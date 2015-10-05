Унижение от «Баварии» и провал «Шальке». Главные события 8-го тура немецкой Бундеслиги

Новые фокусы от Бернда Лено, восхождение менхенгладбахской «Боруссии» и относительная удача «Штутгарта». «Бомбардир» - о самых значимых событиях минувшего тура Бундеслиги.

Лено продолжает творить

А что творить – этот уже решайте сами. Сразу после того, как прочитаете: приехал, значит, «Аугсбург» в гости к «Байеру». Оба, скажем так, сезон начали на два с половиной подзатыльника, и сея дуэль должна была констатировать, кто же все-таки получит третий (с отдачей в сторону главного тренера, скорее всего).

Начали за здравие, обменявшись парочкой околоопасных выпадов в обе стороны, но затем за дело взялся Он – Бернд Лено. На 12-й минуте центральный защитник хозяев Жонатан Та расстается с мячом в сторону своего голкипера. До него метров 18, снаряд легонько приглаживает траву под собой, безмятежность на лицах «аптекарей».

И Лено. Пытаясь вынести мяч куда подальше, голкипер вытворил нечто похожее на то, что сделал Павел Погребняк в игре против ирландской национальной команды в далеком 2010-м. Только в более радикальном ключе: после удара вратаря (!) сборной (!!) Германии (!!!) мяч полетел в обратном направлении – точно в сетку. Автогол из разряда тех, что вставляют в нарезки самых нелепых моментов в истории футбола. И повезло еще, что «Байеру» в итоге удалось сравнять, иначе Лено пришлось бы спасаться из Леверкузена бегством.

«Бавария» деклассирует дортмундскую «Боруссию»

Читали уже об этом, небось? Нет? Ну ладно. Тогда внимайте: это история о том, как второй потенциальный претендент на корону мюнхенцев удалился с поля «Альянц-Арены», созерцая на табло ужасающие цифры: «5:1». Заслужила ли такого унижения «Боруссия» из Дортмунда? Пожалуй, нет. Но более уместен здесь другой вопрос: «А могла ли она вообще-то на что-то претендовать?»

И тоже нет. «Бавария» - это такая команда, которая стискивает соперника в кулаке и не отпускает, пока из него не вытечет весь сок. До самой последней капли. А после можно выбросить мякоть и шкурку, которая уже ни на что не способна – именно такой сценарий любители немецкого футбола могли лицезреть вчера в Мюнхене. Довольно быстро «красные» открыли счет и развили успех. И пусть Обамеянгу и удалось отквитать один мяч, но затем хозяева катком прокатились по сопернику, доведя счет до уничижительного - 5:1.

Менхенгладбах продолжает восхождение

Нет, Фавр, конечно, менеджер хороший. Но почему-то именно его уход сумел встряхнуть – иначе победу над грозным «Вольфсбургом» не назовешь. И ведь играли-то не самым выдающимся образом: до определенного времени «волки», которые на сей раз остались без своего дебрюйнезаменителя в лице Юлиана Дракслера, позиций сдавать не планировали.

Но буквально в конце встречи оборона гостей рухнула: сперва Нордтвейт на 75-й минуте открыл счет, а совсем скоро Траоре удвоил преимущество гладбахцев. Отныне «жеребята» находятся поодаль от подвала турнирной таблицы, а вот коллектив Хеккинга приблизился к аутсайдерам.

Возня в середине

Во второй раз за сезон «Штутгарту» удалось избежать негативного исхода. И это притом, что «шваабы» никогда не играли, спустя рукава, - подводила лишь реализация и неудачи в обороне. На сей раз к ним в гости пожаловал «Хоффенхайм» - столь же «удачливая» команда, что и хозяева «Мерседес-Бенц Арены».

И в этой битве неудачников победителя не было – да и разве могут тут быть победители? Вновь «Штутгарт» больше бил по воротам соперника, вновь больше владел мячом, но в итоге команды забили друг другу по два мяча и разошлись миром.

Впервые за долгое время победу одержал «Ганновер». Да так, что Цилеру не пришлось доставать мяч из собственных ворот. А ведь в соперниках у них был сам бременский «Вердер», который в прошлом сезоне едва-едва не забрался в еврокубки. Команда Виктора Скрипника была близка к победе, но саксонцам удалась одна голевая контратака, в результате которой Сане поразил ворота Видвальда.

Серьезный успех постиг в минувший уикэнд «Кельн». «Шальке» в текущем сезоне выступает блестяще, и если раньше команда болталась в середине турнирной таблицы, то теперь им удалось забраться аж на 3-е место. Но вот «козлы» не позволили им укрепить свои позиции, отправив в ворота Ферманна три безответных мяча.

Символическая сборная:

Все результаты 8-го тура Бундеслиги:

«Дармштадт» - «Майнц» - 2:3

«Боруссия М» - «Вольфсбург» - 2:0

«Ганновер» - «Вердер» - 1:0

«Герта» - «Гамбург» - 3:0

«Хоффенхайм» - «Штутгарт» - 2:2

«Ингольштадт» - «Айнтрахт» - 2:0

«Шальке» - «Кельн» - 0:3

«Бавария» - «Боруссия Д» - 5:1

«Байер» - «Аугсбург» - 1:1