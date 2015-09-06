Артем Дзюба переиграл Златана Ибрагимовича. Дайджест событий дня

Сборная Англии пробилась на Евро. Билялетдинов получит серьезную неустойку за расторжение контракта. Месси установил очередное достижение. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

Сборная Англии пробилась на Евро. Билялетдинов получит серьезную неустойку за расторжение контракта. Месси установил очередное достижение. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

За расторжение контракта Билялетдинов получит 11 миллионов

Ринат Билялетдинов покинул пост главного тренера казанского "Рубина". Клуб определился с суммой неустойки, которую получит уже бывший тренер за досрочный разрыв контракта. Она составит около 11 миллионов рублей (150 тысяч долларов).

Билялетдинов являлся одним из самых низкооплачиваемых тренеров РФПЛ. Месячная зарплата тренера составляла порядка 30 тысяч долларов в месяц (360 тысяч в год). В то же время тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш ежегодно получает около 8,5 миллионов долларов в год.

Месси стал четвертым футболистом, забивавшим в ворота всех сборных из КОНМЕБОЛ

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, забив два мяча в товарищеском матче с Боливией (7:0), стал четвертым футболистом, который поражал ворота всех девяти южноамериканских сборных, чьи страны входят в КОНМЕБОЛ, сообщает Twitter MisterChiping.

До аргентинца такого результата смогли добиться только Зико (Бразилия), Арнольдо Игуаран (Колумбия) и Агустин Дельгадо (Эквадор).

ФИФА снова осмотрит стадионы в России в начале 2016 года

Руководитель департамента ФИФА по проведению чемпионатов мира Крис Унгер заявил, что третий визит делегации для осмотра стадионов к ЧМ-2018 состоится начале 2016 года. В настоящий момент делегация находится в России и уже осмотрела стадионы в Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

Следующий визит состоится в начале 2016 года. Рады, что мы можем приехать сюда и контролировать процесс строительства", - заявил Унгер.

«Матч ТВ» и «Спорт Плюс» включены в список общедоступных каналов

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ опубликовало новый список общедоступных каналов, которые подлежат бесплатному распространению на территории страны. В него вошли каналы "Спорт Плюс" и "Матч ТВ", который начнет свое вещание 1 ноября вместо канала "Россия 2".

Евро-2016. Дзюба принес первую победу сборной Слуцкого

Сборная России переиграла соперников из Швеции в матче седьмого тура отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года.

Встреча завершилась со счетом 1:0, а автором единственного гола стал нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба, переправивший мяч в сетку после комбинации с участием полузащитника "Спартака" Романа Широкова и своего одноклубника Игоря Смольникова.

Этот результат позволил россиянам до одного очка сократить отставание от занимающей второе место в турнирной таблице команды Швеции.

Евро-2016. Отборочный турнир. Группа G. 7-й тур.

Россия — Швеция — 1:0 (1:0) текстовый онлайн матча

Гол: 1:0 — Дзюба, 37.

Россия: Акинфеев, Игнашевич, В. Березуцкий, Смольников, Жирков (Кузьмин, 70), Денисов, Дзагоев, Широков (А. Березуцкий, 83), Шатов, Кокорин, Дзюба (Ионов, 79).

Швеция: Исакссон, Бенгтссон (Берг, 59), Гранквист, Антонссон, Ольссон, Ларссон, Экдаль (Телин, 82), Вернблум, Дурмаз, Форсберг, Ибрагимович (Тойвонен, 46).

Предупреждения: Дзагоев, 33. Вернблум, 50. Кузьмин, 81.

«Ибрагимович понял, что ловить здесь нечего, и заменился». Какие возможности показала нам новая сборная России

Как Леонид Слуцкий и сборная России обыграли Швецию

Главный тренер сборной Малайзии подал в отставку после поражения 0:10

Главный тренер сборной Малайзии Доллах Салех подал в отставку со своего поста после того, как его команда проиграла со счетом 0:10 сборной ОАЭ. Матч проходил в рамках отборочного этапа к ЧМ-2018 в зоне Азии.

"Кто может принять поражение со счетом 0:10? Я ухожу именно из-за этого. Это худшее поражение сборной в истории!", — заявил Салех.

Англичане первыми квалифицировались на Евро-2016

Сборная Англии обеспечила себе участие в чемпионате Европы, который пройдет во Франции в 2016 году.

Это стало известно после того, как родоначальники футбола разгромили команду Сан-Марино в выездном матче 7-го тура отборочного раунда соревнований.

Это победа стала для англичан седьмой в семи проведенных играх, а их отрыв от занимающих второе место в турнирной таблице группы Е швейцарцев увеличился до девяти очков.

Другие главные результаты сегодняшнего дня:

Украина - Белоруссия - 3:1

Швейцария - Словения - 3:2

Испания - Словакия - 2:0

Австрия - Молдова - 1:0