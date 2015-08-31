«Зенит» ищет замену Виллаш-Боашу, матч Россия - Швеция могут не показать по ТВ. Дайджест событий дня

Петербургский «Зенит» хочет пригласить на пост главного тренера Юргена Клоппа. Ванкер сменил «Динамо» на «Рому». Билялетдинову предложили покинуть «Рубин». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

Петербургский «Зенит» хочет пригласить на пост главного тренера Юргена Клоппа. Ванкер сменил «Динамо» на «Рому». Билялетдинову предложили покинуть «Рубин». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

Моутинью не планирует переходить в «Зенит»

Полузащитник "Монако" Жоао Моутинью не планирует покидать французский клуб в это трансферное окно. Ранее сообщалось, что интерес к португальцу проявлял "Зенит".

В случае если петербуржцы смогут договориться с "Монако" о переходе 28-летнего хавбека, клуб покинет Аксель Витсель, на которого претендует "Милан". Напомним, бельгиец не планирует продлевать с командой из Санкт-Петербурга истекающий через год контракт.

Билялетдинову предложено добровольно уйти в отставку

Сегодня временно исполняющий обязанности президента Республики Татарстан Рустам Минниханов предложил президенту ФК "Рубин" Валерию Сорокину и главному тренеру команды Ринату Билялетдинову добровольно сложить с себя полномочия по управлению клубом – в связи с низким уровнем игры команды, сообщается на официальном сайте республики.

Вопрос дальнейшего управления ФК "Рубин" будет рассмотрен на ближайшем заседании Попечительского совета клуба.

Напомним, после семи туров чемпионата России "Рубин" с тремя набранными очками находится в "зоне вылета".

Онлайн трансферного окна

«Спартак» интересуется Ионовым

Известный футбольный агент Герман Ткаченко заявил, что ряд ведущих российских клубов проявляют интерес к полузащитнику московского "Динамо" Алексею Ионову. Среди претендентов на 26-летнего хавбека он назвал "Спартак".

"Ионов на этой неделе являлся объектом интереса ведущих российских клубов, не одного. В частности, "Спартака", - сказал Ткаченко в эфире программы "90 минут плюс" на телеканале "Наш футбол".

Ванкер стал игроком «Ромы»

Полузащитник Вильям Ванкер перешел из московского "Динамо" в "Рому". Ранее сообщалось, что сумма трансфера должна составить около трех миллионов евро. В субботу француз прошел медобследование в римском клубе.

Французом интересовался также "Наполи", но "Рома" предложила москвичам более выгодные условия.

Витсель останется в «Зените»

Полузащитник Аксель Витсель не покинет "Зенит" в это трансферное окно. Об этом сообщили в пресс-службе клуба из Санкт-Петербурга.

"Бельгиец остается игроком "Зенита", сумма отступных за него уже не раз озвучивалась и составляет 100 миллионов евро", - сказали в пресс-службе "Зенита".

Ранее сообщалось, что Витсель до конца летнего трансферного окна перейдет в один из европейских клубов. Интерес к игроку проявляют итальянские "Милан" и "Ювентус", а также английский "Тоттенхэм".

Рязанцев близок к переходу из «Зенита» в «Динамо»

Полузащитник петербургского "Зенита" Александр Рязанцев станет игроком московского "Динамо". Детали сделки пока остаются неизвестными.

Напомним, Рязанцев провел за "Зенит" в общей сложности 43 матча, в которых забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

Матч Россия – Швеция может быть не показан в России

«Первый канал» и ВГТРК лишились прав на показ отборочных матчей к чемпионату Европы-2016.

Существует вероятность, что матч между сборными России и Швеции не будет показан ни по одному из телеканалов из-за неуплаты необходимых средств.

Однако УЕФА может вернуть права на трансляцию, в том случае, если платеж будет выполнен.

Матчи сборной России против сборных Швеции и Лихтенштейна пройдут соответственно 5 сентября в Москве и 8 сентября в Вадуце.

Каземиро останется в «Реале» до 2021 года

Мадридский "Реал" продлил контракт с бразильским полузащитником Каземиро. Новое соглашение рассчитано до 2021 года.

Прошлый сезон футболист провел в аренде в "Порту", где отметился 3 мячами и 3 результативными передачами в 28 матчах.

«Вольфсбург» оформил трансфер Дракслера

Полузащитник "Шальке-04" Юлиан Дракслер перешел в "Вольфсбург". Игрок подписал контракт с "волками" до 2020 года.

Дракслер сыграл за "Шальке" 162 матча, в которых забил 30 мячей.

Янузай подписал контракт с «Боруссией» Дортмунд

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Аднан Янузай стал игроком дортмундской "Боруссии". 20-летний игрок будет выступать за немецкий клуб под девятым номером.

В этом сезоне он сыграл в двух матчах и отметился забитым голом.

Неста возглавил «Майами»

Экс-игрок сборной Италии Алессандро Неста стал главным тренером команды МЛС "Майами", сообщает официальный сайт клуба.

Для легендарного защитника это первый опыт в тренерской карьере. Последним клубом Несты был индийский "Ченнай Титанс".

ЦСКА подтвердил трансфер Амира Натхо

Сегодня ЦСКА заключил контракт с 19-летним полузащитником Амиром Натхо. Соглашение подписано по схеме "1+3". Натхо будет внесен в заявку красно-синих на чемпионат России и Лигу чемпионов.

Амир Натхо родился в Майкопе и является гражданином России. Последним клубом полузащитника была "Барселона". В столице Каталонии он выступал за вторую команду, которая в прошлом сезоне играла в Сегунде.

Чичарито стал игроком «Байера»

"Манчестер Юнайтед" и "Байер" подтвердили переход мексиканского форварда Чичарито.

Игрок сегодня подписал трехлетний контракт с "аптекарями". Сумма трансфера составила 9 миллионов фунтов. В "Байере" нападающий будет выступать под номером 7.

«Зенит» ведет переговоры с Клоппом

"Зенит" ведет переговоры с экс-тренером дортмундской "Боруссии" Юргеном Клоппом. Руководство петербургского клуба обратилось к кандидатуре немецкого специалиста после возникновения разногласий с главным тренером команды Андре Виллаш-Боашем.

Португалец готов покинуть "Зенит", но пока руководство клуба не отпускает тренера из-за солидной неустойки, которая положена ему по контракту.

«Спартак» отдал Яковлева в аренду «Крыльям»

"Спартак" и "Крылья Советов" достигли договоренности о переходе нападающего Павла Яковлева в самарский клуб на правах аренды. Соглашение действует до 31 мая 2016 года.

Отметим, прошлый сезон Яковлев заканчивал в саранской "Мордовии", а за "Спартак" провел восемь матчей.

«Динамо» отказалось отпускать Кокорина в «Арсенал»

Московское "Динамо" отказалось отпускать нападающего Александра Кокорина в аренду в лондонский "Арсенал".

"Канониры" хотели взять игрока в аренду на один год, после чего могли выкупить контракт. Кокорин дал свое согласие на переход, но динамовцы ответили отказом.

Соглашение нападающего с московским клубом истекает летом 2016 года, поэтому зимой он может вести переговоры с другими клубами и подписывать предварительный контракт.