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  • «Сельта» разгромила «Барселону», «Арсенал» оказался сильнее «Тоттенхэма». Дайджест событий дня

«Сельта» разгромила «Барселону», «Арсенал» оказался сильнее «Тоттенхэма». Дайджест событий дня

<p><em>Дортмундская «Боруссия» впервые потеряла очки. Роналду близок к уходу из «Реала». Топовые матчи РФПЛ покажет телеканал «Россия 2». Все подробности и другие новости читайте в нашем дайджесте.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Матч ЦСКА – «Локомотив» покажет «Россия 2»</strong></span></p> <p><a href="https:///online/80987" target="_blank">Матч </a>10 тура чемпионата России между московскими ЦСКА и "Локомотивом" будет в прямой трансляции показан на телеканале "Россия 2", сообщил комментатор Владимир Стогниенко.</p> <p>"В субботу в 14:00 мы покажем матч ЦСКА и "Локомотива". Комментировать доверили мне", - написал журналист в Twitter.</p> <p>Отметим, что встреча <a href="https:///online/80992" target="_blank">"Спартак" - "Зенит"</a> тоже будет показана на "России 2". Игра начнется в 19:00.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Роналду близок к уходу из «Реала»</strong></span></p> <p>Португальская звезда "Реала" Криштиану Роналду готов покинуть мадридский клуб из-за напряженных отношений с наставником Рафаэлем Бенитесом.</p> <p>На данный момент Роналду ведет переговоры с "ПСЖ", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до 2018 года.</p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///articles?id=443257" target="_blank">Криштиану Роналду уходит из «Реала» - правда или вымысел?</a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Серия А. «Ювентус» не удержал победу над «Фрозиноне»</strong></span></p> <p>В матче пятого тура Серии А "Ювентус" сыграл вничью с "Фрозиноне". У хозяев отличился Заза, а за "Фрозиноне" счет сравнял Бланшар. Из <a href="https:///news?id=443302" target="_blank">других результатов</a> отметим первое поражение "Ромы" и очередную победу в исполнении "Интера".</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Примера. «Сельта» разгромила «Барселону»</strong></span></p> <p>В матче пятого тура Примеры "Барселона" впервые потеряла очки, крупно уступив "Сельте". Счет в матче открыл Нолито, после чего дублем отметился Аспас. В концовке встречи команды обменялись голами - забили Неймар и Гуидетти - установив окончательный счет - 4:1.</p> <p>Отметим и победу "Реала" в матче с "Атлетиком". Остальные результаты можно посмотреть <a href="https:///news?id=443299" target="_blank">здесь</a>.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443045140_Фламини.jpg" style="height:523px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Кубок английской лиги. «Арсенал» обыграл «Тоттенхэм»</strong></span></p> <p>В матче 1/16 финала Кубка английской лиги "Арсенал" оказался сильнее "Тоттенхэма" благодаря двум голам Матье Фламини. Отличился и еще один игрок "канониров" - Чамберс, забивший в свои ворота. Результаты других матчей можно посмотреть <a href="https:///news?id=443305" target="_blank">здесь</a>.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Бундеслига. «Боруссия» Д сыграла вничью с «Хоффенхаймом»</strong></span></p> <p>В матче шестого тура Бундеслиги дортмундская "Боруссия" впервые потеряла  очки, сыграв вничью с  "Хоффенхаймом". На гол Руди дортмундцы сумели ответить только мячом в исполнении Обамеянга. Результаты других встреч игрового дня можно посмотреть<a href="https:///news?id=443300" target="_blank"> здесь</a>.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Лига 1. «Лион» обыграл «Бастию»</strong></span></p> <p>В матче седьмого тура Лиги 1 "Лион" оказался сильнее "Бастии". Голами отметились Кьятенгва и Толиссо. Отметим и встречу "Тулузы" с "Марселем", завершившуюся ничейным результатом 1:1. Результаты других матчей тура можно найти <a href="https:///news?id=443295" target="_blank">здесь</a>.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Состоялись матчи 1/16 Кубка России по футболу</strong></span></p> <p>ЦСКА сломил сопротивление "Байкала". "Спартак" разгромно выиграл у нижегородской "Волги". "Зенит" в дополнительное время оказался сильнее "Волги" из Твери. Из других результатов отметим победу молодежного состава "Кубани" над ярославским "Шинником".</p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///articles?id=443290" target="_blank">Как ЦСКА, «Зенит» и «Спартак» вышли в 1/8 финала Кубка России</a></strong></p>

Испания. Примера Испания Барселона Сельта Рома Ливерпуль Аспас Яго Фламини Матье Манолас Костас Нолито Неймар Чамберс Калум
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