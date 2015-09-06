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  • Чехия и Исландия вышли на Евро-2016, Кокорин отказал «Вест Хэму». Дайджест событий дня

Чехия и Исландия вышли на Евро-2016, Кокорин отказал «Вест Хэму». Дайджест событий дня

<p><em>Голландцы продолжают падение в отборе на Евро-2016. «Барселона» готова заплатить Неймару 150 миллионов фунтов. В Серии А определили самого высокооплачиваемого тренера. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.​</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Широков: «Смогу сыграть с Лихтенштейном»</strong></span></p> <p>Полузащитник сборной России <a href="https:///player/6970" target="_blank"><strong>Роман Широков</strong></a> из-за полученной ранее травмы не был уверен, что выйдет на поле в <a href="https:///online/66355" target="_blank">отборочном матче к Евро-2016</a> с командой Швеции (1:0). Хавбек отметил медицинский штаб сборной, благодаря профессиональным действиям которого Широков принял участие в игре.</p> <p>"Судя по тому, что я отыграл почти весь матч сегодня, смогу сыграть и с Лихтенштейном. За минуту до начала я вообще не был уверен, что выйду. Но благодаря нашему медицинскому штабу, который сработал великолепно, я сегодня сыграл", - сказал Широков.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=441484" target="_blank"><strong>5 главных выводов из игры Россия - Швеция</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Барселона» предложит Неймару контракт на 150 миллионов</strong></span></p> <p><a href="https:///teams/bar" target="_blank">"Барселона"</a> намерена сохранить нападающего <a href="https:///player/21364" target="_blank"><strong>Неймара</strong></a>, на которого претендует "Манчестер Юнайтед".</p> <p>Каталонцы готовы предложить  бразильцу новый шестилетний контракт, по которому игрок заработает 150 миллионов фунтов стерлинов. Таким образом, недельный оклад Неймара составит 500 тысяч фунтов.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Манчини - самый высокооплачиваемый тренер Италии</strong></span></p> <p>Главный тренер "Интера" <a href="https:///coaches/152"><strong>Роберто Манчини</strong></a> - самый высокооплачиваемый тренер Серии А. Его зарплата составляет 4 миллиона евро в год.</p> <p>Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри получает 3,5 миллиона в год, тренер "Ромы" Руди Гарсия - 2,8 миллиона. Синиша Михайлович в "Милане" зарабатывает 2 миллиона евро в год, а Маурицио Сарри в "Наполи" - 800 тысяч евро.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Клопп не хочет работать в топ-клубе</strong></span></p> <p>Экс-тренер дортмундской <a href="https:///teams/brd" target="_blank">"Боруссии"</a> Юрген Клопп сообщил, что не хочет работать в топ-клубе. Немецкий специалист в настоящее время наслаждается отпуском, который образовался у него после ухода из Дортмунда.</p> <p>"Следующим шагом в моей карьере не будет топ-клуб. Есть другие интеренсные проекты, хорошие команды, где я могу быть полезным.</p> <p>Сейчас я общаюсь со многими людьми и получаю от этого удовольствие. Конечно, не пропускаю ничего, что происходит в футболе", - заявил Клопп,</p> <p>Напомним, на прошлой неделе появилась информация о том, что Клопп ведет переговоры с "Зенитом". Впрочем, руководство петербургского клуба сразу опровергло это сообщение.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441570544_image.orig.76095.jpg" style="height:480px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Кокорин не согласился на переход в «Вест Хэм»</strong></span></p> <p>Форвард московского "Динамо" <a href="https:///player/7506" target="_blank"><strong>Александр Кокорин</strong></a> проигнорировал предложение о переходе в "Вест Хэм".</p> <p>За день до закрытия трансферного окна англичане всерьез интересовались Кокориным, но тот так и не дал ответа "молотобойцам". "Вест Хэм" планировал потратить на покупку россиянина от 10 до 14 миллионов евро.</p> <p>Напомним, ранее появилась информация о том, что <a href="https:///teams/din">"Динамо"</a> отказалось отпускать Кокорина в лондонский "Арсенал".</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Широков, Жирков, Шатов и Акинфеев пропустили тренировку сборной России</strong></span></p> <p><a href="https:///teams/rus" target="_blank">Сборная России</a> начала подготовку <a href="https:///online/66358" target="_blank">к матчу против Лихтенштейна</a>. Команда провела тренировку на олимпийской базе в Новогорске.</p> <p>В занятии не принимали участие вратарь Игорь Акинфеев, защитник Юрий Жирков, а также полузащитники Роман Широков и Олег Шатов. Все четверо остались в отеле.</p> <p>Игроки, которые вышли в стартовом составе на матч против Швеции, совершили 15-минутную пробежку, после чего отправились на восстановительные процедуры. Другие футболисты провели полноценную тренировку.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=441449" target="_blank"><strong>Россия – Швеция – 1:0. Фоторепортаж</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Чехи вслед за Англией вышли на Евро-2016</strong></span></p> <p>Сборная Чехии стала второй командой, квалифицировавшейся на предстоящий чемпионат Европы 2016 года во Франции.</p> <p>Это стало известно после того, как чехи в матче 8-го тура отборочного раунда переиграли соперников из Латвии.</p> <p>Напомним, ранее участие на Евро-2016 себе обеспечили англичане.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Прошли очередные матчи квалификации к чемпионату Европы</strong></span></p> <p>Сборная Турции в родных стенах без особых проблем разгромила команду Голландии (<a href="https:///online/66389" target="_blank"><strong>3:0</strong></a>) в рамках матча 8-го тура отборочного раунда к чемпионату Европы. Бельгийцы с минимальным счетом одолели скромную команду Кипра (<a href="https:///online/66420" target="_blank"><strong>1:0</strong></a>), а итальянцы с аналогичным результатом – болгар.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///news/?id=441526" target="_blank"><strong>Результаты группы A</strong></a></p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///news/?id=441538" target="_blank"><strong>Результаты группы B</strong></a></p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///news/?id=441528" target="_blank"><strong>Результаты группы H</strong></a></p>

Отборочные матчи к ЧЕ-2016 Весь мир Чехия Динамо Барселона Вест Хэм Акинфеев Игорь Жирков Юрий Широков Роман Кокорин Александр Шатов Олег Неймар Манчини Роберто Клопп Юрген
Комментарии (1)
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Groskrouc
1441606673
Ну норм
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