Руслан Пименов: «Слуцкий должен строить игру сборной России через футболистов ЦСКА»

<p><em>Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов в преддверии матча национальной команды со шведами в интервью «Бомбардиру» выразил непонимание, почему российские клубы, как и сборная, так редко играют с двумя форвардами.</em></p> <p><strong>- Скорее всего, от предстоящего поединка стоит ждать только победы?</strong></p> <p>- Именно. Такую задачу необходимо решать сейчас тренерскому штабу, потому что кроме трех очков нас ничего не устроит. Всегда надо ставить максимальную задачу. И не нужно говорить, сыграем ли мы красиво или нет, на первое место выходит результат.</p> <p><strong>- Что скажете о составе? В сборную вернулся Олег Кузьмин, вызваны Александр Ерохин и Юрий Газинский. Стоит ли на этих ребят рассчитывать, как на боевые единицы, в ближайших поединках?</strong></p> <p>- Знаете, есть шанс, что ребят поставят в состав, но мне кажется, что Слуцкий будет опираться на более проверенных игроков. Думаю, что тренерский штаб уже определился с теми, кто в выйдет на поле.</p> <p><strong>- Стоит ли ожидать, что все армейцы, которые сейчас есть в сборной, выйдут против шведов? Слуцкому ведь удобно через них строить игру.</strong></p> <p>- Мне кажется, что, по большому счету, так и должно быть. ЦСКА сейчас идет без осечек в чемпионате России, плюс коллектив пробился в групповой этап Лиги чемпионов. Если на поле <a href="https:///articles/?id=438262" target="_blank">будут все имеющиеся армейцы</a>, которых дополнят игроки других команд – думаю, это будет правильный подход.</p> <p><strong>- Дзюба и Кокорин сейчас не очень хорошо выглядят в Премьер-лиге, лишь Смолов несколько выделяется на их плане. Что же нам делать с атакой?</strong></p> <p>- Да, Кокорин сначала пропустил часть сезона из-за травмы, а затем схватил глупое удаление с «Тереком». Думаю, что конкуренция за место в основе будет как раз между Дзюбой и Смоловым. Нападающий «Зенит» неплох, но не столь часто забивает, аналогичная ситуация и у Федора. Увидим, кто из них лучше проявил себя на тренировках.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441434166_Дзюбиньо.jpg" style="width:720px" /></p> <p><strong>- Может ли Леонид Викторович выпустить против Швеции двух форвардов, или это очень рискованно?</strong></p> <p>- Да у нас в чемпионате вообще не принято <a href="https:///articles/?id=441316" target="_blank">играть в два форварда</a>, что для меня – непонятное явление. Ясно, что форварда поддерживают еще игроки, и атака получается не в одного футболиста…. Но мне никогда эта тактика не нравилась, я не сторонник появления на поле лишь одного атакующего исполнителя.</p> <p><strong>- Можно сказать, что это наш российский тренд?</strong></p> <p>- Очевидно. Где-то в Европе такое подсмотрели, не иначе. У «Барселоны», наверное. Но у нас ведь не все, как сине-гранатовые, а значит надо что-то менять.</p> <p><strong>- Что скажете о шведах? Это ведь не «Ибрагимович и все-все-все»?</strong></p> <p>- Есть добротные футболисты, а есть Ибрагимович. Златан – это звезда мирового масштаба, который в каждой встрече показывает, что он лучший. Надо нейтрализовать Ибрагимовича и показывать хороший футбол против остальных футболистов. Но по классу наши исполнители сильнее соперника, не уступили бы в бойцовских качествах.</p> <p><strong>- Соперник будет доволен и ничьей в Москве. Наших ребят это не расслабит?</strong></p> <p>- Да нет, конечно. Это не расслабляет перед поединком, чтобы там ни говорили. Надо побеждать, а не говорить что-то. Если шведы действительно рассчитывают на ничью, то нам это только на руку.</p> <p><strong>- Сами пойдете на стадион поддержать команду?</strong></p> <p>- С удовольствием сходил бы, но боюсь, что не получится. Так что поддержу наших ребят, сидя у телевизора.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=441281" target="_blank">«Слуцкий боится Ибрагимовича». Анонс матча Россия – Швеция</a></p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=441270" target="_blank">Александр Неценко: «У сборной России теперь есть тренер, а не пенсионер в шезлонге, как Фабио Капелло»</a></p>