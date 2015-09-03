Голландия проиграла Исландии. Виллаш-Боаш дисквалифицирован на 6 матчей. Дайджест событий дня

Виталий Мутко начал активную деятельность на посту президента РФС, Юра Мовсисян зимой уйдет из «Спартака», прошли очередные отборочные матчи к Евро-2016 – об этом и не только в подборке главных новостей дня от «Бомбардира».

Виталий Мутко начал активную деятельность на посту президента РФС, Юра Мовсисян зимой уйдет из «Спартака», прошли очередные отборочные матчи к Евро-2016 – об этом и не только в подборке главных новостей дня от "Бомбардира".

Деятельность Мутко

В четверг будет подписан спонсорский контракт между РФС и «Норильским Никелем». Условия не разглашаются.

Также сегодня Виталий Мутко объявил о том, что налог на иностранных тренеров и футболистов будет отменен.

"Мы снимем с РФПЛ финансовые нагрузки: дополнительные платы за тренеров, легионеров и прочее", – сказал Мутко.

Этот налог был введен в 2013 году. За иностранного тренера клубы РФПЛ должны были платить пять миллионов рублей, клубы ФНЛ – два с половиной миллиона. За футболистов-легионеров выплаты составляли 300 тысяч (РФПЛ) и 150 тысяч рублей (ФНЛ).

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Юра Мовсисян зимой уйдет из «Спартака»

Нападающий "Спартака" Юра Мовсисян покинет команду в зимнее трансферное окно. У армянина есть несколько предложений от английских клубов. Об этом в эфире "НТВ-Плюс" сообщил футбольный агент Роман Орещук.

Отметим, в этом сезоне Мовсисян отыграл семь матчей за "Спартак", в которых забил четыре мяча.

Прошло заседание КДК

Главным его решением стало дисквалифицировать главного тренера "Зенита" Андре Виллаш-Боаша на шесть матчей за его поведение во время матча 7-го тура Премьер-лиги против "Крыльев Советов". Португалец толкнул резервного арбитра встречи Ивана Сараева. Кроме того, он заплатит штраф в размере 10 тысяч рублей.

Португальский специалист лично присутствовал на заседании КДК и принес свои извинения судьям. Виллаш-Боаш объяснил свое поведение временной потерей концентрации.

Три матча пропустит полузащитник "Амкара" Фегор Огуде. Нигериец получил штраф за стычку с Тимофеем Калачевым в матче против "Ростова".

А вот Сергей Рыжиков, напротив, был признан невиновным. И никаких санкций к нему применено не будет. С заявлением главы КДК РФС Артура Григорьянца по этому поводу можно ознакомиться здесь.

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Прошли очередные матчи квалификации к чемпионату Европы

Главной сенсацией сегодняшнего игрового дня стало домашнее поражение Голландии от Исландии (0:1). В других матчах Бельгия обыграла Боснию и Герцеговину (3:1), а Чехия с трудом обыграла Казахстан (2:1). С другими результатами вы можете ознакомиться ниже.

Результаты группы А

Результаты группы В

Результаты группы Н