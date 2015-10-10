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  • Испания и Швейцария вышли на Евро-2016. Агуэро получил тяжелую травму

Испания и Швейцария вышли на Евро-2016. Агуэро получил тяжелую травму

<p><em>Сборная России обыграла Молдавию. Арбитры в РФПЛ не получают зарплату. Руни получил «Золотую бутсу». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Руни получил «Золотую бутсу»</strong></span></p> <p>Нападающий сборной Англии <strong><a href="https:///player/3673" target="_blank">Уэйн Руни</a></strong> получил "Золотую бутсу", вручаемую лучшему бомбардиру национальной команды.</p> <p>Церемония вручения награды состоялась перед стартом матча отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года между сборными Англии и Эстонии.</p> <p>Напомним, на данный момент в активе Руни 50 голов за сборную Англии.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Арбитры в РФПЛ с начала сезона не получают зарплату</strong></span></p> <p>Арбитры российской футбольной Премьер-лиги не получают гонорары за матчи с начала сезона-2015/2016.</p> <p>Сообщается, что арбитры Футбольной национальной лиги получили часть выплат, а арбитры РФПЛ не получили гонораров за матчи. Напомним, что с начала сезона прошло 11 туров.</p> <p>Согласно регламенту лиги, размер вознаграждения за судейство одной встречи составляет:</p> <p>– судье – 90 000 рублей;</p> <p>– каждому из помощников – 45 000;</p> <p>– резервному судье – 8 700.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>На распространение «Матч ТВ» выделят 850 миллионов</strong></span></p> <p>По сообщению "Ведомостей", в 2016 году на распространение "Матч ТВ" холдинг "Газпром-медиа" получит 850 миллионов рублей от правительства России.</p> <p>Сумма затрат бюджета на СМИ при этом снизится на 1,1 миллиарда рублей. Напоминаем, что телеканал "Матч ТВ" начнет свое вещание 1 ноября.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Агуэро получил тяжелую травму в матче с Эквадором</strong></span></p> <p>Нападающий <a href="https:///teams/arg" target="_blank">сборной Аргентины</a> <strong><a href="https:///player/2991" target="_blank">Серхио Агуэро</a></strong> получил тяжелую травму в матче против Эквадора. В одном из моментов он пытался принять мяч, но потянул мышцы задней поверхности бедра. Чтобы заменить Агуэро, его пришлось уносить с поля на носилках. Вместо него на 24-й минуте встречи вышел Карлос Тевес.</p> <p>Напомним, Агуэро перед матчем взял себе 10-й номер. Под ним выступал Лионель Месси, который ранее получил травму в матче Примеры с "Лас-Пальмасом" и сейчас проходит восстановительные процедуры.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444425980_Береза.jpg" style="height:405px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Сборная России обыграла Молдавию</strong></span></p> <p>Сборная России обыграла команду Молдавии в матче отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года. Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе российской команды отличились Сергей Игнашевич и Артем Дзюба. Сборная России набрала 17 очков в турнирной таблице группы G. Другие результаты нашей отборочной группы можно посмотреть <a href="https:///news/444905" target="_blank">здесь</a>.</p> <p><strong>Евро-2016. Отборочный турнир. Группа G. 9-й тур</strong></p> <p><span style="color:#008000"><strong>Молдавия – Россия – 1:2 (0:0) </strong></span><strong><a href="https:///online/66362" target="_blank">текстовый онлайн матча</a></strong></p> <p><strong>Голы:</strong> 0:1 – Игнашевич, 58. 0:2 – Дзюба, 78. 1:2 – Чеботару, 85.</p> <p><strong>Молдавия:</strong> Кошелев, Армаш, Жардан, Бордиян, Бургиу, Карп (Времеа, 71), Чеботару, Оника (Амброс, 79), Антонюк, Спэтару, Милинчану (Истрати, 89).</p> <p><strong>Россия:</strong> Акинфеев, А. Березуцкий, Д. Комбаров, Игнашевич, Смольников (Кузьмин, 27), Мамаев, Шатов, Денисов, Широков (Глушаков, 76), Кокорин, Дзюба (Смолов, 88).</p> <p><strong>Предупреждения:</strong> Комбаров, 43. Антонюк, 57. Мамаев, 75.</p> <p><strong><a href="https:///articles/444904" target="_blank">Сборная России обыграла Молдавию, Дзюба снова забил</a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Дзюба догнал Мюллера в бомбардирском зачете отбора Евро-2016</strong></span></p> <p>Нападающий сборной России <strong><a href="https:///player/207" target="_blank">Артем Дзюба</a></strong> забил гол в матче против Молдавии. Этот мяч стал восьмым для форварда в бомбардирском зачете квалификации Евро-2016. Тем самым Дзюба вышел на второе место и сравнялся с немецким форвардом Томасом Мюллером. Лидирует в этом зачете поляк Роберт Левандовски, на счету которого 12 мячей.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Cборные Испании и Швейцарии вышли на Евро</strong></span></p> <p>Испания<a href="https:///online/66453" target="_blank"> разобралась</a> с Люксембургом (4:0). Швейцария <a href="https:///online/66483" target="_blank">разгромила </a>Сан-Марино (7:0). Белоруссия неожиданно<a href="https:///online/66452" target="_blank"> оказалась сильнее </a>Словакии (0:1). Результаты других матчей можно посмотреть <a href="https:///news/444902" target="_blank">здесь</a>.</p>

Отборочные матчи к ЧЕ-2016 Европа Россия Молдавия Испания Швейцария Игнашевич Сергей Дзюба Артем Агуэро Серхио Руни Уэйн Слуцкий Леонид
Комментарии (1)
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Ronaldinho R10
1444434353
Автор тонко намекнул на "роковой" десятый номер...может быть..
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