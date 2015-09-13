Первое поражение «Локомотива», очередной провал Моуринью. Дайджест событий дня

Роналду стал рекордсменом «Реала», а «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль». Вашему вниманию дайджест главных субботних событий от «Бомбардира».

Роналду стал рекордсменом «Реала», а "Манчестер Юнайтед" обыграл "Ливерпуль". Вашему вниманию дайджест главных субботних событий от «Бомбардира».

В РФПЛ стартовал 8-ой тур

В центральной игре дня ЦСКА упустил преимущество в два мяча над «Зенитом», и матч закончился вничью (2:2). Также не смогли выявить сильнейшего «Амкар» и «Кубань» (1:1). А вот «Рубин» неожиданно и уверенно обыграл дома «Локомотив» (3:1). Железнодорожники, таким образом, потерпели первое поражение за 8 туров. В ходе матча в стане гостей вспыхнул конфликт.

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«Ливерпуль» был бит в Манчестере

В классическом английском противостоянии между «Манчестером Юнайтед» и «Ливерпулем» намного сильнее оказались подопечные Луи Ван Гала (3:1). Мерсисайдцы окончательно увязли в середине таблицы.

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«Челси» вновь проиграл

Пятый тур чемпионата Англии стартовал с очередного поражения "Челси" (1:3). Этот проигрыш для подопечных Жозе Моуриньо стал уже третьим в сезоне. Злым гением лондонцев в этот раз оказался нападающий "Эвертона" Стивен Нейсмит, который вышел на замену вместо, получившего травму,Мухамеда Бешича на 9-ой минуте и оформил хет-трик. "Аристократы" сумели ответить лишь одним голом, автором которого стал Неманья Матич.

Роналду побил рекорд Рауля

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду обновил рекорд клуба по количеству забитых одним игроком мячей в испанской Примере.

Оформив пента-трик в прошедшем поединке против "Эспаньола" (6:0), Роналду довел свой лицевой счет до отметки в 229 голов в высшем дивизионе чемпионата Испании.

«Барселона» обыграла «Атлетико» на «Висенте Кальдероне»

"Барселона" продолжает идти без поражений в чемпионате Испании. В матче 3-го тура "блаугранас" в гостях победила "Атлетико" (2:1) благодаря голам Неймара и Месси.

«Ювентус» не смог победить «Кьево»

Сегодня в Италии было сыграно 3 матча. Главной сенсацией стала ничья между "Ювентусом" и "Кьево" (1:1), зафиксированная на "Ювентус Стэдиум". В двух других матчах "Рома" обыграла "Фрозиноне" (2:0), а "Фиорентина" одолела "Дженоа" с минимальным счетом (1:0).

В Бундеслиге прошли очередные матчи 3-го тура

Мюнхенская "Бавария" не без проблем обыграла "Аугсбург" (2:1) благодаря голу на последней минуте. А вот дортмундская "Боруссия" крайне уверенно положила на лопатки "Ганновер-96" (4:2). С остальными результатами можно ознакомиться по ссылке

«Лион» вновь теряет очки

В центральном матче 5-го тура Лиги 1 лионский "Олимпик" и "Лилль" так и не смогли распечатать ворота друга друга, закончив матч со счетом 0:0. А вот соседи "ткачей" из "Сент-Этьена" добились трудовой победы над "Монпелье" (2:1). Исходы других матчей игрового дня вы можете увидеть здесь.