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    Александр Неценко: «Голевая комбинация сборной России - это цирковой номер»


    0
    Голосов: 0
    06.09.2015 16:41
    После матча Россия - Швеция комментатор «России 2» и ведущий радио «Маяк» Александр Неценко на своем видеоканале Netsenko TV подвел итоги противостоянию, объяснив, за счет чего наша команда добилась успеха на «Открытие-Арене».

    После матча Россия - Швеция комментатор «России 2» и ведущий радио «Маяк» Александр Неценко на своем видеоканале Netsenko TV подвел итоги противостоянию, объяснив, за счет чего наша команда добилась успеха на «Открытие-Арене».

    Подписывайся на канал Александра Неценко Netsenko TV на Youtube.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Личный архив Александра Неценко
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11

      legends 7 сентября 2015, 15:16

      норм!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      Hater gonna hate 7 сентября 2015, 06:39

      его слушать невозможно. Он свистит:(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35

      KoLyaNN 6 сентября 2015, 23:36

      Что за очередной папан? Кремом вылизан. Откуда вылез он?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +40

      AZ-76 6 сентября 2015, 21:35

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