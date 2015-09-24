10 самых безумных татуировок футбольных фанатов

Татуировки в футболе почти то же самое, что и уменьшительно-ласкательные словечки в отношениях – истинная демонстрация любви и преданности. Проигранное пари или желание продемонстрировать свою оригинальность – все это толкает футбольных болельщиков к безумнейшим татуировкам.

Таинственный взгляд Хорхе Сампаоли с ягодицы

Этим летом все чилийцы радовались триумфу своей сборной на Кубке Америки. И хотя все голосовые связки были сорваны, в Сантьяго раздавались одинокие голоса некоторых жителей. Особенно четок был голос болельщика, который перед соревнованием пообещал на своей странице в Facebook набить изображение Хорхе Сампаоли, тренера национальной команды, себе…на ягодицу.

Спустя несколько дней после финала кубка, Сталин Хофре – это настоящее имя фаната – показал миру свою филейную часть с изображенной на правой ягодице головой Сампаоли. "Весь процесс занял 4 часа. Мне было не больно, хотя зона, на которую наносили тату, довольно нежная", - успокоил своих поклонников любитель тату.

Лига без чемпиона

В сезоне 2009-2010 "Манчестер Сити" наконец-то приблизился к большой английской четверке. Конечно, фанаты "горожан" принялись мечтать о континентальном лидерстве. На фотографии представлен болельщик, который не сомневался в победе "Сити" в розыгрыше Лиги чемпионов. Но не повезло. Команда под руководством Роберто Манчини завершила чемпионат на пятом месте, а в самой ЛЧ все закончилось еще хуже. "Горожане" проиграли киевскому "Динамо" и вылетели в 1/16 Лиги Европы. Интересно, как после этого провала болельщик оправдывал свое тату?

Андрес Эскобар. Память на коже

Среди всех мучеников, известных в истории футбола, самым запоминающимся является Андрес Эскобар. Во время Кубка мира 1994 года защитник колумбийцев в матче с США имел несчастье забить гол в свои ворота, который стал решающим. Матч закончился проигрышем Колумбии со счетом 1:2. Несколько дней спустя Андрес был найден мертвым на парковке. В него было выпущено 12 пуль, каждую из которых убийца сопровождал выкриком "Гол". Неудивительно, что молодой колумбийский болельщик решил сделать особенную татуировку в память об Эскобаре. В 2010 году он набил на своем теле форму "Атлетико Насьональ" с игровым номером этого футболиста.

Демон с "Элланд Роуд"

Будучи настоящей иконой английский футбольных трибун в течение многих лет, этот фанат клуба "Лидс Юнайтед" не шутит, говоря о своей любви как к "павлинам", так и к "трем львам" (к национальной сборной). Весь его образ напоминает смесь Виктора Зсазса и "Желтого Ублюдка" из "Города грехов", что интригует и пугает одновременно. Чтобы полюбоваться на "татуированного фаната из Лидса", придется доехать до "Элланд Роуд" и, может быть, познакомиться с знаменитыми местными копами. И со слезоточивым газом, если повезет. А вдруг.

Капитан Тотти и "утиные" губы

В прошлом январе, Франческо Тотти помог "Роме" не проиграть в дерби, забив два мяча. После своего второго гола римский капитан отправился к фанатской трибуне и, включив фронтальную камеру на телефоне, сделал легендарное селфи. Безумный поступок, который решил увековечить болельщик "волков". На его теле теперь изображен Тотти, делающий селфи. Что за тотальное увлечение "себяшками"?

CTRL+C – CTRL+V

Чрезмерная любовь бразильцев к своим клубам порой доходит до фетишизма. Свидетельством этого является фанат клуба "Сантос", который забил все свое тело логотипами клуба. Скромный пятидесятилетний владелец бара набил логотип клуба Неймара почти на всех частях своего тела по несколько раз и на лбу. Наверное, способ вечно помнить, какой клуб у него "под кожей".

Мистер "Манчестер Юнайтед"

Здравков Левиджов - не обычный фанат "красных дьяволов". Чтобы понять его фанатизм, нужно знать, что говорят об этом молодом человеке, который почти десять лет своей жизни провел в болгарских судах, прямо перед тем, как стать болельщиком "МЮ". Стоит ли говорить, что татуировка на лбу его совершенно не смущает. "Она доказывает мою лояльность по отношению к клубу. Если бы я сделал ее на руке, не было бы такого эффекта. Люди надо мной не смеются, они смотрят на меня с восхищением". Конечно, чего б не восхищаться третьим глазом...

Клинт Демпси без туловища

В США Клинт Демпси, даже несмотря на то, что в этой стране не играет уже три года, является суперзвездой. Итак, в 2013 году сразу после того, как "Сиэтл Саундерс" объявили о подписании этого игрока, фанаты в Вашингтоне ликовали. Один из них радовался так, что решил набить изображение футболиста себе на шею. Но не полностью – так бы он не поместился. А только голову и бутсы. Получилось такое тату…которое игрок вряд ли бы оценил.

В свете луны

"У "горожан" явно проблемы со вкусом" - действие второе. Выиграв в Кубке Англии у "Сток Сити" болельщик "Ман Сити" решил, что сбудется его мечта о чемпионстве, а мечтал он аж с 1976 года. Найджел де Йонг, изображенный на спине этого фаната, поднимает над головой трофей, на фоне голубой луны… Все это сопровождается фразой "голубая луна поднимается". Болельщик слишком предан своему клубу или же просто искал повод спрятать свою жуткую кожу на спине?..

Осечка в фотошопе

Недостаток татуировок в том, что они остаются на всю жизнь. Роберт Несбитт понял, почему это все-таки недостаток. Поклонник "Ньюкасла" с детских лет в 1995 году решил необходимым набить на бедре изображение Энди Коула в форме "сорок". Ошибка заключается в том, что игрок в скором времени перешел в "Манчестер Юнайтед". Роберт попытался все исправить, а именно заменить Коула на Лесли Фердинанда, который только-только перешел в "Ньюкасл". Но ошибки бурной молодости не проходят так быстро…



По материалами sofoot.com

