Александр Неценко: «Голевая комбинация сборной России - это цирковой номер»

После матча Россия - Швеция комментатор «России 2» и ведущий радио «Маяк» Александр Неценко на своем видеоканале Netsenko TV подвел итоги противостоянию, объяснив, за счет чего наша команда добилась успеха на «Открытие-Арене».

После матча Россия - Швеция комментатор «России 2» и ведущий радио «Маяк» Александр Неценко на своем видеоканале Netsenko TV подвел итоги противостоянию, объяснив, за счет чего наша команда добилась успеха на «Открытие-Арене». Подписывайся на канал Александра Неценко Netsenko TV на Youtube.

Фото: Личный архив Александра Неценко