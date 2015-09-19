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«Челси» - «Арсенал» - 2:0. Как это было

<p><em>«Наконец-то!» - говорят болельщики «Челси». Мало того, что «синие» впервые в сезоне сыграли на ноль, так еще и важные очки заработали в матче с потенциальным конкурентом. О том, за счет чего хозяевам удалось поставить на колени «канониров» - в отчете «Бомбардира».</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Челси» - «Арсенал» - 2:0</strong></span></p> <p>Как-то резко из «Особенного» тренера Жозе Моуринью превратился в совершенно заурядного. Еще бы, когда твоя команда (а здесь еще надо учитывать, что эта команда – ни много ни мало лондонский «Челси») выдает худший старт сезона за почти 30 лет, то от хвалебных эпитетов в адрес того, кто вроде бы должен был приносить результат, начинает немного подташнивать. Причем кого-то даже не фигурально.</p> <p>Что же до «Арсенала», то дела у канониров сахаром на зубах не хрустят. Да, в АПЛ они от «Челси» ушли далеко, обосновавшись на четвертой позиции, но все мы знаем, что такое турнирная таблица в начале сезона. Ошибись сегодня Арсен Венгер и Ко, и красно-белых может отбросить сразу на пару позиций назад. А оттуда угрожать «Манчестер Сити» будет ну очень уж сложно – все мы помним ту славную историю про моську и слона. И это мы еще про неудачный выезд в Загреб в Лиге чемпионов не говорили.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442671450_Моур.jpg" style="height:405px; width:720px" /></p> <p>В общем, у обоих соперников сегодня хватало мотивации друг друга разорвать. И тем удивительнее, что изначально на поле можно было отметить лишь одну команду. «Арсенал» Венгера быстренько прибрал мяч к ногам и, подключая фланги, начал кампанию по расшатыванию нервов болельщиков «синих». Но начатое еще надо завершить, а вот тут-то что у одних, что у других ничего не клеилось.</p> <p>У «канониров» это, кстати, проблема системная. В пяти начальных матчах сегодняшние хозяева забивали лишь 5 раз. У «Челси» в активе 7 результативных действий, но при этом больше всех в лиге мячей пропущено – целых 12.  Причем ореол позиций, из которых мяч оказывался в сетке ворот «синих», широк и необъятен: и из-за штрафной, и после провала в центре обороны, и после фланговых забросов, и со стандартов.  То есть, даже при таком раскладе гости должны были свое дело сделать.</p> <p>Но «должен» и «могу» - мотивации разных уровней. «Арсенал», если вы заметили, вышел на поле «Стемфорд Бридж», не имея в основе чистого центрального нападающего. Венгер рассчитывал развеселую оборону «Челси» взять нахрапом, однако даже при таком расчете завершающий удар должен быть.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442671436_Зума.jpg" style="height:479px; width:720px" /></p> <p>И он был. Не там, где рассчитывали, и не такой, каким мы его ждали. Уже в концовке первого тайма в штрафной Чеха Диего Коста взмыл в воздух и локтем ударил в лицо Косиельни. После этого на том же месте в тот же час началась потасовка между форвардом «Челси» и Габриэлем Паулистой, в результате чего второй <a href="https:///news?id=442881" target="_blank">получил два «горчичника»</a> и ушел в подтрибунное помещение раньше времени. Сделал свое черное дело Коста – пусть и не так, как ждут обычно от нападающего, но все-таки.</p> <p>На вторую половину Жозе Моуринью свою команду напутствовал, видимо, крепко. «Синие» начали здорово, а уже к 52-й минуте мяч затрепыхался в сетке ворот гостей. Это Курт Зума после подачи штрафного отклеился от защитника и пробил – не успел сложиться Чех, чтобы потащить мяч из ближнего угла. 1:0.  В меньшинстве у «Арсенала» совсем ничего не получалось.</p> <p>Отныне челночно-атакующей группе «канониров» нужно было больше думать о контроле мяча и, избегая потерь, продвигаться вплотную к Беговичу. Сами понимаете, насколько это тяжело. Хотя один раз боснийца гости волноваться заставили – это снова оборона хозяев расплылась. Кейхилл с Зума не разобрались, кто должен был играть по Алексису Санчесу в собственной штрафной, чем позволили чилийцу нанести удар.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7978997" width="720"></iframe></p> <p>Слабенький да неточный, правда. А если б на его месте в тот момент был Тьерри Анри… К слову, сам француз неоднократно высказывался в пользу приобретения для «канониров» сильного форварда – как будто бы чувствовал, как тяжело будет Венгеру строить атаку без оного.</p> <p>Хотя для этого достаточно посмотреть в деле действующую ударную обойму красно-белых. Когда на поле для усиления атаки выходит Оливье Жиру, становится совсем грустно. А «Арсенал» меж тем продолжал коллекционировать фолы – сперва Чемберс грубо принял Педро, а затем и Санти Касорла, игра у которого сегодня не получилась совсем, зарядил прямой ногой по Фабрегасу. Знакомый сценарий: вторая желтая и красная.</p> <p>В общем, для «Челси» второй тайм прошел довольно комфортабельно. Не слишком сильно докучали им гости, однако <a href="https:///news?id=442883" target="_blank">забить второй </a>«синим» удалось лишь в концовке. Совершенно невероятным образом провалилась оборона «Арсенала», позволив хозяевам распоряжаться ситуацией. В итоге мяч в суматохе долетел до Азара, который рикошетом от защитника уложил его в ворота. Победа. Вторая победа «синих» в нынешнем сезоне. Впрочем, спешить радоваться поклонникам «Челси» не советуем – в матчах с более крепкими соперниками у Моуринью и Ко проблем будет куда больше. Сегодняшний «Арсенал» им просто не конкурент.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442671308_Коста.jpg" style="height:405px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Игрок матча. Диего Коста</strong></span></p> <p>Скажем прямо: Коста – настоящий засранец. Подлый, двуличный, но чрезвычайно полезный для «Челси». Сегодня он не забил, однако все равно сыграл определяющую роль в матче – именно после его прыжка удалось оставить «Арсенал» в меньшинстве, что позволило затем «синим» размочить счет.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Недоумение матча. «Арсенал»</strong></span></p> <p>Выйти в таком тяжелом поединке без единого центрфорварда в старте – это авантюра. Более того: авантюра не очень умная. «Арсенал» в атаке сегодня не показал вообще ничего – даже те полумоменты, которые возникали возле ворот Беговича, были потеряны. Да и в созидании команда не преуспела. То ли Озил не видел партнеров впереди, то ли еще что-то, но вкупе это, пожалуй, самый блеклый и невнятный матч «канониров» в этом сезоне.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///online/80176" target="_blank"><strong>Текстовый онлайн матча "Челси" - "Арсенал"</strong></a></p>

Англия. Премьер-лига Англия Челси Арсенал Касорла Санти Уолкотт Тео Азар Эден Зума Курт Паулиста Габриэль Венгер Арсен Моуринью Жозе
Комментарии (5)
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Gurpark
1442672070
У Арсенала нет норм ЦФ.
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LondonStamford
1442672261
Но "должен" и "могу" - моцивации разных уровней. моЦивация?!
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murakami777
1442722836
Убл*дка Косту одинаково не любят ни в Бразилии (за предательство) ни в Испании (за плохую игру за сборную и антифутбол)...теперь он стал главным убл*дком АПЛ на пару с Мауром...сочувствую истинным фанатам Челси - такого удара по имиджу клуба не припомню
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kisel83
1442747631
Арсенал проиграл, Челси выиграл - это факт. Маур и Коста - люди депопулязирующие футбол, также факт.
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