моменты.какой он гол последний забил просто качнул защитника рывком и точно в обвод пробил не сильно в пустой угол, вот это мастерство а не ПИЖОНСТВО КАКОРИНА.
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sined1951
1444492009
Что победили-хорошо. К сожалению, с такой игрой на чемпионате Европы делать нечего.
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Sneige
1444501405
Кокорин вообще удивил, причем в худшую сторону, ни паса нормального дать не может, не забить с пары метров, с такой игрой ему место в ФНЛ, а не АПЛ! А забыл сказать, это была лишь Молдавия!!!!!!
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