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    «Зенит» ищет замену Виллаш-Боашу, матч Россия - Швеция могут не показать по ТВ. Дайджест событий дня


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    31.08.2015 23:55
    Петербургский «Зенит» хочет пригласить на пост главного тренера Юргена Клоппа. Ванкер сменил «Динамо» на «Рому». Билялетдинову предложили покинуть «Рубин». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    Петербургский «Зенит» хочет пригласить на пост главного тренера Юргена Клоппа. Ванкер сменил «Динамо» на «Рому». Билялетдинову предложили покинуть «Рубин». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    Моутинью не планирует переходить в «Зенит»

    Полузащитник "Монако" Жоао Моутинью не планирует покидать французский клуб в это трансферное окно. Ранее сообщалось, что интерес к португальцу проявлял "Зенит".

    В случае если петербуржцы смогут договориться с "Монако" о переходе 28-летнего хавбека, клуб покинет Аксель Витсель, на которого претендует "Милан". Напомним, бельгиец не планирует продлевать с командой из Санкт-Петербурга истекающий через год контракт.

    Билялетдинову предложено добровольно уйти в отставку

    Сегодня временно исполняющий обязанности президента Республики Татарстан Рустам Минниханов предложил президенту ФК "Рубин" Валерию Сорокину и главному тренеру команды Ринату Билялетдинову добровольно сложить с себя полномочия по управлению клубом – в связи с низким уровнем игры команды, сообщается на официальном сайте республики.

    Вопрос дальнейшего управления ФК "Рубин" будет рассмотрен на ближайшем заседании Попечительского совета клуба.

    Напомним, после семи туров чемпионата России "Рубин" с тремя набранными очками находится в "зоне вылета".

    Онлайн трансферного окна

    «Спартак» интересуется Ионовым

    Известный футбольный агент Герман Ткаченко заявил, что ряд ведущих российских клубов проявляют интерес к полузащитнику московского "Динамо" Алексею Ионову. Среди претендентов на 26-летнего хавбека он назвал "Спартак".

    "Ионов на этой неделе являлся объектом интереса ведущих российских клубов, не одного. В частности, "Спартака", - сказал Ткаченко в эфире программы "90 минут плюс" на телеканале "Наш футбол".

    Ванкер стал игроком «Ромы»

    Полузащитник Вильям Ванкер перешел из московского "Динамо" в "Рому". Ранее сообщалось, что сумма трансфера должна составить около трех миллионов евро. В субботу француз прошел медобследование в римском клубе.

    Французом интересовался также "Наполи", но "Рома" предложила москвичам более выгодные условия.

    Витсель останется в «Зените»

    Полузащитник Аксель Витсель не покинет "Зенит" в это трансферное окно. Об этом сообщили в пресс-службе клуба из Санкт-Петербурга.

    "Бельгиец остается игроком "Зенита", сумма отступных за него уже не раз озвучивалась и составляет 100 миллионов евро", - сказали в пресс-службе "Зенита".

    Ранее сообщалось, что Витсель до конца летнего трансферного окна перейдет в один из европейских клубов. Интерес к игроку проявляют итальянские "Милан" и "Ювентус", а также английский "Тоттенхэм".

    Рязанцев близок к переходу из «Зенита» в «Динамо»

    Полузащитник петербургского "Зенита" Александр Рязанцев станет игроком московского "Динамо". Детали сделки пока остаются неизвестными.

    Напомним, Рязанцев провел за "Зенит" в общей сложности 43 матча, в которых забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

    Матч Россия – Швеция может быть не показан в России

    «Первый канал» и ВГТРК лишились прав на показ отборочных матчей к чемпионату Европы-2016.

    Существует вероятность, что матч между сборными России и Швеции не будет показан ни по одному из телеканалов из-за неуплаты необходимых средств.

    Однако УЕФА может вернуть права на трансляцию, в том случае, если платеж будет выполнен.

    Матчи сборной России против сборных Швеции и Лихтенштейна пройдут соответственно 5 сентября в Москве и 8 сентября в Вадуце.

    Каземиро останется в «Реале» до 2021 года

    Мадридский "Реал" продлил контракт с бразильским полузащитником Каземиро. Новое соглашение рассчитано до 2021 года.

    Прошлый сезон футболист провел в аренде в "Порту", где отметился 3 мячами и 3 результативными передачами в 28 матчах.

    «Вольфсбург» оформил трансфер Дракслера

    Полузащитник "Шальке-04" Юлиан Дракслер перешел в "Вольфсбург". Игрок подписал контракт с "волками" до 2020 года.

    Дракслер сыграл за "Шальке" 162 матча, в которых забил 30 мячей.

    Янузай подписал контракт с «Боруссией» Дортмунд

    Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Аднан Янузай стал игроком дортмундской "Боруссии". 20-летний игрок будет выступать за немецкий клуб под девятым номером.

    В этом сезоне он сыграл в двух матчах и отметился забитым голом.

    Неста возглавил «Майами»

    Экс-игрок сборной Италии Алессандро Неста стал главным тренером команды МЛС "Майами", сообщает официальный сайт клуба.

    Для легендарного защитника это первый опыт в тренерской карьере. Последним клубом Несты был индийский "Ченнай Титанс".

    ЦСКА подтвердил трансфер Амира Натхо

    Сегодня ЦСКА заключил контракт с 19-летним полузащитником Амиром Натхо. Соглашение подписано по схеме "1+3". Натхо будет внесен в заявку красно-синих на чемпионат России и Лигу чемпионов.

    Амир Натхо родился в Майкопе и является гражданином России. Последним клубом полузащитника была "Барселона". В столице Каталонии он выступал за вторую команду, которая в прошлом сезоне играла в Сегунде.

    Чичарито стал игроком «Байера»

    "Манчестер Юнайтед" и "Байер" подтвердили переход мексиканского форварда Чичарито.

    Игрок сегодня подписал трехлетний контракт с "аптекарями". Сумма трансфера составила 9 миллионов фунтов. В "Байере" нападающий будет выступать под номером 7.

    «Зенит» ведет переговоры с Клоппом

    "Зенит" ведет переговоры с экс-тренером дортмундской "Боруссии" Юргеном Клоппом. Руководство петербургского клуба обратилось к кандидатуре немецкого специалиста после возникновения разногласий с главным тренером команды Андре Виллаш-Боашем.

    Португалец готов покинуть "Зенит", но пока руководство клуба не отпускает тренера из-за солидной неустойки, которая положена ему по контракту.

    «Спартак» отдал Яковлева в аренду «Крыльям»

    "Спартак" и "Крылья Советов" достигли договоренности о переходе нападающего Павла Яковлева в самарский клуб на правах аренды. Соглашение действует до 31 мая 2016 года.

    Отметим, прошлый сезон Яковлев заканчивал в саранской "Мордовии", а за "Спартак" провел восемь матчей.

    «Динамо» отказалось отпускать Кокорина в «Арсенал»

    Московское "Динамо" отказалось отпускать нападающего Александра Кокорина в аренду в лондонский "Арсенал".

    "Канониры" хотели взять игрока в аренду на один год, после чего могли выкупить контракт. Кокорин дал свое согласие на переход, но динамовцы ответили отказом.

    Соглашение нападающего с московским клубом истекает летом 2016 года, поэтому зимой он может вести переговоры с другими клубами и подписывать предварительный контракт.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ФК Боруссия Д, ФК Зенит, РФС
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12

      VIKING107 1 сентября 2015, 20:46

      ребята,вы определитесь что ли! в ленте говорте что с кокориным никто не общался о переходе, в статье что им арсенал интересовался. где правда брат?

      0
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      Рейтинг: +445

      НИККО13 > VIKING107 1 сентября 2015, 21:10

      Разные источники передают разную информацию. Мы ее публикуем, а вы в праве решать, какой вариант вам больше нравится.

      -2
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      Рейтинг: +12

      Roman1988 > НИККО13 4 сентября 2015, 10:09

      Никко13, некоторые источники говорят, что на Украине бандеровцы режут русскоговорящих, другие говорят, что Путина нет, а у руля его двойник - якут, который загнал весь русский народ в жопу... Но ведь в Одессе не вымерло русскоговорящее население, а жизнь в России стала в 2 раза дороже, не так ли.. где правда брат?
      Короче фильтруйте как-то новости, а то завтра мы увидим как сборная России обыграла сборную Марса, источник x-files.net... мне бы это понравилось....)ахах)

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      Рейтинг: +137

      coocoo 1 сентября 2015, 06:10

      Про Янузая новость конечно... достаточно неожиданно. Но как игрок, со своими качествами и мозгами он подходит Боруссии на все 100

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