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    Голландия проиграла Исландии. Виллаш-Боаш дисквалифицирован на 6 матчей. Дайджест событий дня


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    Голосов: 0
    03.09.2015 23:33
    Виталий Мутко начал активную деятельность на посту президента РФС, Юра Мовсисян зимой уйдет из «Спартака», прошли очередные отборочные матчи к Евро-2016 – об этом и не только в подборке главных новостей дня от «Бомбардира».

    Виталий Мутко начал активную деятельность на посту президента РФС, Юра Мовсисян зимой уйдет из «Спартака», прошли очередные отборочные матчи к Евро-2016 – об этом и не только в подборке главных новостей дня от "Бомбардира".

    Деятельность Мутко

    В четверг будет подписан спонсорский контракт между РФС и «Норильским Никелем». Условия не разглашаются.

    Также сегодня Виталий Мутко объявил о том, что налог на иностранных тренеров и футболистов будет отменен.

    "Мы снимем с РФПЛ финансовые нагрузки: дополнительные платы за тренеров, легионеров и прочее", – сказал Мутко.

    Этот налог был введен в 2013 году. За иностранного тренера клубы РФПЛ должны были платить пять миллионов рублей, клубы ФНЛ – два с половиной миллиона. За футболистов-легионеров выплаты составляли 300 тысяч (РФПЛ) и 150 тысяч рублей (ФНЛ).

    «Война с агентами – ложный путь». Что Мутко должен изменить в российском футболе

    Юра Мовсисян зимой уйдет из «Спартака»

    Нападающий "Спартака" Юра Мовсисян покинет команду в зимнее трансферное окно. У армянина есть несколько предложений от английских клубов. Об этом в эфире "НТВ-Плюс" сообщил футбольный агент Роман Орещук.

    Отметим, в этом сезоне Мовсисян отыграл семь матчей за "Спартак", в которых забил четыре мяча.

    Прошло заседание КДК

    Главным его решением стало дисквалифицировать главного тренера "Зенита" Андре Виллаш-Боаша на шесть матчей за его поведение во время матча 7-го тура Премьер-лиги против "Крыльев Советов". Португалец толкнул резервного арбитра встречи Ивана Сараева. Кроме того, он заплатит штраф в размере 10 тысяч рублей.

    Португальский специалист лично присутствовал на заседании КДК и принес свои извинения судьям. Виллаш-Боаш объяснил свое поведение временной потерей концентрации.

    Три матча пропустит полузащитник "Амкара" Фегор Огуде. Нигериец получил штраф за стычку с Тимофеем Калачевым в матче против "Ростова".

    А вот Сергей Рыжиков, напротив, был признан невиновным. И никаких санкций к нему применено не будет. С заявлением главы КДК РФС Артура Григорьянца по этому поводу можно ознакомиться здесь.

    5 причин не любить Андре Виллаш-Боаша

    Прошли очередные матчи квалификации к чемпионату Европы

    Главной сенсацией сегодняшнего игрового дня стало домашнее поражение Голландии от Исландии (0:1). В других матчах Бельгия обыграла Боснию и Герцеговину (3:1), а Чехия с трудом обыграла Казахстан (2:1). С другими результатами вы можете ознакомиться ниже.

    Результаты группы А

    Результаты группы В

    Результаты группы Н

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный сайт РФПЛ, Официальный сайт УЕФА
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 4 сентября 2015, 19:54

      Аленичев сам голы забивать будет?... )))

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      Рейтинг: +244

      kara-mba 4 сентября 2015, 18:41

      Вот и зря выходит Виллаш-Боаш в Москву летал, всё равно по полной получил.

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