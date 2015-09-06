Александр Неценко: «Голевая комбинация сборной России - это цирковой номер»

После матча Россия - Швеция комментатор «России 2» и ведущий радио «Маяк» Александр Неценко на своем видеоканале Netsenko TV подвел итоги противостоянию, объяснив, за счет чего наша команда добилась успеха на «Открытие-Арене».
После матча Россия - Швеция комментатор «России 2» и ведущий радио «Маяк» Александр Неценко на своем видеоканале Netsenko TV подвел итоги противостоянию, объяснив, за счет чего наша команда добилась успеха на «Открытие-Арене».
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Источник: Бомбардир.ру
Фото: Личный архив Александра Неценко