Почему Курбан Бердыев – лучший тренер сезона прямо сейчас

Главной сенсацией начала сезона со знаком "плюс" стала уверенная игра "Ростова". "Бомбардир" отправился на матч дончан со "Спартаком", чтобы понять причину этого успеха.

"Ростов" всегда был одним из самых проблемных клубов России. Постоянные смены тренеров и бардак в хозяйстве неоднократно приводили к борьбе дончан за выживание и даже вылету в ФНЛ. Однако зимой этого года в Ростове-на-Дону, похоже, наступила стабильность. Как минимум, на тренерском мостике. В команду пришел не чужой для местного футбола Курбан Бердыев.

Король в изгнании

Назначение Курбана Бекиевича на должность главнокомандующего в, как казалось, безнадежный "Ростов" вызвало неоднозначную реакцию у футбольной общественности. С одной стороны, Бердыев – один из самых титулованных и авторитетных тренеров РФПЛ. Два чемпионства, бронзовые медали, Кубок России, победы над грандами мирового футбола. Все это навсегда золотыми буквами вписано в портфолио туркменского тренера. Но вместе с тем все эти успехи пришли к Бердыеву в команду, которую он тренировал 12 лет. Он строил этот коллектив. Больше того, он сооружал этот клуб. В Казани все было так, как это требовалось Бердыеву. Эта ситуация очень схожа с семинским "Локомотивом". Тренер и клуб так срослись, их судьбы так переплелись, что представить их существование вне этого симбиоза было крайне сложно. Представьте, что сэр Алекс Фергюсон вдруг позарился на деньги Романа Абрамовича и отправился тренировать "Челси". Сюр! Вот и Курбана Бекиевича представить на тренерской скамейке какого-то другого клуба было невозможно. Но в декабре 2013-го при непосредственном участии Президента Татарстана Рустама Минниханова рубиновый король был изгнан из своих владений. Выслушав в спину всю грязь, что накопилась у людей за время его правления.

Рубиновый филиал

Почти год Бердыев был без работы. За это время его сватали в половину клубов Премьер-лиги. Но каждый раз эти разговоры оказывались лишь слухами. Поэтому поверить в декабре 2014-го, что тренер с таким бэкграундом придет спасать "Ростов", который до этого полгода разваливали два комедианта Божович и Гамула, было практически невозможно. Но Бердыев принял вызов.

Самое ценное в приглашение Курбана Бекиевича - тренер не потребовал покупать новую команду для решения задач. В клуб пришли Иван Новосельцев из "Торпедо" и Сердар Азмун, которого арендовали у "Рубина". И два таких же опальных в своих клубах, как и сам Бердыев, Дзюба и Гранат. Экс-защитник "Динамо", к слову, так и не сыграл в желтой футболке. Так что состав новый тренер имел тот же, что и его предшественники. Но вот распорядился им куда лучше. Именно ренессанс "Ростова" спровоцировал эпичный "бунт низов", который прошел весной. Это сыграло дурную шутку с дончанами, не позволив им при хорошей игре покинуть зону стыковых матчей. Впрочем, спаренные игры с "Тосно" проблемой для желто-синих не стали, и они сохранили прописку в РФПЛ еще на год.

"Спартак" - "Ростов" - 1:0. Фоторепортаж

В межсезонье для Бердыева огромной проблемой стала необходимость заменить многолетнего стража ворот ростовчан Стипе Плетикосу. И очень неожиданно ставка была сделана на Сослана Джанаева - современную реинкарнацию Александра Филимонова. Голкипер, чья карьера, казалось, была сломлена неудачами в "Спартаке", стал первым номером в "Ростове". Если Джанаев отыграет этот сезон без серьезных потрясений и сможет вновь закрепиться в обойме основных голкиперов сильных клубов РФПЛ, то он должен будет до конца жизни быть благодарен Бердыеву за реанимацию своей карьеры.

Летние покупки бердыевского "Ростова" были уже более впечатляющими. Но большинство из них имели "рубиновый" отблеск: Могилевец, Навас, Нобоа. Переезд эквадорца стал одним из самых любопытных переходов года. Бывший президент "Ростова", а ныне владелец ПАОКа Иван Саввиди дал своему бывшему клубу кредит на покупку Нобоа из стана греков. Но вот заявить любимца Курбана Бердыева дончане не успели. На них были наложены санкции со стороны РФС из-за финансовых задолженностей перед рядом футболистов. Целый месяц Нобоа лишь тренировался с командой. А дальше события стали развиваться крайне любопытно: 28 августа "Ростов" арендует Бориса Ротенберга-младшего. И в этот же день (о, чудо!) желто-синим разрешают заявлять новых игроков. Вся эта паутина каких-то потенциальных кулуарных договоренностей так и опутывает клуб из Ростова-на-Дону. И, вполне возможно, мешает вырваться из замкнутого круга финансовых неурядиц.

Взяли паузу

"Ростов" так хорошо стартовал в этом чемпионате, что перед очной встречей отставал от расхваливаемого из каждого утюга "Спартака" всего на одно очко. И первые 15 минут игра действительно была равной. Но в определенный момент после столкновения с одним из спартаковцев травму получил Джанаев. Ему на замену даже готовился выйти 18-летний Евгений Гошев, но дебют юного голкипера не состоялся. Однако, увидев недомогание вратаря соперников, "Спартак" ударно провел концовку первого тайма, и Квинси Промес забил гол прекрасным обводящим ударом. В этот момент как раз было видно, что Джанаев не имел возможности прыгнуть в угол на все 100%, а по-другому этот удар было не отбить.

Вторую половину обе команды провели в крайне унылых попытках что-то создать впереди. Единственным всплеском эмоций стала 64-я минута. Артем Ребров дважды совершил маленький подвиг, отбив удар Дмитрия Полоза с линии штрафной, а затем уже добивание Тимофея Маргасова. Все-таки страшно подумать, что было бы со "Спартаком", не будь в его составе Артема. Последние минуты ознаменовались навалом на ворота красно-белых. Дважды на угловой хотел бежать даже Сослан Джанаев, но Бердыев ему этого не позволил. "Там было и так много людей", – объяснил Курбан Бекиевич на пресс-конференции. Вот так вся футбольная общественность потеряла шанс на мощнейший сюжет "Джанаев вновь портит жизнь "Спартаку".

Эту потерю восполнило нахождение к финальному свистку на поле в футболках "Спартака" семь номинальных защитников. Дмитрий Аленичев просто не знал, кого еще выпускать вместо получивших повреждения по ходу встречи Мовсисяна, Широкова и Глушакова. И сразу как-то возникают вопросы, а такая уж хорошая скамейка у москвичей?..

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Молчите, злопыхатели!

На пресс-конференции главным вопросом к Курбану Бердыеву была степень возможности его возвращения в "Рубин", где сейчас "горячий стул" освободился после Рината Билялетдинова. "Я сейчас тренер "Ростова". Меня все устраивает в клубе. Я вижу возможности для роста команды. И никуда уходить не собираюсь". Бердыев четко дал понять, что нашел себе новое королевство и хочет строить его, а не смотреть назад.

Тренер понимает, что сейчас каждый его успех с "Ростовом" - это смешок в лицо тем, кто говорил, что он - тренер одного клуба, и за пределами Казани успеха не добьется. Складывается ощущение, что Курбан Бекиевич, как по щелчку пальцев, превратился из тренера-строителя в тренера-пожарника. Уж больно быстро он привил команде свой стиль игры, к слову, далеко не такой атакующий, как в лучшие годы "Рубина". Бердыев, как казалось, один из самых консервативных тренеров РФПЛ, в 62 года смог полностью перестроиться. Это заслуживает лишь огромного уважения.

И он не только изменил систему внутреннего мира, но еще и ведет в зоне еврокубков команду, которую меньше года назад принял в разобранном состояние на последнем месте. Такой фокус не удавался ни Слуцкому, ни Аленичеву. Никому. Бердыев продолжает быть самым недооцененным тренером своего времени.

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