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    Андрей Мовсесьян: «При Слуцком сборная России стала показывать качественный футбол»


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    Голосов: 0
    09.09.2015 13:38
    Скаут столичного ЦСКА Андрей Мовсесьян в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» назвал причины столь крупной победы сборной России над Лихтенштейном в рамках отбора на Евро-2016, а также сравнил национальную команду с армейцами.

    Скаут столичного ЦСКА Андрей Мовсесьян в эксклюзивном интервью "Бомбардиру" назвал причины столь крупной победы сборной России над Лихтенштейном (7:0) в рамках отбора на Евро-2016, а также сравнил национальную команду с армейцами.

    - Что скажете о матче нашей сборной с Лихтенштейном? Не показалось, что мы уж как-то слишком легко "раздавили" соперника?

    - Ничего удивительного не произошло. Разве что россияне смогли впервые так хорошо реализовать преимущество в классе, если сравнивать с предыдущими играми с футбольными "карликами". Ребята сделали то, что должны были. Я вообще не понимаю, почему такое удивление вызывает разгромная победа России над Лихтенштейном, но совсем не вызывает противоречивых чувств подобные результаты со стороны других коллективов.

    - Многие ожидали, что после противостояния со шведами Леонид Слуцкий пойдет на некоторую ротацию в составе, но единственной переменой стал выход с первых минут Дмитрия Комбарова. Почему тренерский штаб не стал вносить коррективы?

    - Почему тренер должен делать ротацию ради ротации? Задача была взять три очка, одержать победу с максимально крупным счетом. Поэтому на поле вышел сильнейший состав. Я скажу, что сборная – это не место для экспериментов, так как она должна добиваться максимальных результатов. Никаких других трактовок не стоит даже рассматривать.

    - Нападающий Федор Смолов значительно лучше своих конкурентов выглядел в чемпионате России, но Слуцкий сделал ставку на связку Кокорин-Дзюба…

    - Артем забил пять мячей за два матча, так что такая ставка нашей команды оправдалась. Слуцкий сделал свой выбор, он отвечает за результат. Но, на мой взгляд, ничего удивительного не произошло.

    - Можно ли сказать, что все замены в поединке с Лихтенштейном пошли на усиление игры? Ну, возможно, за исключением выхода Глушакова.

    - Ребята, которые вышли на поле по ходу встречи, более чем заслужили своего шанса в данной игре. Думаю, что по поводу Глушакова, вы не особо правы. Первый футболист, который появляется на замену – он, по сути, считай, как 12-й игрок должен быть.

    - Считаете ли вы, что тактическая схема сборной России – улучшенная копия ЦСКА?

    - Схема общая, да. Схожие черты тоже присутствуют, но это абсолютно другая команда. Не могут же по одинаковой стилистике играть Роман Широков и Роман Еременко. Они же разноплановые. Возможно, это примитивное объяснение, но оно работает по всем позициям. Тут удивительно совершенное другое – команда до прихода Слуцкого не показывала того качественного футбола, который мы увидели сейчас. Исполнители ведь как были, так и остались сейчас. Разве есть в костяке коллектива что-то новое?

    5 главных выводов из матча Лихтенштейн - Россия

    - Перемены в составе есть, но они не играют ключевой роли….

    - Ну вот. О чем и речь. Те же футболисты. Тут выходит на первый план роль главного тренера в команде.

    - За что надо было новому наставнику подергать, чтобы все преобразилось на поле?

    - Мы не знаем какие требования предъявлял Фабио Капелло к игрокам. Не знаем того, что хочет от футболистов Леонид Слуцкий. Однако мы понимаем, что любая команда играет так, как этого хочет ее рулевой.

    - Не будет ли некоторой эйфории у наших футбольных героев после двух столь удачных поединков?

    - У игроков не будет, уверен, а вот у прессы - вполне. Не надо сейчас превозносить результаты, петь дифирамбы. Коллектив сделал ровно то, что от него и требовалось, чтобы приблизить себя к выходу в финальную часть Евро-2016. Когда пробьемся во Францию, то тогда можно будет подвести итоги микроцикла под руководством Леонида Викторовича. Но только когда будет решена задача.

    - Австрийцы немного помогли нам, разгромив на выезде Швецию…

    - Не стоит забывать, что крепкая австрийская дружина на протяжении всего квалификационного раунда доказала, что она сильнейшая в нашей группе. Шведы же уступили России и Австрии, поэтому и занимают на данный момент лишь третье место. Все по праву.

    Свидетели "покера" Дзюбы. Как сборная России принесла хаос в Лихтенштейн

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный сайт РФС , Официальный сайт УЕФА
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20

      azar800 11 сентября 2015, 20:15

      посмотрим как Бегимот обделается на Европе, а то Лихтенштейн мы все обыгрывать горазды, а потом звездняк ловить будто ЧМ выиграли

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